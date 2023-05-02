Trong tuần này có vài kẻ tiểu nhân nói xấu sau lưng cộng thêm chuyện công việc của bạn không như ý có thể là đòn chí mạng khiến bạn hoàn toàn mất đi niềm tin và uy tín với sếp của bạn, công việc cũng vì vậy mà lao đao.

Tuổi Mão bảo thủ, thích làm theo ý mình nên công việc của bạn có phần không đúng hướng với ý cấp trên cũng không được lòng các đồng nghiệp còn lại. Nếu bạn không thay đổi thái độ làm việc thì sớm thôi bạn sẽ bị đào thải và chuyển sang bộ phận khác đó.

Lễ vừa rồi là thời điểm người khác thoải mái nghỉ xả hơi thì người tuổi Thân lại phải chẳng lúc nào được nhẹ nhàng đầu óc khi mà tình cảm còn rối ren vô cùng.

Nên nhớ, trong chuyện tình cảm cũng cần phải mềm mỏng, cứng nhăc, giáo điều sẽ khiến cho bạn và người ấy có khoảng cách, tình cảm cũng không còn như xưa, mất hết sự ngọt ngào.

Có vẻ như mối quan hệ của những chú Khỉ và nửa kia đang đứng trước rất nhiều thử thách về lòng tin mà hai bạn dành cho nhau.

Từ những mâu thuẫn rất nhỏ, cả hai bỗng chốc nghi ngờ về lòng chung thủy và tình cảm mà đối phương dành cho mình - Ảnh minh họa: Internet

Từ những mâu thuẫn rất nhỏ, cả hai bỗng chốc nghi ngờ về lòng chung thủy và tình cảm mà đối phương dành cho mình. Để rồi cơn ghen tuông khiến những lời nói tổn thương cứ thế tuôn ra, hậu quả là chẳng ai được dễ chịu mà còn khiến mối quan hệ đi vào bế tắc.

Tình yêu vốn cần được xây dựng trên nền tảng cơ bản là niềm tin dành cho đối phương, một khi lòng tin mất đi, tình cảm của hai bạn khó mà lâu bền được.

Cho nên có chuyện gì hãy cùng nhau chuyện trò thẳng thắn để cùng tìm cách tháo gỡ, đừng giấu trong lòng rồi vẽ ra hàng loạt ảo tưởng suy diễn mà phá hủy hạnh phúc mình đang có bạn nhé.

Tử vi cho thấy rạn nứt tình cảm tuần mới này hãy chú ý lời ăn tiếng nói để không gây tổn thương cho người ấy.

Hạng 3: Tuổi Tý

Tuổi Tý chính là một trong những con giáp rạn nứt tình cảm trong tuần này - Ảnh minh họa: Internet

Xem tử vi khoa học, tuổi Tý chính là một trong những con giáp rạn nứt tình cảm trong tuần này. Do gặp ngày ngũ hành xung khắc nên chuyện tình cảm vốn đang ổn định thì xuất hiện vết nứt.



Nguyên nhân có lẽ cũng do bản mệnh hay suy diễn, nóng nảy sinh ra cáu kỉnh khiến mối quan hệ trở nên căng thẳng không cần thiết. Bạn nên tiết chế cảm xúc của mình lại thì mọi việc sẽ êm đềm, hài hòa hơn.

Tự tin thái quá trong công việc, tự cho mình là giỏi không còn ai hơn khiến bạn mất hết uy tín. Đừng bao giờ kiêu kì ở bất cứ môi trường công sở nào vì mình giỏi rồi sẽ có người giỏi hơn mình nhé!

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm