Tử vi hôm nay, thứ Ba (12/9/2023): Tuất có quyết định sáng suốt cho sự nghiệp, Mùi tài lộc vượng phát, Hợi tình duyên viên mãn

Tử vi hôm nay ngày 12/9/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tuất là người có nhiều kinh nghiệm trong giải quyết các công việc liên quan, luôn đưa ra nhiều quyết định sáng suốt cho sự nghiệp của bản thân.

Công việc: Người tuổi Tuất là người hòa đồng, luôn có những quyết định sáng suốt cho sự nghiệp của bản thân.

Tài lộc: Ổn định nguồn thu nhập, tập trung vào công việc cải thiện thu nhập.

Sức khoẻ: Kiểm tra tốt sức khoẻ, không nên chủ quan.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Là một con giáp đón tài lộc đi lên trong giai đoạn này, người tuổi Mùi có không ít cơ hội để thể hiện năng lực bản thân, cá tính con người. Họ luôn vận dụng tốt những cơ hội này để có thể đạt được bước tiến chậm mà chắc trong sự nghiệp.

Nhưng càng lên vị trí cao đồng nghĩa với những vất vả, lo toan lại càng nhiều. Nếu không cẩn trọng, kiềm chế cảm xúc, tránh liều lĩnh và kích động thì họ rất dễ biến lợi thành hại, bị hung vận lấn át cát vận. Vận trình tài lộc của tuổi Mùi thường gặp nhiều áp lực trong giai đoạn đầu. Do mâu thuẫn đến từ các mối quan hệ xã giao và áp lực sự nghiệp, họ phải chịu gánh nặng kinh tế, chi tiêu khá eo hẹp.

Một khi đủ thận trọng để đi qua giai đoạn này, tập trung vào nguồn thu nhập chính, họ sẽ loại bỏ được các tác động rủi ro xung quanh. Trông chờ vào may rủi trong thời điểm này chỉ hao tổn tiền bạc.

Ngược lại, tự làm, tự ăn bằng chính năng lực của mình mới là cơ hội kiếm tiền rất mạnh của người tuổi Mùi. Khi nắm bắt đúng thời cơ, họ vẫn rủng rỉnh tiền bạc.

Bên cạnh đó, người tuổi Mùi nên chú ý tới sức khỏe của bản thân. Nhiều căng thẳng và mệt mỏi khiến tinh thần bất ổn, suy nghĩ tiêu cực, sức khỏe giảm sút. Họ cần dành thời gian để chăm sóc bản thân, chú ý nghỉ ngơi, cải thiện tinh thần để đủ tỉnh táo đương đầu với những thách thức khác.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Ba ngày 12/9/2023 hôm nay, tuổi Hợi có tiền trong tay nhưng không giữ được lâu, con giáp này thậm chí còn phải trả giá cho những tính toán sai lầm của mình, tiền bạc thất thoát một khoản không nhỏ.

Người kinh doanh, buôn bán nên chú trọng nhiều hơn về chất lượng sản phẩm có như vậy vận trình mới khởi sắc được. Đừng cứ mải mê chạy theo xu hướng nhất thời mà không đầu tư vào chất lượng. Thứ níu chân khách hàng lâu dài suy cho cùng vẫn nằm ở việc sản phẩm của bản mệnh có tốt hay không.

Trái ngược với xui xẻo về tài lộc, vận đào hoa của tuổi Hợi khá vượng, thích hợp cho người độc thân tìm kiếm tình yêu cho riêng mình sau thời gian làm quen, tiếp xúc đối phương. Các cặp đôi đang yêu có thể tính tới chuyện yên bề gia thất.

Giờ tốt trong ngày: 5h - 7h

Quý nhân phù trợ: Sửu, Dần

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.