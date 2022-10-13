Đúng 9 giờ sáng thứ Sáu ngày 14/10/2022, Trời Phật phù trợ, 3 con giáp chuyển bại thành thắng, sự nghiệp sáng chói, giàu sang như ý, cầu được ước thấy

Tâm linh - Tử vi 13/10/2022 21:48

Theo tử vi 12 con giáp, vào đúng 9 giờ sáng thứ Sáu ngày 14/10/2022, 3 con giáp được Trời Phật thương tình nên vận số rực rỡ, tài lộc thăng hoa, tiền tiêu không xuể, công danh thành toại.

Tuổi Mão

Trời sinh tuổi Mão là những người có tính cách hiền lành, tình cảm và luôn sống vì người khác. Bước vào một giai đoạn nhất định, người tuổi Mão không chỉ xây dựng được sự nghiệp vững chắc ổn định mà còn có khả năng kiếm được nhiều tiền khiến ai cũng ngưỡng mộ.

Đúng 9 giờ sáng thứ Sáu ngày 14/10/2022, tuổi Mão sẽ khổ tận cam lai, những sóng gió ngày trước đều sẽ vượt qua, từ sự nghiệp, tài vận đến đời sống tình cảm đều có sự cải thiện tích cực. Đặc biệt, tuổi Mão sẽ có khả năng tìm được cơ hội đổi đời, thăng hoa viên mãn không ngừng.

Đúng 9 giờ sáng thứ Sáu ngày 14/10/2022, Trời Phật phù trợ, 3 con giáp chuyển bại thành thắng, sự nghiệp sáng chói, giàu sang như ý, cầu được ước thấy - Ảnh 1
Đúng 9 giờ sáng thứ Sáu ngày 14/10/2022, tuổi Mão sẽ khổ tận cam lai - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tử vi 12 con giáp có nói, thời gian qua vận trình vô cùng sóng gió đối với người tuổi Dần. Con giáp này đã gặp không ít khó khăn, chịu mất mát cả về tinh thần lẫn vật chất. Tuy nhiên, sắp tới, tuổi Dần sẽ đón nhận những chuyển biến tích cực.

Đúng 9 giờ sáng thứ Sáu ngày 14/10/2022, con giáp tuổi Dần được Thần Tài chiếu cố nồng hậu. Nếu cứ tiếp tục làm việc chăm chỉ, phát huy hết khả năng của bản thân thì thành công sẽ đến với tuổi Dần và con giáp này có khả năng nhận được một khoản lời khủng.

Đúng 9 giờ sáng thứ Sáu ngày 14/10/2022, Trời Phật phù trợ, 3 con giáp chuyển bại thành thắng, sự nghiệp sáng chói, giàu sang như ý, cầu được ước thấy - Ảnh 2
Đúng 9 giờ sáng thứ Sáu ngày 14/10/2022, con giáp tuổi Dần được Thần Tài chiếu cố nồng hậu - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Trời sinh những người tuổi Tỵ vốn thông minh, lanh lợi, luôn biết tự tìm kiếm cơ hội để đổi đời. So với những con giáp khác, người tuổi Tỵ không ngại đối mặt với khó khăn trắc trở, họ cho rằng những thử thách đều là những bài học quý giá có thể giúp họ vững chắc trên đường đời.

Đúng 9 giờ sáng thứ Sáu ngày 14/10/2022, tuổi Tỵ chuẩn bị tinh thần đón nhận nhiều hỷ sự, có khả năng gặp được quý nhân và sẽ đổi đời trong chớp mắt. Đặc biệt, cuộc sống sẽ có nhiều chuyển biến tích cực, việc làm giàu chỉ trong tầm tay.

Đúng 9 giờ sáng thứ Sáu ngày 14/10/2022, Trời Phật phù trợ, 3 con giáp chuyển bại thành thắng, sự nghiệp sáng chói, giàu sang như ý, cầu được ước thấy - Ảnh 3
Đúng 9 giờ sáng thứ Sáu ngày 14/10/2022, tuổi Tỵ chuẩn bị tinh thần đón nhận nhiều hỷ sự - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 16 giờ chiều mai (14/10/2022), giàu sang vượt bậc, 3 con giáp trở mình một bước thành đại gia, muốn tiền có tiền, cầu tài có tài

Đúng 16 giờ chiều mai (14/10/2022), giàu sang vượt bậc, 3 con giáp trở mình một bước thành đại gia, muốn tiền có tiền, cầu tài có tài

Theo tử vi 12 con giáp, vào đúng 16 giờ chiều mai (14/10/2022), 3 con giáp rũ bùn đứng dậy, công thành danh toại, giàu càng thêm giàu, ăn nên làm ra.

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