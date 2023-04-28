Sau kỳ nghỉ lễ 30/4, 3 con giáp được sao may mắn chiếu mệnh, sớm muộn cũng thành tỷ phú, vàng bạc trĩu cành, cuộc sống giàu sang viên mãn

Tâm linh - Tử vi 28/04/2023 12:00

Con giáp này được sao may mắn chiếu sáng rực rỡ, vận may tăng lên. Người tuổi này gặp được quý nhân, sự nghiệp phát triển vượt bậc.

Tuổi Hợi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Hợi thường có tài ghi nhớ, học hỏi rất nhanh. Họ có chỉ số EQ cao, giỏi giao tiếp. Họ có trực giác nhạy bén, có thể nhìn thấu mọi chuyện và luôn có những sự lựa chọn sáng suốt.

Người sinh năm Hợi giỏi giang nhưng rất khiêm nhường, không thích thể hiện bản thân. Họ không chỉ giỏi quan sát mà còn rất mạnh mẽ và quyết đoán. Con giáp này không sống trong quá khứ mà, luôn nhìn về tương lai. Họ luôn hướng tới chiến thắng cuối cùng.

Con giáp này được sao may mắn chiếu sáng rực rỡ, vận may tăng lên. Người tuổi này gặp được quý nhân, sự nghiệp phát triển vượt bậc. Người làm công ăn lương có nhiều dự án, việc làm thêm giúp tăng thu nhập.

Trong khi đó, người làm kinh doanh ký được hợp đồng, chốt nhiều đơn hàng, doanh thu tăng lên nhanh chóng. Mọi nỗ lực của con giáp tuổi Hợi đều được đền đáp, tài khoản rần rần nhảy số.

Sau kỳ nghỉ lễ 30/4, 3 con giáp được sao may mắn chiếu mệnh, sớm muộn cũng thành tỷ phú, vàng bạc trĩu cành, cuộc sống giàu sang viên mãn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mão sống nhân hậu, độ lượng. Bên ngoài, họ rất ít nói, không hay thể hiện cảm xúc của bản thân. Con giáp này dù giỏi giang nhưng vẫn không ngừng học hỏi. Họ cầu tiến và tự tin vào bản thân. Họ cố gắng, vươn lên không ngừng chứ không hài lòng về những gì mình đã có.

Con giáp tuổi Mão có hồng phúc tràn đầy. Họ là chủ nhân của những ý tưởng mới, giúp cải thiện năng suất lao động. Người làm lãnh đạo sẽ đưa ra định hướng phát triển mới giúp đội nhóm của họ vượt qua khó khăn, đạt được thành quả.

Trong khi đó, con giáp tuổi Mão làm nghề tự do có thể theo đuổi ước mơ của mình, đật được mục tiêu đã đề ra trước đó.

Sau kỳ nghỉ lễ 30/4, 3 con giáp được sao may mắn chiếu mệnh, sớm muộn cũng thành tỷ phú, vàng bạc trĩu cành, cuộc sống giàu sang viên mãn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tý mạnh mẽ và thích đứng một mình. Họ có tài năng lãnh đạo và đã quen với việc chịu áp lực. Mặc dù, con giáp này trông có vẻ hơi nổi loạn nhưng quả thực họ là người có năng lực, không làm mọi người thất vọng.

Người tuổi Tý không ngừng vươn lên và luôn khao khát tương lai tươi đẹp. Con giáp này cũng khá cầu toàn và luôn đưa ra những yêu cầu khắt khe cho bản thân và những người làm việc với mình.

Con giáp này tìm được đối tác làm ăn uy tín, công việc hợp tác làm ăn của họ đang đi đúng hướng. Ngoài ra, họ có thêm cơ hội để tích lũy tài nguyên, kinh nghiệm và dần trở thành chuyên gia trong lĩnh vực mình theo đuổi.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

 

Trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, 3 con giáp được tổ tiên nâng đỡ, tài lộc vượt trội, hầu bao rủng rỉnh, lộc lá xum xuê, thành công trải thảm hồng

Trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, 3 con giáp được tổ tiên nâng đỡ, tài lộc vượt trội, hầu bao rủng rỉnh, lộc lá xum xuê, thành công trải thảm hồng

Con giáp tuổi này có thể đạt được thành công trong sự nghiệp và tăng thu nhập khiến túi tiền của mình rủng rỉnh, tiêu tiền tùy thích.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi 12 con giáp tử vi ngày 30/4/2023

