Tử vi hôm nay, thứ Ba (12/9/2023): Tuất có quyết định sáng suốt cho sự nghiệp, Mùi tài lộc vượng phát, Hợi tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 12/09/2023 11:38

Đúng 12/9, 3 con giáp sau tài vận có nhiều may mắn nhất trong 12 con giáp.

Tuổi Tuất

Tử vi hôm nay ngày 12/9/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tuất là người có nhiều kinh nghiệm trong giải quyết các công việc liên quan, luôn đưa ra nhiều quyết định sáng suốt cho sự nghiệp của bản thân.  

Công việc: Người tuổi Tuất là người hòa đồng, luôn có những quyết định sáng suốt cho sự nghiệp của bản thân. 

Tình cảm: Tình cảm chân thành, dành cho người yêu nhiều sự che chở, chờ đợi nhau khi yêu xa. 

Tài lộc: Ổn định nguồn thu nhập, tập trung vào công việc cải thiện thu nhập.  

Sức khoẻ: Kiểm tra tốt sức khoẻ, không nên chủ quan. 

Tử vi hôm nay, thứ Ba (12/9/2023): Tuất có quyết định sáng suốt cho sự nghiệp, Mùi tài lộc vượng phát, Hợi tình duyên viên mãn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi 

Là một con giáp đón tài lộc đi lên trong giai đoạn này, người tuổi Mùi có không ít cơ hội để thể hiện năng lực bản thân, cá tính con người. Họ luôn vận dụng tốt những cơ hội này để có thể đạt được bước tiến chậm mà chắc trong sự nghiệp.

Nhưng càng lên vị trí cao đồng nghĩa với những vất vả, lo toan lại càng nhiều. Nếu không cẩn trọng, kiềm chế cảm xúc, tránh liều lĩnh và kích động thì họ rất dễ biến lợi thành hại, bị hung vận lấn át cát vận. Vận trình tài lộc của tuổi Mùi thường gặp nhiều áp lực trong giai đoạn đầu. Do mâu thuẫn đến từ các mối quan hệ xã giao và áp lực sự nghiệp, họ phải chịu gánh nặng kinh tế, chi tiêu khá eo hẹp.

Một khi đủ thận trọng để đi qua giai đoạn này, tập trung vào nguồn thu nhập chính, họ sẽ loại bỏ được các tác động rủi ro xung quanh. Trông chờ vào may rủi trong thời điểm này chỉ hao tổn tiền bạc.

Ngược lại, tự làm, tự ăn bằng chính năng lực của mình mới là cơ hội kiếm tiền rất mạnh của người tuổi Mùi. Khi nắm bắt đúng thời cơ, họ vẫn rủng rỉnh tiền bạc.

Bên cạnh đó, người tuổi Mùi nên chú ý tới sức khỏe của bản thân. Nhiều căng thẳng và mệt mỏi khiến tinh thần bất ổn, suy nghĩ tiêu cực, sức khỏe giảm sút. Họ cần dành thời gian để chăm sóc bản thân, chú ý nghỉ ngơi, cải thiện tinh thần để đủ tỉnh táo đương đầu với những thách thức khác.

Tử vi hôm nay, thứ Ba (12/9/2023): Tuất có quyết định sáng suốt cho sự nghiệp, Mùi tài lộc vượng phát, Hợi tình duyên viên mãn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi 

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Ba ngày 12/9/2023 hôm nay, tuổi Hợi có tiền trong tay nhưng không giữ được lâu, con giáp này thậm chí còn phải trả giá cho những tính toán sai lầm của mình, tiền bạc thất thoát một khoản không nhỏ.

Người kinh doanh, buôn bán nên chú trọng nhiều hơn về chất lượng sản phẩm có như vậy vận trình mới khởi sắc được. Đừng cứ mải mê chạy theo xu hướng nhất thời mà không đầu tư vào chất lượng. Thứ níu chân khách hàng lâu dài suy cho cùng vẫn nằm ở việc sản phẩm của bản mệnh có tốt hay không.

Trái ngược với xui xẻo về tài lộc, vận đào hoa của tuổi Hợi khá vượng, thích hợp cho người độc thân tìm kiếm tình yêu cho riêng mình sau thời gian làm quen, tiếp xúc đối phương. Các cặp đôi đang yêu có thể tính tới chuyện yên bề gia thất.

