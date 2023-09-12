Tử vi thứ Tư 13/9/2023 của 12 con giáp: Dần - Mùi công việc kiếm bộn tiền, vận may tìm đến tận cửa, Mão - Thân hao hụt tiền của, sự nghiệp tụt dốc không ngờ

Bên cạnh đó, con giáp này dường như có thể thoải mái hơn trước trong mọi vấn đề chi tiêu mà chẳng cần lo lắng đến điều gì. Tuy nhiên, bạn cũng cần lên kế hoạch kiếm tiền dự phòng nếu muốn có nguồn tích luỹ tốt.

Tử vi ngày mới 12 con giáp cho thấy người tuổi Tý diễn ra hanh thông và suôn sẻ. Thiên Ấn xuất hiện cho biết, sự sáng tạo của người tuổi này sớm được phát huy tốt trong ngày. Qua đó, bản mệnh có thể đạt được những bước tiến mới trên con đường công danh.

Thực Thần khuyến khích con giáp tuổi Sửu tương tác nhiều hơn. Bạn nên đặt mình vào những tình huống mà bạn có thể tìm thấy niềm vui, tiếng cười, ví dụ như tham gia các hoạt động xã hội, tương tác với mọi người, hay có những phút giây vui vẻ và lãng mạn bên người yêu thương chẳng hạn.

Thứ Tư là cơ hội tốt để người tuổi Sửu và các thành viên trong gia đình kết nối với nhau. Sự chủ động làm cầu nối của bạn sẽ khiến mọi người cảm thấy rất vui vẻ, hào hứng đấy, hãy mang lại cho họ cảm giác thật đặc biệt.

Tuổi Dần

Đường tài lộc của người tuổi Dần sẽ diễn ra tương đối may mắn. Người tuổi này có một ngày làm việc với tinh thần thoải mái khi được Chính Ấn trợ mệnh. Đồng thời, việc biết cách thể hiện năng lực bản thân để tạo niềm tin với cấp trên. Thu nhập từ công việc chính nhận tín hiệu khởi sắc mang đến cho con giáp này có một ngày chi tiêu thật thoải mái, có thể mua những món đồ mà mình yêu thích.

Ngoài ra, vận trình tình cảm của con giáp này cũng khá vượng. Dù công việc bận rộn đến mấy thì cũng không thể khiến bạn bớt đi sự quan tâm, yêu thương dành cho người bạn đời của mình. Ngoài ra, bạn còn cảm thấy may mắn vì áp lực đang gánh chịu đều có người kia san sẻ.

Tuổi Mão

Công việc không phải lúc nào cũng thoải mái giống như người tuổi Mão mong đợi, thời gian này bản mệnh sẽ tương đối khó khăn. Thương Quan tác động khiến cho những nỗ lực và công sức của người tuổi này gần như “đổ sông đổ biển". Con giáp này hãy tìm cách cải thiện tài chính trong khoảng thời gian này bằng cách tìm kiếm những phương án kiếm tiền khác nhau.

Vận trình tình cảm gặp một vài trở ngại. Do ảnh hưởng của Thổ sinh xuất cho Kim nên bạn khó chinh phục được trái tim của người mình cảm mến. Những cặp đôi yêu nhau cần hạ thấp cái tôi nếu không muốn làm tổn thương đối phương.

Công việc không phải lúc nào cũng thoải mái giống như người tuổi Mão mong đợi, thời gian này bản mệnh sẽ tương đối khó khăn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn rất chú trọng trong việc kết nối, làm quen người mới khi có Tam Hội che chở trong ngày hôm nay. Việc này mở ra cơ hội cho chuyện tình cảm cũng như việc làm ăn, bạn cố gắng đối xử với mọi người thật tốt bằng sự vô tư, thoải mái bạn nhé.

Thực Thần mang tới tin tốt lành, đây là ngày mà người tuổi Thìn nhận được sự hỗ trợ rất lớn từ những người luôn luôn hiểu mình, yêu thương mình. Thế nên hãy nắm lấy cơ hội này và thực hiện mong muốn cá nhân, thay vì quay lưng lại với họ và rồi trách cứ họ vì đã không giúp bạn.

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ trở nên thu hút hơn, đặc biệt là đối với người khác giới. Sự giúp đỡ của Thiên Tài trong ngày này giúp cho công việc kiếm tiền của con giáp này hầu như không gặp trở ngại nào, thậm chí có thể thu về một khoản dư dả cho mình.

Ngày có Chính Tài ghé thăm hỗ trợ cho con giáp tuổi Tỵ có cách nhìn nhận về tiền bạc khôn ngoan hơn. Nhiều người tập trung cải thiện thu nhập và cũng không ngừng học hỏi từ những người có nhiều kinh nghiệm.

