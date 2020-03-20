Sinh năm 2021 mệnh gì và cần lưu ý những gì?

Tâm linh - Tử vi 20/03/2020 19:16

Nếu bạn dự định sinh con vào năm 2021 thì cần lưu ý những gì để con được may mắn và thuận lợi? Hãy cùng tìm hiểu sinh năm 2021 mệnh gì trong bài viết dưới đây.

Nội dung bài viết

Trong cuộc sống, có người tin vào bản thân nhưng cũng có người tin vào số mệnh, cũng có người cân bằng được cả hai. Dù xã hội có phát triển, khoa học có hiện đại thì việc biết thêm một chút về tử vi, số mệnh cũng giúp con người yên tâm hơn, có niềm tin hơn về tương lai và từ đó sống an nhiên hơn. Trong bài viết này hãy cùng tìm hiểu về việc sinh năm 2021 mệnh gì để có cách chuẩn bị phù hợp nhất.

Sinh nam 2021 menh gi 1
Sinh năm 2021 mệnh gì và cần lưu ý những gì? - Ảnh minh họa: Internet

Người sinh năm 2021 tuổi con gì?

Nếu quyết định sinh vào năm 2021 thì con bạn sẽ mang tuổi Sửu, năm sinh âm lịch là Tân Sửu, năm sinh dương lịch từ ngày 12/02/2021 đến ngày 31/01/2022. Với thiên can là Tân, sẽ tương hợp với Bính, tương hình với Ất, Đinh. Còn địa chi là Sửu, sẽ có tam hợp là Tỵ - Dậu – Sửu và tứ hành xung là Thìn – Tuất – Sửu – Mùi.

Sinh nam 2021 menh gi 2
Người sinh năm 2021 tính theo năm âm lịch sẽ là Tân Sửu, năm sinh dương lịch từ ngày 12/02/2021 đến ngày 31/01/2022 - Ảnh minh họa: Internet

Người sinh năm 2021 mệnh gì?

Người sinh năm 2021 sẽ mang mệnh Thổ - Bích Thượng Thổ - Đất tò vò. Vì thế, tuổi này sẽ tương sinh với Kim và Hỏa, tương khắc với Thủy và Mộc. Cung mệnh của nam là Càn Kim thuộc Tây tứ mệnh, còn của nữ là Ly Hỏa thuộc Đông tứ mệnh.

Sinh nam 2021 menh gi 3
Người sinh năm 2021 sẽ mang mệnh Thổ - Bích Thượng Thổ - Đất tò vò - Ảnh minh họa: Internet

Người sinh năm 2021 hợp với màu gì?

Các bé sinh năm 2021 sẽ hợp với màu vàng, nâu, nâu sẫm vì xét theo ngũ hành thì bản mệnh của các bé là Bích Thượng Thổ. Ngoài ra người sinh năm 2021 cũng cực kỳ hợp với màu đỏ, tím hoặc hồng. Đây là các màu của mệnh Hỏa, mà Hỏa là tương sinh của Thổ nên cực kỳ tương hợp.

Các bậc cha mẹ nên tránh cho con mình mặc đồ màu xanh lá cây, xanh nõn chuối,… vì đó là màu của mệnh Mộc, mà Mộc lại khắc với Thổ.

Người sinh năm 2021 hợp với những số nào?

Những con số thích hợp nếu gặp đúng mệnh sẽ mang lại sự tích cực, từ đó có khả năng thăng tiến, phát triển và gặp nhiều may mắn trong công việc và cuộc sống. Với người nam sinh năm 2021, họ sẽ hợp với số 6, 7, 8 còn nữ sinh năm 2021 thì hợp với số 3, 4, 9.

Sinh nam 2021 menh gi 4
Khi chọn đúng con số phù hợp với mệnh của bạn sẽ đem lại nhiều thuận lợi và may mắn trong cuộc sống và công việc - Ảnh minh họa: Internet

Người sinh năm 2021 hợp với hướng nào?

