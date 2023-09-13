Sau cơn mưa trời lại sáng, 3 con giáp làm đâu thắng đó, tài khí vượng phát vào đúng 23 giờ ngày 13/9: Phú quý ngập trời, chuẩn bị xây nhà lầu, sắm xe sang

Tâm linh - Tử vi 13/09/2023 09:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây chuẩn bị nghinh lộc đón tài, ăn nên làm ra vào đúng 23 giờ ngày 13/9.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần bẩm sinh đã có trí óc thông minh, nhanh nhẹn, có tài năng thiên phú về việc kinh doanh, luôn biết nắm bắt cơ hội làm ăn mà hiếm người có được.

Vào đúng 23 giờ ngày 13/9, cát tinh nhập mệnh, con giáp này liên tiếp nhận được tin vui, đón nhận không ít may mắn, phúc khí vô cùng dồi dào. Việc kinh doanh hồng phát đem lại những khoản thu nhập khổng lồ. Tài chính vững nên chuyện tình cảm cũng không xảy ra sóng gió hay thị phi nào.

Sau cơn mưa trời lại sáng, 3 con giáp làm đâu thắng đó, tài khí vượng phát vào đúng 23 giờ ngày 13/9: Phú quý ngập trời, chuẩn bị xây nhà lầu, sắm xe sang - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Vận may ảnh hưởng tích cực tới tài lộc của người tuổi Mùi vào đúng 23 giờ ngày 13/9 thường bắt nguồn từ sách vở, tài liệu học tập. Đây là một tin tuyệt vời nếu bản mệnh là sinh viên, học sinh, theo đuổi học thêm một điều gì đó vì bản mệnh cần may mắn này để học thật tốt.

Nếu người tuổi Mùi đang có phân vân gì đó về cuộc sống hay hướng đi hiện tại, chỉ cần lật giở một trang sách mà mình thích ra để đọc hướng dẫn. Tuy nhiên nên nhớ rằng người tuổi Ngọ phải giải mã ý nghĩa thông qua việc áp dụng cho cuộc sống của mình vậy nên đừng hiểu các từ theo nghĩa đen đơn thuần trong cuốn sách.

Sau cơn mưa trời lại sáng, 3 con giáp làm đâu thắng đó, tài khí vượng phát vào đúng 23 giờ ngày 13/9: Phú quý ngập trời, chuẩn bị xây nhà lầu, sắm xe sang - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thìn là những người rất nghiêm túc và có trách nhiệm. Họ luôn cố gắng làm tốt công việc của mình và luôn nỗ lực đạt được thành tích tốt nhất.

Vì vậy, con giáp này thường nhận được sự công nhận và đánh giá cao của người khác. Ngoài ra, họ rất tốt bụng và trung thành với bạn bè cũng như gia đình.

Thái độ chân thành này cũng cho phép người tuổi Thìn có được các mối quan hệ gắn bó, trung thành, không bị "thọc sau lưng" bởi người thân và bè bạn.

Sự chăm chỉ và chân thành đã giúp con giáp tuổi Thìn thành công vào đúng 23 giờ ngày 13/9. Họ sẽ gặp những điều tốt lành, công việc thành công, tiền bạc như ý.

Sau cơn mưa trời lại sáng, 3 con giáp làm đâu thắng đó, tài khí vượng phát vào đúng 23 giờ ngày 13/9: Phú quý ngập trời, chuẩn bị xây nhà lầu, sắm xe sang - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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