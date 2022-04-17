Tử vi tuần mới (18-24/4/2022): Top 4 con giáp ‘đi thật xa để trở về’ ngôi nhà may mắn, tiền tài sum vầy, SỬU có cơ hội vàng, MÃO có khoản tiền mơ ước

Tâm linh - Tử vi 17/04/2022 10:29

Bước sang tuần mới, 4 con giáp được hưởng lộc tiền tài, may mắn ngập tràn.

Tử vi tuần mới (18-24/4/2022): Top 4 con giáp ‘đi thật xa để trở về’ ngôi nhà may mắn, tiền tài sum vầy, SỬU có cơ hội vàng, MÃO có khoản tiền mơ ước - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu luôn giữ được sự hăng hái, năng động trong công việc suốt cả tuần này. Bạn đặt ra cho mình những kế hoạch cụ thể và chi tiết để không bỏ lỡ bất cứ cơ hội hay thời gian “vàng” nào.

Đây là thời điểm thích hợp để bản mệnh tăng cường mở rộng các mối quan hệ làm ăn, xã giao của mình, từ đó thuận lợi cho việc tìm kiếm các cơ hội hợp tác và thậm chí là còn có thể gặp được quý nhân.

Bên cạnh đó, con giáp phát tài tuần này còn có thể nhận được sự chỉ dẫn của cấp trên. Khi những mối làm ăn mở ra, cơ hội kiếm tiền cũng sẽ ập đến với bạn.

Từ giữa tuần trở đi sẽ là lúc tài khí thịnh vượng nhất, bản mệnh có thể tranh thủ khoảng thời gian này để thực hiện các dự định cầu tài, kinh doanh buôn bán, tăng tỷ lệ thành công đón lợi nhuận về túi.

Tuổi Dần

Bước sang tuần mới, người tuổi Dần được cả hai tài tinh là Chính Tài và Thực Thần chiếu mệnh nên có thể tranh thủ đẩy nhanh tiến độ các dự án, kế hoạch đầu tư của mình để tận dụng may mắn đang có.

Là con giáp quyết đoán, bạn càng xông xáo và nhanh nhẹn bao nhiêu thì cơ hội kiếm tiền về đầy túi càng nhiều bấy nhiêu.

Người làm kinh doanh có thể nhân lúc này mở rộng quy mô hay tìm kiếm thêm các mặt hàng hóa đa dạng, thu hút thêm các thị phần khách hàng tiềm năng.

Tuy nhiên, bạn cần nhắc nhở bản thân buôn bán gì cũng phải chú trọng giữ chữ tín, đừng chỉ mải chạy theo xu hướng mà bỏ qua chất lượng sản phẩm.

Với người làm công ăn lương, có thể bản mệnh phải chạy ngược chạy xuôi, tất tả lo công chuyện, nhưng công sức bạn bỏ ra sẽ tỉ lệ thuận với khoản tiền thưởng nóng.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão may mắn được cát tinh chiếu mệnh nên vận khí tuần mới nhìn chung có nhiều khởi sắc. Những vấn đề bạn đang chờ đợi kết quả cũng sẽ báo tin vui ở thời điểm này, nhờ vậy mà trạng thái tinh thần của bản mệnh phấn chấn và tươi tỉnh hơn.

Tuần này, thái độ khiêm tốn sẽ mang đến nhiều điều bất ngờ cho cuộc sống của bạn, thậm chí cơ hội nghề nghiệp và tài vận sẽ mở ra rất nhiều.

Cũng nhờ có tinh thần trách nhiệm cao với những gì mình làm, vì thế tuổi này được cấp trên ghi nhận và tạo điều kiện để phát triển. Bạn hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra thì sẽ có cơ hội được tăng lương, thưởng nóng.

Với người làm ăn thì dòng tiền cũng đổ về túi bạn thuận lợi hơn. Người tuổi Mão khéo léo tận dụng lợi thế của mình nên trở thành người dẫn đầu xu hướng, kiếm được khoản tiền khiến nhiều người mơ ước.

Tuổi Mùi

Đây sẽ là một tuần đáng mong đợi với người tuổi Mùi nhờ cát tinh hỗ trợ. Cát tinh này sẽ mang theo cơ hội thăng tiến trong công việc cho người làm công ăn lương.

Thời gian này, bản mệnh sẽ thể hiện được năng lực cá nhân của mình và đạt được những thành công nhất định, khiến cấp trên phải thăng chức, tăng lương cho bạn.

Tất nhiên, có thể một số thay đổi hoặc khó khăn nho nhỏ vẫn sẽ xuất hiện, nhưng với kinh nghiệm và bản lĩnh sẵn có của mình, bạn hoàn toàn có thể thích nghi nhanh chóng và nắm bắt được diễn biến công việc một cách dễ dàng.

Với người làm công ăn lương, con giáp phát tài tuần này đang có những tính toán thông minh và phù hợp với điều kiện thực tế nên lợi nhuận thu về không hề nhỏ.

Bạn có thể nhân cơ hội này để tìm kiếm thêm các đối tác làm ăn tiềm năng, tăng cường tỷ lệ thành công cho việc đầu tư kinh doanh của mình.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Từ khóa:   12 con giáp tử vi con giáp con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 3 phút trước
Nam thanh niên dùng tay không đỡ bé trai 5 tuổi ngã khỏi ban công khiến nhiều người cảm phục

Nam thanh niên dùng tay không đỡ bé trai 5 tuổi ngã khỏi ban công khiến nhiều người cảm phục

Video 1 giờ 33 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 3 phút trước
Quả bầu và những tác dụng tích cực cho sức khỏe gia đình

Quả bầu và những tác dụng tích cực cho sức khỏe gia đình

Dinh dưỡng 3 giờ 3 phút trước
Sự thật đằng sau nụ cười của chồng cũ khi được hỏi về chuyện đi bước nữa

Sự thật đằng sau nụ cười của chồng cũ khi được hỏi về chuyện đi bước nữa

Tâm sự 3 giờ 33 phút trước
Đang lái xe trong đêm, nữ tài xế gặp con gấu khổng lồ tấn công chiếc xe ô tô

Đang lái xe trong đêm, nữ tài xế gặp con gấu khổng lồ tấn công chiếc xe ô tô

Video 4 giờ 3 phút trước
Cuối ngày hôm nay (6/10/2026), 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Cuối ngày hôm nay (6/10/2026), 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 18 phút trước
Hành động bất ngờ của mẹ chồng khi biết chuyện con trai ngoại tình

Hành động bất ngờ của mẹ chồng khi biết chuyện con trai ngoại tình

Tâm sự gia đình 4 giờ 33 phút trước
Va chạm ở tốc độ cao khiến một đầu bếp của nhà hàng thiệt mạng khi đang ngủ

Va chạm ở tốc độ cao khiến một đầu bếp của nhà hàng thiệt mạng khi đang ngủ

Video 5 giờ 3 phút trước
Màn bẻ lái bất ngờ: Người phụ nữ lạ xin tóc đứa trẻ và bí mật kinh hoàng phía sau

Màn bẻ lái bất ngờ: Người phụ nữ lạ xin tóc đứa trẻ và bí mật kinh hoàng phía sau

Tâm sự Eva 5 giờ 33 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 20h hôm nay, ngày 6/10/2026, 3 con giáp làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vét sạch tiền của thiên hạ

Đúng 20h hôm nay, ngày 6/10/2026, 3 con giáp làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vét sạch tiền của thiên hạ

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Cuối ngày hôm nay (6/10/2026), 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Cuối ngày hôm nay (6/10/2026), 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