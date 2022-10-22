Sau 9h sáng 22/10/2022: 3 con giáp uống no lộc Trời, cả tình lẫn tiền đều lên phơi phới, chuẩn bị rương mà chất vàng, kinh doanh nhuận phát, thu toàn tiền tỷ

Tâm linh - Tử vi 22/10/2022 07:40

Tử vi cho thấy sau 9h sáng 22/10, 3 con giáp này bước vào thời thế hưng vượng, làm ăn kinh doanh phát triển mạnh mẽ hơn hẳn.

Tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tý đón may mắn vào cuối tháng 10 này. Cơ hội bắt đầu mở ra sau 9h sáng 22/10/2022.

Sau 9h sáng 22/10/2022: 3 con giáp uống no lộc Trời, cả tình lẫn tiền đều lên phơi phới, chuẩn bị rương mà chất vàng, kinh doanh nhuận phát, thu toàn tiền tỷ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sau 9h sáng 22/10/2022, dự báo con giáp tuổi Tý sẽ sớm thoát khỏi muộn phiền. Tài lộc thời gian trước bị chặn, cuộc sống vất vả, làm gì cũng không thuận. Thậm chí một số con giáp tuổi Tý còn gặp trở ngại lớn, công việc ngưng trệ.

Thiên thời, địa lợi, nhân hòa, người tuổi Tý sẽ dần tìm lại vận may, công việc bắt đầu khởi sắc, tài lộc cũng theo về, hầu bao căng chặt.

Bạn cũng nên chú ý tìm ra những khuyết điểm của bản thân và kịp thời điều chỉnh thì càng tốt hơn nữa để phát triể sự nghiệp. Trong vài năm tới, con giáp tuổi Tý sẽ sớm được thăng chức, tăng lương.

Tuổi Tỵ

Sau 9h sáng 22/10/2022: 3 con giáp uống no lộc Trời, cả tình lẫn tiền đều lên phơi phới, chuẩn bị rương mà chất vàng, kinh doanh nhuận phát, thu toàn tiền tỷ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Sau 9h sáng 22/10/2022, một cơ hội cho tuổi Tỵ phát huy khả năng dẫn dắt của mình sẽ xuất hiện. Bạn có thể đứng đầu 1 đội nhóm và giúp mọi người làm việc với nhau hiệu quả. Hãy cố gắng thể hiện thật tốt nhé.

Tuổi Tỵ tiếp tục có cơ hội tỏa sáng khi đứng trên sân khấu phát biểu trong 1 sự kiện nào đó. Đây là 1 ngày tốt cho bạn nâng cao uy tín và nó sẽ rất có ích trong việc giúp bạn xây dựng sự tự tin, chuẩn bị cho những sự kết nối và thăng tiến trong tương lai.

Thần tài lại tiếp tục ở bên họ. Tử vi học có nói, sau 9h sáng 22/10/2022, được quý nhân trợ giúp, tuổi Tỵ có cơ hội thăng tiến mạnh trong công việc và nâng cao thu nhập. Có thể họ sẽ được cấp trên tin tưởng giao cho vị trí quản lý nào đó. Tất nhiên, về mình mình, họ cũng nên nỗ lực hết sức và cho người khác thấy được khả năng của mình nhé.

Tuổi Mão

Vận may cũng sẽ ghé thăm vận trình của Mão. Bản mệnh được dự báo đón những chuyển biến tích cực ở phương diện công việc.

Bạn thoải mái phát huy năng lực của mình, tận dụng mọi ưu điểm và thế mạnh của bản thân để làm nên những điều tưởng chừng như không thể, tạo ra lợi thế dẫn đầu, vượt xa đối thủ.

Sau 9h sáng 22/10/2022: 3 con giáp uống no lộc Trời, cả tình lẫn tiền đều lên phơi phới, chuẩn bị rương mà chất vàng, kinh doanh nhuận phát, thu toàn tiền tỷ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Chẳng những vậy, tài lộc của con giáp này cũng rất khả quan. Con giáp này sẽ tìm thấy thêm nhiều cơ hội để hợp tác làm ăn. Hãy mạnh dạn thực hiện những kế hoạch của mình, dám nghĩ dám làm, “liều ăn nhiều”.

Tiền bạc luôn đầy ắp, khiến bạn cảm thấy dễ chịu hơn phần nào. Nguồn thu chính và phụ đều tăng nên dù là người làm công ăn lương hay kinh doanh buôn bán cũng sẽ có một ngày khởi sắc về tài lộc.

Chẳng những vậy, phương diện tình cảm cũng được tử vi 12 con giáp dự đoán rằng thăng hạng, nở hoa khi cả hai bạn có thể tiến tới hôn nhân về chung một nhà sau khoảng thời gian tìm hiểu trước đó.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Vào cuối tuần này, 3 tuổi đạt đỉnh cao tiền tài, công danh, tình duyên nhưng 1 tuổi lại rơi hố vận xui, tiền của đội nón ra đi

Vào cuối tuần này, 3 tuổi đạt đỉnh cao tiền tài, công danh, tình duyên nhưng 1 tuổi lại rơi hố vận xui, tiền của đội nón ra đi

Tử vi cho thấy vào cuối tuần này sẽ có 3 con giáp nhận lộc may mắn trên mọi phương diện. Trái lại, có 1 con giáp gặp vận đen, dễ hao hụt tiền của nên cần thận trọng.

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