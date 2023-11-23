Từ hôm nay đến Rằm tháng 10 âm lịch, 3 con giáp ‘ĐẠP TRÚNG HỐ VÀNG’, bùng nổ tài lộc, cuộc sống chuyển mình trở nên giàu chạm đỉnh

Tâm linh - Tử vi 23/11/2023 10:35

Thời tới mang đến vận trình tài lộc cực tốt cho 3 con giáp này từ hôm nay đến Rằm tháng 10 âm lịch. Vận may cực lớn mang đến cơn mưa tài lộc, khiến cuộc sống của bản mệnh trở nên phú quý giàu sang không ai sánh bằng.

Con giáp tuổi Tý

Tử vi tháng 10/2023 âm lịch cho thấy, tuổi Tý có công việc, tình cảm khá hanh thông, thuận lợi, mang lại cho bạn một tháng mới an lành, như ý. Đây sẽ là thời gian thực sự suôn sẻ, thuận lợi khi mọi việc đều nằm trong tầm kiểm soát của bạn. Bản mệnh thời gian này rất khiêm tốn và luôn lắng nghe ý kiến của mọi người để cải thiện chất lượng công việc cũng như cuộc sống.

Từ hôm nay đến Rằm tháng 10 âm lịch, 3 con giáp ‘ĐẠP TRÚNG HỐ VÀNG’, bùng nổ tài lộc, cuộc sống chuyển mình trở nên giàu chạm đỉnh - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt, từ hôm nay đến Rằm tháng 10 âm lịch, mệnh mang đào hoa nên người tuổi Tý khá khéo léo, lời nói hài hước thu hút người đối diện. Bạn cũng đa tài, đa nghệ thể hiện sức hút tuyệt vời của mình ra bên ngoài.

Với nam mạng bạn có được tính cách khẳng khái, nhiệt thành được nữ nhân xung quanh chú ý. Với nữ mạng thì thông minh, hấp dẫn dễ dàng khiến người đối diện để ý. Tuy nhiên, mức độ vừa phải là đào hoa tốt, thế nhưng với những ai đang có gia đình thực ra lại là cám dỗ, bạn nên tránh xa kẻo gây hại cho hạnh phúc gia đình.

Con giáp tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, con giáp tuổi Mão thường là những người khôn ngoan, có tầm nhìn, luôn tỉ mỉ, cẩn thận trong mọi việc. Họ đối xử chân thành với người khác và lạc quan trong nhiều tình huống. Những người thuộc con giáp tuổi Mão thẳng thắn và rộng lượng, có nhiều bạn bè và thường xuyên nghĩ đến người khác. Trong lòng thường có thiện niệm nên rất được yêu quý.

Từ hôm nay đến Rằm tháng 10 âm lịch, 3 con giáp ‘ĐẠP TRÚNG HỐ VÀNG’, bùng nổ tài lộc, cuộc sống chuyển mình trở nên giàu chạm đỉnh - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Từ hôm nay đến Rằm tháng 10 âm lịch là “mùa cao điểm” của người tuổi Mão nên trong tháng này Mão sẽ có nhiều cơ hội và gặp nhiều may mắn. Trong thời gian này, sự nghiệp và vận may tài chính của những người tuổi Mão sẽ được cải thiện, giúp họ có được nhiều tiền tài và thành công hơn.

Ngoài ra, vận may tình duyên của những người tuổi Mão cũng rất mạnh mẽ, họ có thể tìm được tình yêu đích thực hoặc có mối quan hệ ổn định hơn với bạn đời trong tháng này.

Con giáp tuổi Dậu

Tháng 10 âm lịch, vận đỏ sẽ tiếp tục gõ cửa những người tuổi Dậu. Không chỉ cơ hội tìm đến đến, bản mệnh này còn có quý nhân dẫn đường, chỉ lối. Do đó, nếu có gặp khó khăn thì cũng sẽ nhanh chóng tìm ra được cách khắc phục vấn đề.

Từ hôm nay đến Rằm tháng 10 âm lịch, 3 con giáp ‘ĐẠP TRÚNG HỐ VÀNG’, bùng nổ tài lộc, cuộc sống chuyển mình trở nên giàu chạm đỉnh - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo rằng từ nay đến ngày Rằm tháng 10 âm lịch, sự nghiệp của bản mệnh này sẽ có bước chuyển biến tích cực. Không những thế, họ sẽ có sự bứt phá, lội ngược dòng để sự thăng tiến sẽ đến gần hơn vào dịp cuối năm.

Với những người làm ăn kinh doanh, những khoản lời bất ngờ ập đến giúp họ ngày càng giàu có, tiền vàng ngập két. Cơ hội hợp tác làm ăn, buôn bán của bản mệnh cũng rộng mở hơn trước rất nhiều. Bản mệnh này còn là người rất giỏi tiết kiệm nên sau chuỗi này may mắn kéo dài, họ có thể sẽ nhanh chóng đổi vận.

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