Sau ngày mai, thứ Bảy ngày 15/10/2022, Bồ Tát độ mệnh, 3 con giáp giàu sang vượt trội, tài lộc hưng thịnh, tiền tài như nước, ăn nên làm ra

Tâm linh - Tử vi 14/10/2022 09:48

Tử vi 12 con giáp cho hay, sau ngày mai, thứ Bảy ngày 15/10/2022, nhờ có sự trợ giúp từ Bồ Tát mà 3 con giáp này có vận số hưng vượng, tài lộc rực rỡ, giàu càng thêm giàu.

Tuổi Tý

Sau ngày mai, thứ Bảy ngày 15/10/2022, người tuổi Tý không chỉ nhận được sự trợ giúp của quý nhân, mà còn được thần tài chiếu cố. Chính vì thế, con đường công danh sự nghiệp của bản mệnh dự báo sẽ xuôi chèo mát mái, gặp nhiều thuận lợi hiếm có.

Người tuổi Tý vốn lại thông minh, linh hoạt, cần cù và chăm chỉ, nên nếu tuổi Tý biết nắm bắt kịp thời và tận dụng triệt để thời cơ thuận lợi này, thu nhập sẽ được cải thiện đáng kể.

Sau ngày mai, thứ Bảy ngày 15/10/2022, Bồ Tát độ mệnh, 3 con giáp giàu sang vượt trội, tài lộc hưng thịnh, tiền tài như nước, ăn nên làm ra - Ảnh 1
Sau ngày mai, thứ Bảy ngày 15/10/2022, người tuổi Tý không chỉ nhận được sự trợ giúp của quý nhân, mà còn được thần tài chiếu cố - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Sau ngày mai, thứ Bảy ngày 15/10/2022, tình hình tài chính của người tuổi Thân khá sáng sủa nhờ có quý nhân tương trợ. Bằng vào bản lĩnh và sự nhạy bén thời cuộc, cộng thêm chút may mắn từ vận trình, bản mệnh kiếm được khoản thù lao đáng ngưỡng mộ, tiền dù hết cũng nhanh chóng kiếm lại được.

Đặc biệt, việc buôn bán hanh thông, kinh doanh đúng hướng như càng khẳng định lựa chọn ban đầu của bạn là đúng đắn. Nhờ vậy, con giáp này càng có thêm động lực để cố gắng, nắm bắt được cơ hội hiếm có để tăng doanh thu, tài lộc ùn ùn đổ về nhà.

Sau ngày mai, thứ Bảy ngày 15/10/2022, Bồ Tát độ mệnh, 3 con giáp giàu sang vượt trội, tài lộc hưng thịnh, tiền tài như nước, ăn nên làm ra - Ảnh 2
Sau ngày mai, thứ Bảy ngày 15/10/2022, tình hình tài chính của người tuổi Thân khá sáng sủa nhờ có quý nhân tương trợ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Trong 12 con giáp, có lẽ khiến người khác hâm mộ nhất là những người tuổi Thìn. Họ trời sinh thông tuệ, khéo léo, biết ăn biết nói, nhờ vậy không thiếu bạn tốt trên đời.

Sau khi trưởng thành, ra ngoài xã hội, tuổi Thìn cũng được nhiều người giúp đỡ, tập trung vào phát triển sự nghiệp, dễ dàng lấy được thành công. Sau ngày mai, thứ Bảy ngày 15/10/2022, được Bồ Tát phù hộ, các phương diện trong vận thế của tuổi Thìn phát triển rực rỡ, đặc biệt là ở phương diện sự nghiệp, càng lúc càng lên, càng ngày càng có tiền.

Sau ngày mai, thứ Bảy ngày 15/10/2022, Bồ Tát độ mệnh, 3 con giáp giàu sang vượt trội, tài lộc hưng thịnh, tiền tài như nước, ăn nên làm ra - Ảnh 3
Sau ngày mai, thứ Bảy ngày 15/10/2022, được Bồ Tát phù hộ, các phương diện trong vận thế của tuổi Thìn phát triển rực rỡ - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi ngày 15/10/2022, ĐẮC LỘC TOÀN GIA, 3 con giáp muốn nghèo cũng khó, quý nhân tặng tài lộc, sự nghiệp hưng vượng!

Tử vi ngày 15/10/2022, ĐẮC LỘC TOÀN GIA, 3 con giáp muốn nghèo cũng khó, quý nhân tặng tài lộc, sự nghiệp hưng vượng!

Theo dự đoán tử vi ngày 15/10/2022, 3 con giáp này vô cùng may mắn, tài chính dư dôi, sung túc hưởng phúc.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi con giáp may mắn tử vi 12 con giáp tử vi ngày mai tử vi thứ Bảy tử vi ngày 15/10/2022 tử vi ngày 15/10 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Video 1 giờ 2 phút trước
Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 32 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 32 phút trước
Chú khỉ bất ngờ đột nhập cửa hàng rượu, tự mở chai vodka uống rồi lăn ra ngủ gục

Chú khỉ bất ngờ đột nhập cửa hàng rượu, tự mở chai vodka uống rồi lăn ra ngủ gục

Video 2 giờ 2 phút trước
15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

Đời sống 2 giờ 28 phút trước
Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 32 phút trước
Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3,3 mét ẩn nấp dưới gầm giường

Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3,3 mét ẩn nấp dưới gầm giường

Video 3 giờ 2 phút trước
Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 32 phút trước
Ô tô lao vào gầm xe tải đang đỗ, 7 người thiệt mạng thương tâm

Ô tô lao vào gầm xe tải đang đỗ, 7 người thiệt mạng thương tâm

Video 4 giờ 2 phút trước
Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 32 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người