Tuổi Ngọ

Mọi công việc của người tuổi Ngọ sẽ diễn ra khá trôi chảy, êm đẹp. Công việc chính gặp một vài rắc rối nhỏ nhưng đều được người tuổi này giải quyết ổn thoả và nhanh chóng đi vào quỹ đạo ổn định. Do đó, vận trình tài lộc có được một khoản như mong đợi. Có vẻ như con giáp này không cần lo lắng đến chuyện “cơm áo gạo tiền" khi có nguồn thu nhập ổn định từ công việc chính lẫn phụ.

Vận trình tình cảm của bản mệnh cũng sẽ thăng hoa, nở rộ. Tam Hợp cục xuất hiện giúp cho tình yêu đôi lứa không có bất cứ vấn đề lo ngại nào. Bạn hãy cứ chân thành và tin tưởng vào tình yêu này.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi dễ có cơ hội cải thiện tài chính của mình trong ngày hôm nay, đó có thể là tiền thưởng hoặc một khoản tiền bạn nhận được nhờ làm thêm. Có thể bạn ngại ngùng không muốn nhận nhưng hãy nhớ rằng đó là công sức của bạn, đừng lãng phí nguồn lực của mình.

Vận trình tình cảm của con giáp này ngày một suôn sẻ và khởi sắc. Người độc thân có thể nhận được sự quan tâm đến từ một vài đối tượng khác giới, song bạn nên dành thời gian tiếp tục tìm hiểu. Những cặp đôi có thể có chuyến đi ngắn ngày ý nghĩa bên nhau để cải thiện đời sống vợ chồng.

Người tuổi Mùi dễ có cơ hội cải thiện tài chính của mình trong ngày hôm nay, đó có thể là tiền thưởng hoặc một khoản tiền bạn nhận được nhờ làm thêm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Thứ Sáu cho thấy ảnh hưởng của Kiếp Tài nên người tuổi Thân sẽ cảm thấy không hài lòng về cách hành xử của một người nào đó. Sự nghi ngờ, mâu thuẫn càng tăng cao khi bạn thấy rằng đây không phải là lần đầu tiên người này phạm lỗi với bạn.

Ngũ hành xung khắc dự báo có những rắc rối sẽ làm giảm bớt niềm vui của con giáp này khi chuyện tình cảm xuất hiện nhiều vết rạn nứt. Nếu bạn không có ý định nhún nhường hòa giải sớm sẽ phải chịu hậu quả đáng buồn khi cả hai ngày càng lạnh lùng xa cách.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu dễ nhận được hậu thuẫn về khía cạnh tiền bạc trong ngày này khi có quý nhân chỉ lối, thậm chí có người còn may mắn trúng thưởng, nhận giải thưởng nhờ thành tích nổi bật. Có thêm chút tiền, bạn cảm thấy tự tin hơn rất nhiều và có thể mua cho bản thân một món quà xem như là cách để tự thưởng cho mình.

Kim - Thủy tương sinh hỗ trợ bạn cải thiện sức khỏe nhờ tinh thần rất tốt, bạn cũng được mọi người yêu mến, nhiệt tình tương trợ khi bạn gặp khó khăn, nhờ đó mà mọi việc trong ngày hanh thông. Bạn có thể sắp xếp công việc xong sớm để về nhà nghỉ ngơi.

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất sẽ gặp vận đào hoa khi thứ Sáu này là ngày Tam Hợp ghé thăm, mang lại niềm vui cho những buổi hẹn hò của bạn. Những điều nhỏ nhoi như thế cũng đủ thắp thêm niềm hi vọng mới cho bản mệnh. Những cặp đôi có cơ hội làm mới tình cảm của mình trong thời gian này.

Thiên Tài mang tới nguồn thu phụ cho con giáp tuổi Tuất, đó tuy là một khoản nhỏ thôi nhưng bạn cũng nên trân trọng và đừng vội dùng số tiền đó cho việc tiêu xài, ăn chơi bạn nhé. Đã đến lúc bạn học hỏi thêm để có ý thức hơn trong việc sử dụng tiền bạc của mình khôn ngoan hơn.

Tuổi Hợi

Vận trình tài lộc của người tuổi Hợi sẽ không đáng lo. Con giáp này có nguồn thu nhập khấm khá từ công việc chính nên chẳng cần lo lắng hay nghĩ ngợi đến vấn đề tài chính trong ngày này. Sự xuất hiện của Tỷ Kiên giúp thúc đẩy vận trình sự nghiệp của bản mệnh. Quan trọng là người tuổi này cần biết thế mạnh của mình ở đâu để nắm bắt cơ hội nhanh chóng.

Hơn nữa, chuyện tình cảm tiến triển một cách rõ rệt. Tỵ Thân Nhị Hợp cho biết, câu chuyện tình yêu giữa bạn và người ấy được Quý Nhân phù trợ nên có bước nhảy vọt đáng kể

Vận trình tài lộc của người tuổi Hợi sẽ không đáng lo - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.