Giờ tốt trong ngày: 5h - 7h

Quý nhân phù trợ: Sửu, Dần

Tử vi hôm nay, thứ Ba (12/9/2023): Tuất có quyết định sáng suốt cho sự nghiệp, Mùi tài lộc vượng phát, Hợi tình duyên viên mãn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Phụ nữ sinh vào 6 ngày âm lịch này mang số mệnh vượng phu ích tử, gia đạo hưng vượng, cứu được 20 năm vất vả, không lo thiếu tiền

Phụ nữ sinh vào 6 ngày âm lịch này mang số mệnh vượng phu ích tử, gia đạo hưng vượng, cứu được 20 năm vất vả, không lo thiếu tiền

Nhà có người phụ nữ sinh vào 1 trong 6 ngày này chính là phúc khí của gia đình. Họ là người đảm đang, tháo vát, khéo vun vén, giúp gia đình sớm có của ăn của để.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi hôm nay tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Tình huống hy hữu từ chiếc điện thoại đôi và phát hiện bất ngờ qua người giao hàng

Tình huống hy hữu từ chiếc điện thoại đôi và phát hiện bất ngờ qua người giao hàng

Ngoại tình 38 phút trước
Thưởng 1 tỷ cho nhân tình vì sinh con trai, gã chồng không ngờ mình nhận cú lừa cay đắng

Thưởng 1 tỷ cho nhân tình vì sinh con trai, gã chồng không ngờ mình nhận cú lừa cay đắng

Ngoại tình 53 phút trước
Cuộc trò chuyện bất ngờ sau một đêm lạnh nhạt và đề nghị khó tin của người chồng

Cuộc trò chuyện bất ngờ sau một đêm lạnh nhạt và đề nghị khó tin của người chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 8 phút trước
Bỏ nhà theo bồ cả tháng, chồng tức tốc chạy về chỉ sau tin nhắn vỏn vẹn 3 chữ của vợ

Bỏ nhà theo bồ cả tháng, chồng tức tốc chạy về chỉ sau tin nhắn vỏn vẹn 3 chữ của vợ

Tâm sự Eva 1 giờ 23 phút trước
Cú gõ cửa nửa đêm của cô hàng xóm và trải nghiệm khiến tôi thức trắng cả đêm

Cú gõ cửa nửa đêm của cô hàng xóm và trải nghiệm khiến tôi thức trắng cả đêm

Tâm sự 1 giờ 38 phút trước
Sau đêm nay, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Sau đêm nay, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 38 phút trước
Tiếng động lúc nửa đêm và bản chất thật của vị giám đốc đạo mạo

Tiếng động lúc nửa đêm và bản chất thật của vị giám đốc đạo mạo

Ngoại tình 1 giờ 53 phút trước
7 năm tuân thủ quy tắc 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm của vợ và cái kết của người chồng

7 năm tuân thủ quy tắc 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm của vợ và cái kết của người chồng

Tâm sự gia đình 2 giờ 8 phút trước
Sự thật về quá khứ của bạn trai khiến cô gái trăn trở giữa lúc tình yêu đang đẹp

Sự thật về quá khứ của bạn trai khiến cô gái trăn trở giữa lúc tình yêu đang đẹp

Tâm sự gia đình 2 giờ 23 phút trước
3 con giáp thoát khỏi kiếp nghèo khó, dễ trúng số phát tài, sự nghiệp vượng vận bất ngờ đúng ngày 22/9/2026

3 con giáp thoát khỏi kiếp nghèo khó, dễ trúng số phát tài, sự nghiệp vượng vận bất ngờ đúng ngày 22/9/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 38 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau đêm nay, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Sau đêm nay, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

3 con giáp thoát khỏi kiếp nghèo khó, dễ trúng số phát tài, sự nghiệp vượng vận bất ngờ đúng ngày 22/9/2026

3 con giáp thoát khỏi kiếp nghèo khó, dễ trúng số phát tài, sự nghiệp vượng vận bất ngờ đúng ngày 22/9/2026

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Sau ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Sau ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng