Sau 3 giờ 45 phút chiều ngày mai 4 tháng 5: Con giáp tài vận rơi vào đầu 'TRÚNG SỐ ĐỘ ĐẮC, MỘT BƯỚC LÊN MÂY', tiền bạc xài thả ga, nửa đời sau hưởng vinh hoa phú quý

Tử vi tuổi Mão ngày mai cho thấy, thách thức chờ đón Mão trong ngày mai này là không ít và cũng chẳng hề dễ dàng song bản mệnh rất biết cách để vượt lên trên những gì số mạng đã an bài.

Tử vi trong ngài mai tới người tuổi Mão đươc cát tinh cũng sẽ xuất hiện tương trợ kịp thời, giúp đẩy lùi đám mây xui xẻo, dành chỗ đón cát khí. Người tuổi Mão thông minh, chăm chỉ, luôn biết nắm bắt cơ hội xung quanh để xây dựng cuộc sống viên mãn bởi bạn luôn tin rằng mọi nỗ lực sẽ được đền đáp xứng đáng.

Sẽ có những thời điểm Mão bỏ nhiều công sức để làm việc nhưng thành quả nhận lại còn khá thiếu hụt, cảm giác thất vọng xâm chiếm khiến bạn bỗng sinh nghi ngờ về con đường mình đang theo đuổi. Nhưng cảm giác tiêu cực đó chỉ mang tính chất tạm thời, bởi Mão sẽ tự vực mình dậy rất nhanh.

Tuổi Mão nếu biết nắm bắt những thời cơ kiếm tiền trước mắt thì quả thực chẳng cần phải lo lắng không có tiền tiêu, cứ hết tiền lại có ngay, vận may nhiều không kể xiết.

Tử vi tuổi Sửu

Ngày mai Chính Ấn nhập mệnh, người tuổi Sửu đón một ngày công việc có nhiều khởi sắc, kế hoạch đặt ra có tín hiệu đáng mừng. Vì khá may mắn nên bạn có thể liều lĩnh đôi chút, dù gặp khó khăn cũng có người che chở, giúp đỡ cho bạn vượt qua dễ dàng.

Nhìn chung vận trình sự nghiệp của bạn khá suôn sẻ, nhờ vậy thu nhập cũng được cải thiện đáng kể - Ảnh minh họa: Internet

Những việc bạn làm đều được đánh giá và ghi nhận đúng thực lực. Cạnh tranh không lúc nào thiếu, hãy luôn cố gắng không ngừng để duy trì lợi thế hiện tại. Nhìn chung vận trình sự nghiệp của bạn khá suôn sẻ, nhờ vậy thu nhập cũng được cải thiện đáng kể.

Ngày Thổ sinh Kim, may mắn hơn nữa là đường tình duyên của bạn có được cơ hội tốt. Đặc biệt với người độc thân thì vận trình ngày mới của bạn khá tốt, ngày này bạn càng năng nổ ra ngoài giao lưu thì càng dễ gặp người ưng ý. Cơ hội như này không phải lúc nào cũng có nên hãy trân trọng nhé.

Tử vi tuổi Tỵ

Tử vi ngày mai cho thấy vận trình công việc của tuổi Tỵ đạt được kết quả như mong đợi. Dưới tác động xấu của cục diện Tương Xung, thỉnh thoảng người tuổi Tỵ khó có thể nhận được sự ủng hộ của mọi người xung quanh. Dường như mọi quyết định bạn đưa ra đều phải nhận lại sự phản đối.

Người tuổi Tỵ thực sự nhận được món quà trên trời rơi xuống, có thể là hợp đồng làm ăn bên ngoài - Ảnh minh họa: Internet

Tài vận: Vận trình tài lộc hết sức ổn định. Người tuổi Tỵ thực sự nhận được món quà trên trời rơi xuống, có thể là hợp đồng làm ăn bên ngoài. Bản mệnh phải tận dụng cơ hội này để kiếm tiền và tích lũy thêm.

Tình cảm: Vận trình tình duyên không được như ý cho lắm. Tuổi Tỵ đang thử tính kiên trì của người ấy quá đà. Nếu bạn có tình cảm với họ thì nên mở lòng mình, đừng để người khác chờ đợi quá lâu.

***Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.