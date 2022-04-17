Tử vi tuần mới (18-24/4/2022): Top 4 con giáp ‘đi thật xa để trở về’ ngôi nhà may mắn, tiền tài sum vầy, SỬU có cơ hội vàng, MÃO có khoản tiền mơ ước

Đây là thời điểm thích hợp để bản mệnh tăng cường mở rộng các mối quan hệ làm ăn, xã giao của mình, từ đó thuận lợi cho việc tìm kiếm các cơ hội hợp tác và thậm chí là còn có thể gặp được quý nhân.

Người tuổi Sửu luôn giữ được sự hăng hái, năng động trong công việc suốt cả tuần này. Bạn đặt ra cho mình những kế hoạch cụ thể và chi tiết để không bỏ lỡ bất cứ cơ hội hay thời gian “vàng” nào.

Bên cạnh đó, con giáp phát tài tuần này còn có thể nhận được sự chỉ dẫn của cấp trên. Khi những mối làm ăn mở ra, cơ hội kiếm tiền cũng sẽ ập đến với bạn.

Từ giữa tuần trở đi sẽ là lúc tài khí thịnh vượng nhất, bản mệnh có thể tranh thủ khoảng thời gian này để thực hiện các dự định cầu tài, kinh doanh buôn bán, tăng tỷ lệ thành công đón lợi nhuận về túi.

Tuổi Dần

Bước sang tuần mới, người tuổi Dần được cả hai tài tinh là Chính Tài và Thực Thần chiếu mệnh nên có thể tranh thủ đẩy nhanh tiến độ các dự án, kế hoạch đầu tư của mình để tận dụng may mắn đang có.

Là con giáp quyết đoán, bạn càng xông xáo và nhanh nhẹn bao nhiêu thì cơ hội kiếm tiền về đầy túi càng nhiều bấy nhiêu.

Người làm kinh doanh có thể nhân lúc này mở rộng quy mô hay tìm kiếm thêm các mặt hàng hóa đa dạng, thu hút thêm các thị phần khách hàng tiềm năng.

Tuy nhiên, bạn cần nhắc nhở bản thân buôn bán gì cũng phải chú trọng giữ chữ tín, đừng chỉ mải chạy theo xu hướng mà bỏ qua chất lượng sản phẩm.

Với người làm công ăn lương, có thể bản mệnh phải chạy ngược chạy xuôi, tất tả lo công chuyện, nhưng công sức bạn bỏ ra sẽ tỉ lệ thuận với khoản tiền thưởng nóng.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão may mắn được cát tinh chiếu mệnh nên vận khí tuần mới nhìn chung có nhiều khởi sắc. Những vấn đề bạn đang chờ đợi kết quả cũng sẽ báo tin vui ở thời điểm này, nhờ vậy mà trạng thái tinh thần của bản mệnh phấn chấn và tươi tỉnh hơn.

Tuần này, thái độ khiêm tốn sẽ mang đến nhiều điều bất ngờ cho cuộc sống của bạn, thậm chí cơ hội nghề nghiệp và tài vận sẽ mở ra rất nhiều.

Cũng nhờ có tinh thần trách nhiệm cao với những gì mình làm, vì thế tuổi này được cấp trên ghi nhận và tạo điều kiện để phát triển. Bạn hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra thì sẽ có cơ hội được tăng lương, thưởng nóng.

Với người làm ăn thì dòng tiền cũng đổ về túi bạn thuận lợi hơn. Người tuổi Mão khéo léo tận dụng lợi thế của mình nên trở thành người dẫn đầu xu hướng, kiếm được khoản tiền khiến nhiều người mơ ước.

Tuổi Mùi

Đây sẽ là một tuần đáng mong đợi với người tuổi Mùi nhờ cát tinh hỗ trợ. Cát tinh này sẽ mang theo cơ hội thăng tiến trong công việc cho người làm công ăn lương.

Thời gian này, bản mệnh sẽ thể hiện được năng lực cá nhân của mình và đạt được những thành công nhất định, khiến cấp trên phải thăng chức, tăng lương cho bạn.

Tất nhiên, có thể một số thay đổi hoặc khó khăn nho nhỏ vẫn sẽ xuất hiện, nhưng với kinh nghiệm và bản lĩnh sẵn có của mình, bạn hoàn toàn có thể thích nghi nhanh chóng và nắm bắt được diễn biến công việc một cách dễ dàng.

Với người làm công ăn lương, con giáp phát tài tuần này đang có những tính toán thông minh và phù hợp với điều kiện thực tế nên lợi nhuận thu về không hề nhỏ.

Bạn có thể nhân cơ hội này để tìm kiếm thêm các đối tác làm ăn tiềm năng, tăng cường tỷ lệ thành công cho việc đầu tư kinh doanh của mình.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.