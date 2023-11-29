Sau Rằm tháng 10 âm lịch, 3 con giáp hoan hỉ đón Thần Tài, vận may tìm đến, gặp dữ hóa lành, cuối năm làm giàu

Trong công việc, những người tuổi Thìn cũng dễ dàng vượt qua khó khăn. Việc họ cần làm kiên nhẫn cũng như can đảm để đối mặt với những thử thách sắp tới, xác định rõ mục tiêu và nắm bắt cơ hội. Nên biết tận dụng cơ hội và phấn đấu không ngừng, cuối năm người tuổi Thìn có thể được hái “quả ngọt".

Sau Rằm tháng 10 âm lịch, cuộc sống của người tuổi Thìn sẽ đón nhận ngày càng nhiều may mắn và cơ hội. Nếu nắm bắt được thời cơ để tranh thủ thăng tiến, gia tăng thu nhập, họ sẽ giảm bớt rất nhiều gánh nặng về mặt tài chính. Nhìn chung, tài lộc của con giáp tuổi Thìn rất khả quan. Thậm chí tổng thu nhập còn có khả năng khá hơn nhiều so với 3 tháng qua cộng lại.

Con giáp tuổi Dậu

Sau Rằm tháng 10 âm lịch, tài lộc của người tuổi Dậu rất dồi dào. Dù làm kinh doanh hay làm công ăn lương đều phát tài phát lộc bởi có cát tinh chiếu mệnh. Thời gian trước, bản mệnh có thể sẽ khá bận rộn với nhiều công việc nhưng vận đỏ sẽ kéo đến trong thời gian tới. Vì vậy, người tuổi Dậu có thể yên tâm khi những công sức của mình bỏ ra đều đánh giá.

Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Dậu có được cơ hội kiếm tiền, tùy vào sức mình mà phát tài phát lộc. Nếu có gặp hung cũng sẽ hóa cát, trong công việc nếu gặp khó khăn cũng sẽ có quý nhân phù trợ. Bản mệnh vốn rất thông minh, khôn khéo, biết cách ứng xử và rất linh hoạt trong nhiều trường hợp cả trong công việc lẫn cuộc sống nên được nhiều người giúp đỡ. Nhờ vậy mà công việc của bản mệnh cũng thuận lợi hơn.

Con giáp tuổi Tuất

Sau Rằm tháng 10 âm lịch, người tuổi Tuất sẽ gặp nhiều may mắn nhờ cát tinh chiếu mệnh. Bản mệnh sẽ đón nhận nhiều tin vui trong công việc và tài chính. Càng về cuối năm, thu nhập chính và phụ của bản mệnh càng tăng. Người kinh doanh sẽ thấy mở rộng quy mô và gặp nhiều quý nhân, dẫn đến lợi nhuận cao.

Ảnh minh họa: Internet

Con đường sự nghiệp, công việc của tuổi Tuất thời gian này cũng gặp rất nhiều thuận lợi. Bản mệnh không chỉ thu nhập cao mà còn có cơ hội hợp tác với đối tác lớn. Không chỉ giỏi kiếm tiền, người tuổi Tuất còn giỏi tiết kiệm, luôn âm thầm tích góp cho bản thân và gia đình. Nhờ vậy mà Tết năm nay bản mệnh được dự báo sẽ rất ấm no và đủ đầy.

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