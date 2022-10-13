Tử vi ngày 15/10/2022, ĐẮC LỘC TOÀN GIA, 3 con giáp muốn nghèo cũng khó, quý nhân tặng tài lộc, sự nghiệp hưng vượng!

Tử vi ngày 15/10/2022 cho hay, người tuổi Dậu không những được thần tài chiếu cố mà còn có quý nhân phù trợ, càng làm việc càng thành công, đặc biệt đối với những người làm ăn kinh doanh sẽ đạt được nhiều thành tựu trong công việc, có con đường thăng tiến không ai sánh bằng.

Trời sinh những người tuổi Dậu có tính cách chăm chỉ, siêng năng, luôn biết tận dụng mọi thế mạnh của bản thân để đổi đời một cách ngoạn mục. Cuộc sống càng sóng gió càng khiến họ trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ, đặc biệt bước vào một giai đoạn nhất định họ sẽ công thành danh toại

Vận trình tình cảm của con giáp này cũng phát triển tốt đẹp. Người độc thân có thể có thiện cảm với ai đó ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nếu còn chưa kết hôn nhưng tình cảm đã chín muồi, hai người có thể nghĩ tới những chuyện xa xôi hơn.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, tuổi Dậu cũng chớ nên kiêu căng, tự mãn quá mức. Con giáp này vẫn cần phải tự nhắc nhở mình quan sát và lắng nghe mọi sự vật, sự việc xảy ra xung quanh mình nhiều hơn. Nhờ thói quen quan sát, bản mệnh sẽ biết rút kinh nghiệm và tránh được lỗi lầm đáng tiếc.

Giờ tốt: 9h-11h

Quý nhân phù trợ: Sửu, Thìn, Tị

Người tuổi Dậu không những được thần tài chiếu cố mà còn có quý nhân phù trợ!

Tình duyên: Nhờ trợ hợp của những cát tinh mà chuyện tình cảm có vướng mắc cũng được hóa giải.

Tài chính: Vận trình tài chính có vẻ như ổn định nhiều hơn rồi nên đừng lo lắng thêm gì nữa.

Cẩn trọng: Tuổi Dậu dễ mắc các bệnh liên quan đến xương khớp.

Giờ tốt trong ngày: 15h - 17h

Tuổi Sửu

Theo tử vi ngày 15/10/2022, tuổi Sửu sẽ gặp được quý nhân phù trợ nên sự nghiệp ngày càng phát triển thuận lợi, có khả năng thăng tiến lên vị trí tốt hơn. Trong thời gian tới, bản mệnh không thể tránh khỏi việc gặp khó khăn, rắc rối trong công việc. Tuy nhiên nhờ sự giúp đỡ của quý nhân, mọi chuyện sẽ nhanh chóng được giải quyết.

Bên cạnh đó, người trẻ tuổi đa tài đa nghệ không nên gói gọn bản thân trong một lĩnh vực quen thuộc nào đó. Nếu đã quá chán ngán công việc hiện tại, con giáp này có thể thử sức mình ở một môi trường nào đó mới mẻ và thách thức hơn.

Tử vi 12 con giáp cho hay, thời gian này hứa hẹn sẽ mang theo nhiều bất ngờ, may mắn cho những con giáp này. Người đang yêu sẽ có thêm bước tiến mới trong chuyện tình cảm. Trong khi đó, tình cảm vợ chồng càng ngày càng mặn nồng, gia đình êm ấp.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Quý nhân phù trợ: Tý, Tỵ

Tuổi Sửu sẽ gặp được quý nhân phù trợ nên sự nghiệp ngày càng phát triển thuận lợi!

Tuổi Ngọ

Trời sinh những người tuổi Ngọ có tính cách hoạt bát, vui vẻ và luôn không ngừng cố gắng nỗ lực để tìm cơ hội đổi đời. Người tuổi Ngọ sống tự lập, không thích dựa dẫm vào bất cứ ai, nhờ vậy mà một khi thành công thì họ sẽ thăng hoa không ai sánh bằng.

Tử vi ngày 15/10/2022 dự đoán, tuổi Ngọ càng làm việc sẽ càng gặp nhiều may mắn, có cơ hội thành công, nếu có quý nhân phù trợ thì khả năng giàu có rất cao. Vào cuối năm nay, đầu năm sau, tuổi Ngọ tìm được hướng đi như ý, giúp cuộc sống sau này nhẹ nhàng, an yên.

Tuy nhiên, Thủy khắc Hỏa cũng cho thấy những dấu hiệu bất ổn trên con đường tình duyên của bản mệnh. Nếu còn độc thân, tốt nhất bạn không nên nghe theo những lời ngon ngọt của người không quen biết kẻo sẽ chuốc lấy tổn thương.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 11h

Quý nhân phù trợ: Dần, Mùi, Tuất

Tuổi Ngọ càng làm việc sẽ càng gặp nhiều may mắn!

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.