Đối với nam sẽ hợp với hướng Tây (Sinh khí), Tây Nam (Phúc Đức), Đông Bắc (Thiên Y) và Tây Bắc (Phục Vị). Với Nữ thì sẽ là Đông (Sinh khí), Bắc (Phúc Đức), Đông Nam (Thiên Y), Nam (Phục Vị).

Ngoài ra để tránh những điều không may xảy ra, vào những dịp quan trọng như cưới sinh, xuất hành đầu năm,… bạn nên tránh các hướng sau: Với nam sẽ kỵ với hướng Nam (Tuyệt Mệnh), Đông (Ngũ Quỷ), Đông Nam (Họa Hại) và Bắc (Lục Sát). Với nữ sẽ kỵ với hướng Tây Bắc (Tuyệt Mệnh), Tây (Ngũ Quỷ), Đông Bắc (Họa Hại) và Tây Nam (Lục Sát).

Sinh nam 2021 menh gi 5
Bạn cần chú ý hướng khởi hành vào những dịp quan trọng để mang lại nhiều may mắn và tránh tai họa - Ảnh minh họa: Internet

Người sinh năm 2021 sẽ hợp với những tuổi nào?

Để làm ăn được thuận lợi và suôn sẻ, đối với nam sẽ hợp với tuổi Quý Mão, Ất Tỵ và Bính Ngọ. Với nữ sẽ hợp để làm ăn cùng Quý Mão, Ất Tỵ và Kỷ Dậu.

Trong việc lựa chọn người sống cùng với mình để được êm ấm, hòa thuận và lâu bền thì đối với nam nên chọn vợ tuổi Quý Mão, Ất Tỵ, Bính Ngọ, Kỷ Dậu, Canh Tý và Kỷ Hợi. Còn nữ nên chọn chồng tuổi Quý Mão, Ất Tỵ, Kỷ Dậu, Canh Tý, Kỷ Hợi.

Để tránh những việc không hay xảy ra, người nam sinh năm 2021 cần tránh các tuổi kỵ như: Tân Sửu cùng tuổi, Đinh Mùi, Canh Tuất, Quý Sửu, Kỷ Mùi, Mậu Tuất và Ất Mùi. Còn người nữ nên thận trọng với tuổi Giáp Thìn, Bính Thìn.

Sinh nam 2021 menh gi 6
Để công việc làm ăn, cưới sinh được suôn sẻ và thuận lợi bạn nên chọn tuổi hợp với mình - Ảnh minh họa: Internet

Khi có hiểu biết về tử vi và số mệnh bạn sẽ có sự chuẩn bị tốt hơn cho bản thân, con cái và những người yêu quý xung quanh. Từ đó, bạn có thể an tâm và củng cố lòng tin vào cuộc sống hơn. Mong những chia sẻ về việc sinh năm 2021 mệnh gì trong bài viết trên sẽ giúp ích cho các bạn, đặc biệt là các bậc cha mẹ, chuẩn bị thật tốt cho sự ra đời của con mình. 

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

Tử vi tuổi Giáp Tý 1984 năm 2020 – Năm tuổi và cách gặp hung hóa cát

Tử vi tuổi Giáp Tý 1984 năm 2020 – Năm tuổi và cách gặp hung hóa cát

Năm 2020 là năm tuổi của người sinh năm 1984 - Giáp tý. Xem tử vi tuổi Giáp Tý 1984 sẽ giúp bạn biết được tài lộc, vận hạn và cách biến dữ hóa lành để có một năm 2020 thành công

Xem thêm
Từ khóa:   năm 2021 tuổi con gì năm 2021 tuổi gì mệnh gì sinh con năm 2021 hợp tuổi bố mẹ

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 26 phút trước
Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 4 giờ 41 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 4 giờ 56 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 39 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 26 phút trước
Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Sao quốc tế 6 giờ 28 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 36 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 44 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 36 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 41 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn