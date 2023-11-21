Từ Rằm tháng 10 âm lịch đến Tết Nguyên Đán, 3 con giáp ĐẮC TÀI ĐẮC LỘC, tiền bạc rủng rỉnh, cứ xòe tay là có bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 21/11/2023 11:07

Thời điểm tăng tốc hết sức kiếm tiền tỷ tới rồi, 3 con giáp này phải tranh thủ chớp thời làm nên sự nghiệp, phất lên thành đại gia.

Con giáp tuổi Tuất

Từ Rằm tháng 10 âm lịch đến Tết Nguyên Đán, người tuổi Tuất sẽ có nguồn tài lộc dồi dào, vạn sự suôn sẻ, gặp nhiều vận may. Bản mệnh này thường nổi tiếng với sự chăm chỉ, khéo léo, cống hiến hết sức mình cho sự nghiệp nên có nhiều tiềm năng bứt phá, làm nên chuyện đại sự trong dịp cuối năm.

Từ Rằm tháng 10 âm lịch đến Tết Nguyên Đán, 3 con giáp ĐẮC TÀI ĐẮC LỘC, tiền bạc rủng rỉnh, cứ xòe tay là có bạc tỷ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, người tuổi Tuất luôn có suy nghĩ sáng tạo, nhạy bén với thời cuộc, tầm nhìn xa trông rộng và luôn suy tính những chuyện đi trước thời đại. Đây là những ưu điểm sẽ giúp họ gặt hái nhiều thành công, đặc biệt là trong lĩnh vực đầu tư. Do đó, nếu tuổi Tuất biết nắm bắt thời cơ trong dịp cuối năm này để xuống tiền thì họ chắc chắn sẽ có một cái Tết viên mãn.

Con giáp tuổi Thân

Tuổi Thân có tính cách chăm chỉ, chịu khó nhưng không giỏi biểu đạt cảm xúc, suy nghĩ. Bản mệnh luôn cố gắng tập trung vào công việc, hoàn thành những nhiệm vụ của bản thân. Trong khi mọi người dành thời gian để trò chuyện, mua sắm thì bản mệnh tận dụng cơ hội để học hỏi, trau dồi thêm kiến thức. Con giáp này hiếm khi kêu ca về sự bận rộn hay khó khăn trong công việc.

Từ Rằm tháng 10 âm lịch đến Tết Nguyên Đán, 3 con giáp ĐẮC TÀI ĐẮC LỘC, tiền bạc rủng rỉnh, cứ xòe tay là có bạc tỷ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Từ Rằm tháng 10 âm lịch đến Tết Nguyên Đán, tuổi Thân có nhiều cơ hội để phát triển, thể hiện năng lực của bản thân. Người tuổi Thân có khả năng kiếm được nhiều tiền hơn nên tâm trạng cũng vui vẻ, tinh thần phấn chấn. Trong giai đoạn này, bản mệnh được dự báo không gặp quá nhiều khó khăn trong công việc cũng như cuộc sống.

Con giáp tuổi Ngọ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Ngọ rộng lượng và hào phóng. Họ làm việc gì cũng có tầm nhìn đặc biệt, nắm bắt được những mặt tích cực, làm động lực để phát triển.

Từ Rằm tháng 10 âm lịch đến Tết Nguyên Đán, 3 con giáp ĐẮC TÀI ĐẮC LỘC, tiền bạc rủng rỉnh, cứ xòe tay là có bạc tỷ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Từ Rằm tháng 10 âm lịch đến Tết Nguyên Đán, con giáp tuổi Ngọ có nhiều cơ hội phát triển hơn, họ có thể phát huy hết thế mạnh của mình nên tốc độ phát triển chưa bao giờ bị tụt lại phía sau. Họ là những người tương đối chủ động nên năng lực học tập cũng khá mạnh mẽ. Sự phát triển sự nghiệp vào cuối năm nay sẽ từ từ cải thiện cuộc sống của họ, nâng cao thu nhập và giúp con giáp này gia nhập hàng ngũ của nhóm thu nhập cao.

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Nửa đầu tháng 10 âm lịch, 3 con giáp phú quý phình to, Thần Tài nhìn mặt gọi tên phát lộc, giàu sang tột đỉnh, bước lên 'Ngai vàng thịnh vượng'

Nửa đầu tháng 10 âm lịch, 3 con giáp phú quý phình to, Thần Tài nhìn mặt gọi tên phát lộc, giàu sang tột đỉnh, bước lên 'Ngai vàng thịnh vượng'

Tử vi nửa đầu tháng 10 âm lịch cho thấy 3 con giáp được Thần Tài gọi tên phát lộc khiến cuộc sống trở nên phú quý giàu sang, tình tiền duyên mãn.

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