TIN MỚI NHẤT

Ném vài đồng lẻ cho người ăn xin, tôi chết sững khi người ấy ngẩng đầu

Ném vài đồng lẻ cho người ăn xin, tôi chết sững khi người ấy ngẩng đầu

Tâm sự 20 phút trước
Một nhúm lông mèo trên áo chồng khiến vợ sinh nghi, sự thật sau đó làm cô chết lặng

Một nhúm lông mèo trên áo chồng khiến vợ sinh nghi, sự thật sau đó làm cô chết lặng

Tâm sự 26 phút trước
Thấy vợ cũ vẫn đi chiếc xe cũ, tôi mỉa mai không ngờ sự thật khiến mình ê chề

Thấy vợ cũ vẫn đi chiếc xe cũ, tôi mỉa mai không ngờ sự thật khiến mình ê chề

Tâm sự 27 phút trước
Nợ nần chồng chất, vợ chồng tôi cầu cứu mẹ chồng nhưng bị từ chối, rồi bà lại tìm đến vay tiền

Nợ nần chồng chất, vợ chồng tôi cầu cứu mẹ chồng nhưng bị từ chối, rồi bà lại tìm đến vay tiền

Tâm sự 35 phút trước
Tiếng động dưới bếp lúc nửa đêm khiến nàng dâu cầm gậy đi kiểm tra, cảnh tượng sau đó khiến cô bật khóc

Tiếng động dưới bếp lúc nửa đêm khiến nàng dâu cầm gậy đi kiểm tra, cảnh tượng sau đó khiến cô bật khóc

Tâm sự 35 phút trước
Bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày đầy tháng cháu nội, lý do phía sau khiến tôi sững sờ

Bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày đầy tháng cháu nội, lý do phía sau khiến tôi sững sờ

Tâm sự 38 phút trước
Trao đôi khuyên tai cho vợ, tôi không ngờ khoảnh khắc ấy lại mở ra một bí mật

Trao đôi khuyên tai cho vợ, tôi không ngờ khoảnh khắc ấy lại mở ra một bí mật

Tâm sự 41 phút trước
Trong 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp chạm đáy vận xui, làm gì cũng không thành, Tiểu Nhân chỉ chờ thời cơ ra tay, tương lai lao dốc

Trong 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp chạm đáy vận xui, làm gì cũng không thành, Tiểu Nhân chỉ chờ thời cơ ra tay, tương lai lao dốc

Tâm linh - Tử vi 41 phút trước
Tưởng hôn nhân viên mãn với cô vợ hiền, người đàn ông bàng hoàng vì sự thật phía sau

Tưởng hôn nhân viên mãn với cô vợ hiền, người đàn ông bàng hoàng vì sự thật phía sau

Tâm sự 41 phút trước
Vừa đi công tác về, tôi tặng vợ đôi khuyên tai rồi bàng hoàng khi em quỳ xuống nói một điều

Vừa đi công tác về, tôi tặng vợ đôi khuyên tai rồi bàng hoàng khi em quỳ xuống nói một điều

Tâm sự 1 giờ 0 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trong 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp chạm đáy vận xui, làm gì cũng không thành, Tiểu Nhân chỉ chờ thời cơ ra tay, tương lai lao dốc

Trong 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp chạm đáy vận xui, làm gì cũng không thành, Tiểu Nhân chỉ chờ thời cơ ra tay, tương lai lao dốc

Qua đêm nay, 3 con giáp Tài Lộc hội tụ, phúc khí căng đầy, làm ăn thuận lợi, liên tiếp đón nhận tin vui

Qua đêm nay, 3 con giáp Tài Lộc hội tụ, phúc khí căng đầy, làm ăn thuận lợi, liên tiếp đón nhận tin vui

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Trong vòng 3 tháng (tháng 10, 1, 12), 3 con giáp được Quý Nhân cầm tay chỉ đường, tiến thẳng đến thành công, tiền tài vượng phát

Trong vòng 3 tháng (tháng 10, 1, 12), 3 con giáp được Quý Nhân cầm tay chỉ đường, tiến thẳng đến thành công, tiền tài vượng phát

Tặng vợ đôi khuyên tai sau chuyến công tác, tôi sững sờ trước lời thú nhận của cô ấy

Tặng vợ đôi khuyên tai sau chuyến công tác, tôi sững sờ trước lời thú nhận của cô ấy

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to