Sau ngày mai (22/8/2022), 3 con giáp này có may mắn gõ cửa, đưa tay hứng vàng hứng bạc, sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, gặt hái được thành công

Tâm linh - Tử vi 21/08/2022 19:10

Sau ngày mai (22/8/2022), có 4 tuổi giàu có, làm gì cũng gặt hái nhiều tài lộc.

Tuổi Thân

Tử vi 12 con giáp cho hay, thời gian tới, người tuổi Thân với bản lĩnh và kinh nghiệm phong phú hoàn thành rất tốt nhiệm vụ của mình. Nhờ có tinh thần quyết tâm, không sợ vất vả mà bản mệnh sẽ thu về được một khoản tiền rủng rỉnh.

Bản mệnh luôn có quý nhân phù trợ, hay gặp được cơ hội để thăng quan tiến chức hay buôn may bán đắt hái ra tiền. Vì vậy, một khi kết hợp với sự kiên trì, mạnh mẽ, Thân sẽ có khả năng làm nên nghiệp lớn. Bản mệnh được trao cho cơ hội gặp gỡ được với những đối tác triển vọng, mở ra loạt cơ hội đầu tư trong tương lai. Lại thêm khả năng quản lý tài chính tài tình, chi tiêu hợp lý nên tuổi Thân luôn giữ được một khoản tiền dư dả, cuộc sống viên mãn.

Sau ngày mai (22/8/2022), 3 con giáp này có may mắn gõ cửa, đưa tay hứng vàng hứng bạc, sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, gặt hái được thành công - Ảnh 1
Bản mệnh luôn có quý nhân phù trợ, hay gặp được cơ hội để thăng quan tiến chức hay buôn may bán đắt hái ra tiền - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Thầy phong thủy nói rằng, người tuổi Thìn là con giáp tài giỏi, sáng suốt nhất trong số 12 chòm sao. Không những thế, con giáp này còn có con mắt nhìn xa trông rộng, có thể dự đoán được sự việc trong tương lai gần. Trong công việc, con giáp này thể hiện rõ được tinh thần trách nhiệm. Bản mệnh là người dám nghĩ, dám làm, không dễ dàng gì bỏ cuộc dễ dàng. Người tuổi Thìn không dễ dàng gì để khó khăn quật ngã.

Sau ngày 22/8/2022, con giáp tuổi Thìn được quý nhân phù trợ nên tài vận của bản mệnh vượng hơn thấy rõ. Người tuổi này làm công ăn lương sẽ được cấp trên trọng dụng, tạo điều kiện phát huy tài năng. Sự nghiệp của người cầm tinh con Rồng nhờ đó cũng dần nâng lên một tầm cao mới. Bản mệnh cũng cần chuẩn bị tinh thần và thể lực cho một chuyến đi công tác trong tương lai gần. Nếu cố gắng, nỗ lực, con giáp này sẽ thu về thành quả như mong đợi.

Sau ngày mai (22/8/2022), 3 con giáp này có may mắn gõ cửa, đưa tay hứng vàng hứng bạc, sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, gặt hái được thành công - Ảnh 2
Bản mệnh cũng cần chuẩn bị tinh thần và thể lực cho một chuyến đi công tác trong tương lai gần. Nếu cố gắng, nỗ lực, con giáp này sẽ thu về thành quả như mong đợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Sau ngày mai, người tuổi Thân sẽ được thu hoạch, gặt hái thành tựu. Vận may của con tuổi Thân tăng vọt. Thời gian tới, con giáp này càng sở hữu vận son rực rỡ. Được quý nhân phù trợ, con giáp này liên tục đón tin vui về tài chính. Cung tiền nong tài chính sở hữu sự tăng mạnh. Người tuổi Mão không chỉ kiếm tiền từ công việc chính mà còn sở hữu khoản thu nhập dồi dào từ những công việc tay trái nữa.

Người tuổi Mão sở hữu thể nói là “chuột sa chĩnh gạo”, thậm chí thu nhập lên tới hàng tỷ đồng. Con giáp này sở hữu thể đạt được mục tiêu kinh tế, thực hiện kế hoạch tìm bán bất động sản, đầu tư và sinh lời. Cũng trong thời kì tới này, người tuổi Mão bắt tay triển khai những dự kiến mới. Mọi công việc đều sở hữu tiềm năng phát triển to, dễ khiến cho tài vận bứt phá, tăng cấp số nhân. Chỉ cần dám nghĩ và dám làm, tuổi Mão cứn-  tài chính hơn mức hiện tại gấp nhiều lần.

Sau ngày mai (22/8/2022), 3 con giáp này có may mắn gõ cửa, đưa tay hứng vàng hứng bạc, sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, gặt hái được thành công - Ảnh 3
Mọi công việc đều sở hữu tiềm năng phát triển to, dễ khiến cho tài vận bứt phá, tăng cấp số nhân - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đầu tuần (22/8 - 25/8), 'tiền về trĩu túi', những con giáp may mắn phất lên nhanh chóng, có cơ hội đứng trên đỉnh vinh quang

Đầu tuần (22/8 - 25/8), 'tiền về trĩu túi', những con giáp may mắn phất lên nhanh chóng, có cơ hội đứng trên đỉnh vinh quang

Đầu tuần (22/8 - 25/8), 3 con giáp dễ gặt hái nhiều niềm vui tài lộc, cực kỳ giàu có.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi hôm nay tử vi ngày mai tử vi mỗi ngày tử vi 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 1 giờ 32 phút trước
Danh tính nam giám đốc bán đồng hồ, trang sức nhái Rolex, Cartier

Danh tính nam giám đốc bán đồng hồ, trang sức nhái Rolex, Cartier

Đời sống 1 giờ 54 phút trước
Đồng Nai: Cháy lớn tại xưởng 1.000m2 ở KCN Nhơn Trạch 2, huy động 10 xe chữa cháy

Đồng Nai: Cháy lớn tại xưởng 1.000m2 ở KCN Nhơn Trạch 2, huy động 10 xe chữa cháy

Đời sống 2 giờ 16 phút trước
Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 27 phút trước
Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Tin tức giải trí 2 giờ 28 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Đời sống 3 giờ 0 phút trước
Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 2 phút trước
3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 32 phút trước
Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Xã hội 4 giờ 9 phút trước
Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 17 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi