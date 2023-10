Tử vi chủ nhật 17/04/2022: cuối tuần vui vẻ, tiền tài khỏe re, tình duyên mới mẻ, SỬU có chuyện tình cảm ngọt ngào, DẦN có lộc trúng số

Đường tài lộc có dấu hiệu ổn định hơn sau bao ngày sóng gió. Tranh thủ lúc rảnh rỗi, bạn nên đăng ký một lớp học bơi hoặc yoga để giúp cơ thể dẻo dai khỏe mạnh hơn, đừng ném tiền vào thú vui mua sắm quá nhiều.

Tuổi Sửu

Ngày Chủ nhật này công việc của tuổi Sửu lâm Chính Ấn nên những người làm chức vụ cao sẽ may mắn hơn một chút. Bạn nào đang làm nghề tự do, học thêm thì nên khiêm tốn và có chí tiến thủ nếu không bạn sẽ đi lùi so với những người xung quanh.

Vận tình cảm nhờ Lục Hợp tương trợ nên rất mặn nồng. Chuyện tình cảm ngọt ngào khiến bạn có thêm nhiều động lực trong công việc. Người ấy và bạn đều đang nỗ lực hết mình cho tương lai của cả gia đình.

Đường tài lộc vì Thổ khắc Thủy nên tiền nong khá chật vật hơn mọi ngày. Hôm nay bạn phải chi khá nhiều cho những việc nhỏ trong nhà và cho người thân. Tiền kiếm ra được hôm nay không tiết kiệm được xu nào hết.

Tuổi Dần

Thiên Tài chiếu mệnh nên công việc của tuổi Dần khá chông chênh. Những người làm xổ số, trúng thưởng, đỏ đen thì có lộc. Người làm công việc khác thì chật vật, ngày nghỉ cũng không được yên thân.

Đường tình cảm đi lên nhờ Thủy sinh Mộc. Với những ai còn độc thân thì đây cũng là thời điểm vô cùng thích hợp để tỏ tình. Tối nay hãy rủ người ấy ra ngoài dạo phố hoặc thưởng thức những món thật ngon.

Vì là con giáp giỏi kinh doanh nên vận tài lộc sinh sôi nảy nở, bạn là người có đầu óc làm ăn nên hiếm khi để túi tiền cạn kiệt. Dần có tính hay sốt ruột nên cày cuốc kiếm tiền thì không ai bằng, vì vậy nên mới có của ăn của để.

Tuổi Mão

Hôm nay tuổi Mão có Chính Tài trợ mệnh, ăn nên làm ra hơn cả những ngày trong tuần. Ngày có lộc nên cứ thoải mái mà làm ăn đi nhé, khách hàng sẽ tự đến ủng hộ bạn. Chỉ cần có thái độ niềm nở thì ai cũng yêu quý bạn.

Vận tình cảm lâm Tương Hình nên bạn phải chịu khá nhiều áp lực, buồn bã. Cả 2 đang có nhiều tâm sự mà không chia sẻ với đối phương. Điều này dần dần khiến các cặp đôi ngày càng xa nhau hơn.

Đường tài lộc khởi khắc nhờ Thủy sinh Mộc. Bạn có được vận may tài chính, tiền bạc rủng rỉnh, tha hồ mà mua sắm những thứ đã thích từ lâu. Đây là niềm an ủi lớn nhất trong ngày của Mão.

Tuổi Thìn

Tử vi ngày hôm nay thấy tuổi Thìn khá thông minh và sáng suốt nhờ có Thiên Ấn chiếu mệnh nhưng công việc vẫn chưa được như ý, đôi khi bạn khá ích kỷ và khó tính. Bạn nào làm công việc liên quan đến pháp luật, y dược, kỹ thuật sẽ có tiến triển.

Vận tình duyên kém may vì Thủy khắc Thổ. Con giáp này cần phải biết cân bằng cả công việc lẫn tình cảm, đừng vì bận rộn mà vô tâm với người ấy. Với bạn bè thì nên sống thoáng một chút cho dễ thở.

Tài lộc là điểm sáng trong ngày nhờ Tam Hợp nâng đỡ. Làm kinh doanh có lộc, thu về một khoản lợi nhuận kha khá. Chỉ cần nỗ lực hơn nữa trong công việc thì thành công sẽ không còn xa.

Tuổi Tị

Ngày Chủ nhật công việc của tuổi Tị có Thiên Quan nên dù là ngày nghỉ bạn vẫn phải cảnh giác với kẻ xấu rình rập. Làm ăn chân chính, cần cù nhưng số đen đủi toàn gặp những người không đâu, ghen ăn tức ở.

Thủy khắc Hỏa khiến tình cảm tụt dốc. Thay vì cứ ngồi đó âu lo thì bạn hãy chủ động làm lành với đối phương xem sao. Hội độc thân lo kiếm tiền nên nhiều người đến tuổi dựng vợ gả chồng vẫn kén chọn.

Đường tài lộc không tốt lắm,có dấu hiệu hao tài. Có nhiều việc bạn gần như đã nắm chắc được trong tay thì lại xảy ra sự cố phát sinh ngoài ý muốn, điều này khiến bạn mệt mỏi và chán nản.

Tuổi Ngọ

Hôm nay đường công việc của Ngọ khá may mắn vì có Chính Quan nâng đỡ. Là con giáp giỏi làm ăn, dù cuối tuần nhưng con giáp này vẫn nhận được nhiều tin vui liên quan đến công việc, học tập, tinh thần sảng khoái và đầy năng lượng.

