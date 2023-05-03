Công việc: Công việc người tuổi Tỵ có định hướng, mục tiêu rõ ràng hoàn thành mục tiêu đúng hạn.

Tử vi ngày 5/5/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tỵ hôm nay tìm được người có chung chí hướng, cả hai phát triển đúng mục tiêu.

Tài lộc: Tiền tài đến bất ngờ, tiền tiêu dùng mỗi ngày thoải mái, tự do tài chính.

Tình duyên: Người ở cạnh bạn giúp bạn có mục tiêu đúng, giúp bạn và người ấy cùng nhau phát triển đi lên.

Tử vi tuổi Sửu

Hôm 5/5 Thiên Tài trợ vận cực tốt cho những bạn tuổi Sửu đang làm việc tự do, làm kế toán hoặc ngân hàng - Ảnh minh họa: Internet

Hôm 5/5 Thiên Tài trợ vận cực tốt cho những bạn tuổi Sửu đang làm việc tự do, làm kế toán hoặc ngân hàng. Nhiều bạn trẻ còn dễ dàng nhận được sự tín nhiệm của cấp trên và được giao cho những nhiệm vụ quan trọng.

Không những vậy, vận trình tài lộc vượng phát. Cuối tuần này, người tuổi Sửu có nhiều cơ hội kiếm tiền, gia tăng thu nhập của mình. Bạn có thể nhận ra vận may của mình sẽ đến từ những điều nhỏ nhặt không ai ngờ tới.

Cục diện Mộc Thổ tương khắc khiến Sửu đau đầu vì tình cảm. Con giáp này thường xuyên có cảm giác ức chế, khó hòa đồng với một vài người trong họ hàng. Ai đang tính đến chuyện cưới hỏi dễ gặp cản trở từ phía gia đình.

Sức khỏe: Mạnh khỏe giúp bạn đạt được nhiều thành tựu.

Tuổi Dần

May mắn đường tiền bạc không có dấu hiệu hao hụt - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi 12 con giáp, Dần nên thận trọng khi làm việc chớ để xảy ra sai sót liên quan đến giấy tờ, văn bản, cẩn tắc vô áy náy.

May mắn đường tiền bạc không có dấu hiệu hao hụt, bản thân Dần nhanh miệng nên kiếm thêm được thu nhập nhờ tài ngoại giao.

Tuy nhiên đường tình cảm gia đạo lại không được như mong muốn, hãy xem cách đối xử của mình với nửa kia, đừng lụy tình quá nhiều mà thành ngu ngốc.