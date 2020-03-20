Sinh năm 2021 mệnh gì và cần lưu ý những gì?

Trong cuộc sống, có người tin vào bản thân nhưng cũng có người tin vào số mệnh, cũng có người cân bằng được cả hai. Dù xã hội có phát triển, khoa học có hiện đại thì việc biết thêm một chút về tử vi , số mệnh cũng giúp con người yên tâm hơn, có niềm tin hơn về tương lai và từ đó sống an nhiên hơn. Trong bài viết này hãy cùng tìm hiểu về việc sinh năm 2021 mệnh gì để có cách chuẩn bị phù hợp nhất.

Người sinh năm 2021 sẽ mang mệnh Thổ - Bích Thượng Thổ - Đất tò vò. Vì thế, tuổi này sẽ tương sinh với Kim và Hỏa, tương khắc với Thủy và Mộc. Cung mệnh của nam là Càn Kim thuộc Tây tứ mệnh, còn của nữ là Ly Hỏa thuộc Đông tứ mệnh.

Nếu quyết định sinh vào năm 2021 thì con bạn sẽ mang tuổi Sửu, năm sinh âm lịch là Tân Sửu, năm sinh dương lịch từ ngày 12/02/2021 đến ngày 31/01/2022. Với thiên can là Tân, sẽ tương hợp với Bính, tương hình với Ất, Đinh. Còn địa chi là Sửu, sẽ có tam hợp là Tỵ - Dậu – Sửu và tứ hành xung là Thìn – Tuất – Sửu – Mùi.

Người sinh năm 2021 sẽ mang mệnh Thổ - Bích Thượng Thổ - Đất tò vò - Ảnh minh họa: Internet

Người sinh năm 2021 hợp với màu gì?

Các bé sinh năm 2021 sẽ hợp với màu vàng, nâu, nâu sẫm vì xét theo ngũ hành thì bản mệnh của các bé là Bích Thượng Thổ. Ngoài ra người sinh năm 2021 cũng cực kỳ hợp với màu đỏ, tím hoặc hồng. Đây là các màu của mệnh Hỏa, mà Hỏa là tương sinh của Thổ nên cực kỳ tương hợp.

Các bậc cha mẹ nên tránh cho con mình mặc đồ màu xanh lá cây, xanh nõn chuối,… vì đó là màu của mệnh Mộc, mà Mộc lại khắc với Thổ.

Người sinh năm 2021 hợp với những số nào?

Những con số thích hợp nếu gặp đúng mệnh sẽ mang lại sự tích cực, từ đó có khả năng thăng tiến, phát triển và gặp nhiều may mắn trong công việc và cuộc sống. Với người nam sinh năm 2021, họ sẽ hợp với số 6, 7, 8 còn nữ sinh năm 2021 thì hợp với số 3, 4, 9.

Khi chọn đúng con số phù hợp với mệnh của bạn sẽ đem lại nhiều thuận lợi và may mắn trong cuộc sống và công việc - Ảnh minh họa: Internet

Người sinh năm 2021 hợp với hướng nào?

Đối với nam sẽ hợp với hướng Tây (Sinh khí), Tây Nam (Phúc Đức), Đông Bắc (Thiên Y) và Tây Bắc (Phục Vị). Với Nữ thì sẽ là Đông (Sinh khí), Bắc (Phúc Đức), Đông Nam (Thiên Y), Nam (Phục Vị).

Ngoài ra để tránh những điều không may xảy ra, vào những dịp quan trọng như cưới sinh, xuất hành đầu năm,… bạn nên tránh các hướng sau: Với nam sẽ kỵ với hướng Nam (Tuyệt Mệnh), Đông (Ngũ Quỷ), Đông Nam (Họa Hại) và Bắc (Lục Sát). Với nữ sẽ kỵ với hướng Tây Bắc (Tuyệt Mệnh), Tây (Ngũ Quỷ), Đông Bắc (Họa Hại) và Tây Nam (Lục Sát).

Bạn cần chú ý hướng khởi hành vào những dịp quan trọng để mang lại nhiều may mắn và tránh tai họa - Ảnh minh họa: Internet

Người sinh năm 2021 sẽ hợp với những tuổi nào?

Để làm ăn được thuận lợi và suôn sẻ, đối với nam sẽ hợp với tuổi Quý Mão, Ất Tỵ và Bính Ngọ. Với nữ sẽ hợp để làm ăn cùng Quý Mão, Ất Tỵ và Kỷ Dậu.

Trong việc lựa chọn người sống cùng với mình để được êm ấm, hòa thuận và lâu bền thì đối với nam nên chọn vợ tuổi Quý Mão, Ất Tỵ, Bính Ngọ, Kỷ Dậu, Canh Tý và Kỷ Hợi. Còn nữ nên chọn chồng tuổi Quý Mão, Ất Tỵ, Kỷ Dậu, Canh Tý, Kỷ Hợi.

Để tránh những việc không hay xảy ra, người nam sinh năm 2021 cần tránh các tuổi kỵ như: Tân Sửu cùng tuổi, Đinh Mùi, Canh Tuất, Quý Sửu, Kỷ Mùi, Mậu Tuất và Ất Mùi. Còn người nữ nên thận trọng với tuổi Giáp Thìn, Bính Thìn.

Để công việc làm ăn, cưới sinh được suôn sẻ và thuận lợi bạn nên chọn tuổi hợp với mình - Ảnh minh họa: Internet

Khi có hiểu biết về tử vi và số mệnh bạn sẽ có sự chuẩn bị tốt hơn cho bản thân, con cái và những người yêu quý xung quanh. Từ đó, bạn có thể an tâm và củng cố lòng tin vào cuộc sống hơn. Mong những chia sẻ về việc sinh năm 2021 mệnh gì trong bài viết trên sẽ giúp ích cho các bạn, đặc biệt là các bậc cha mẹ, chuẩn bị thật tốt cho sự ra đời của con mình.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.