Tuy nhiên vì đường tình cảm lâm Tương Xung nên có điềm cãi cọ. Đặc biệt với người độc thân rơi vào tình trạng “ngày lắm mối, tối nằm không”. Người đang yêu thì dễ xích mích, bực mình vì tính cách của đối phương.

Ngọ cũng phải cẩn thận trong chuyện tiền nong vì cục diện Thủy khắc Hỏa. Có những vấn đề tưởng như không có gì nhưng càng đi sâu tìm hiểu bản mệnh sẽ nhận ra chúng phức tạp và khó khăn tới mức nào.

Tuổi Mùi

Ngày cuối tuần Chính Ấn chiếu mệnh nên những bạn tuổi Mùi làm chức cao sẽ may mắn. Tuy nhiên nếu muốn thành công thì con giáp này cần thêm chí tiến thủ và mạnh mẽ. Sắp tới sẽ phải làm nhiều nhiệm vụ hơn và cũng cần nỗ lực làm việc hơn nữa.

Vận lâm Tương Hại nên tình cảm lao đao, có điềm chia ly, chia tay. Xây dựng nhiều mối quan hệ nhưng chẳng có người nào thật sự làm con giáp này cảm thấy rung động tình yêu thật sự cả. Tình yêu đối lứa thăng trầm, bất ổn.

Đường tài lộc cũng không tốt hơn là mấy vì Thủy khắc Thổ. Tốt hơn hết, tuổi Mùi không nên quyết định việc gì quan trọng thời điểm này. Người khác có nịnh ngọt đến đâu để xin bạn cho vay tiền cũng đừng cho, nguy cơ mất trắng rất cao.

Tuổi Thân

Tử vi hàng ngày dự báo tuổi Thân hôm nay có Tỷ Kiên lâm vận cẩn thận có đứa chơi xấu bạn, phá hoại không cho bạn làm ăn yên ổn. Anh em thân thiết làm ăn với nhau lâu cũng không nên tin tưởng quá, đến lúc bị chơi xấu sau lưng lại sốc.

Cục diện ngũ hành Thủy sinh Kim khiến tình cảm thăng hoa. Thân có một ngày nghỉ tuyệt vời bên gia đình cùng bữa tiệc nho nhỏ. Bạn và đối phương nhận được rất nhiều sự vun đắp hạnh phúc của mọi người xung quanh.

Tiền bạc may mắn hơn mọi ngày. Có những người sắp nhận được tin vui trên con đường sự nghiệp, đạt được vị trí mà bấy lâu này mình mong muốn. Có những khoản nợ lâu ngày bỗng dưng lại được trả.

Tuổi Dậu

Hôm nay tuổi Dậu lâm Tương Phá nên làm ăn khá sóng gió, dễ bị kẻ xấu phá đám, bày trò hạ bệ bạn. Có lẽ chính vì thế mà mối quan hệ đồng nghiệp thân thiết thể sẽ trở thành đối thủ của bản mệnh.

Đường tình cảm nhờ cục diện Kim sinh Thủy nên có tin vui sắp tới với gia đình bạn. Bản mệnh và nửa kia đôi khi chẳng cần nói mà cũng hiểu ý nhau. Bạn bè của Dậu chơi khá đẹp, không để bạn thiệt thòi hay phật ý.

Mặt tài lộc có dấu hiệu khởi sắc, tuổi Dậu kiếm được một khoản kha khá bỏ túi riêng cho mình. Con giáp này cũng bất ngờ không hiểu tại sao mình lại may mắn tới vậy.

Tuổi Tuất

Ngày mới công việc của tuổi Tuất lâm Thiên Ấn xen lẫn cả hung lẫn cát. Dù công việc có trôi chảy, không làm phiền đến bạn ngày nghỉ nhưng nó vẫn chậm chạp như ngày nào. Không có dấu hiệu phát triển yêu cầu Tuất nên thay đổi chiến lược làm việc.

Đường tình cảm vì cục diện Thổ khắc Thủy nên cũng ảm đạm. Mối quan hệ với các thành viên trong gia đình thiếu đi sự hòa hợp và không khí tương đối căng thẳng. Người độc thân thì dễ lụy tình, yêu đơn phương không dứt ra được.

Vận tài lộc đi xuống, Tuất thiếu khả năng quản lý chi tiêu. Nếu không trực tiếp giải quyết những vấn đề rắc rối, con giáp này có thể đánh mất lòng tin của những người xung quanh, không ai muốn hợp tác với bạn.

Tuổi Hợi

Hôm nay tuổi Hợi được Tam Hội trợ mệnh nên đường sự nghiệp rất may mắn. Đi làm ăn xa thì có người giúp đỡ, người đang xin việc sắp được tuyển vào công ty tốt. Bạn rất chăm, luôn tiếp tục cố gắng và phấn đấu không ngừng.

Vận trình tình duyên rất tốt đẹp, chuyện yêu đương của con giáp này ngày càng nồng nàn say đắm. Người tuổi này đi ra ngoài hay được mọi người lại bắt chuyện vì bạn rất vui tính, hòa đồng, niềm nở, đi đâu cũng có người quý.

Tài lộc may mắn nhờ Thực Thần độ mệnh. Trong ngày có lộc ăn uống dồi dào hoặc được người khác biếu quà. Nếu bạn giữ được thái độ lạc quan thì nguồn thu sẽ còn tăng tiến hơn nhiều.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm