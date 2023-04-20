Sau 17h chiều mai (10/4/2023), những con giáp này 99% TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm không cũng HỨNG MƯA TÀI LỘC, số trời định NHẤT ĐỊNH GIÀU

Tâm linh - Tử vi 20/04/2023 01:56

Tử vi hôm nay ngày 20/4/2023 của 12 con giáp dự báo rằng những tuổi sau hôm nay đón nhiều vận may tài chính, thóc lúa đầy bồ, tiền bạc đầy két.

Tuổi Hợi 

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Năm ngày 20/4/2023 hôm nay, tuổi Hợi chớ nên tin tưởng ai quá dễ dàng. Kẻ tiểu nhân có thể lợi dụng sự ngây thơ, cả tin của bản mệnh để đưa bản mệnh vào tròng từ lúc nào không biết. Tốt nhất, hãy luôn kiểm chứng mọi vấn đề.

Người làm ăn kinh doanh cần phải hết sức cẩn thận khi đưa ra các quyết định hợp tác, đầu tư nếu không sẽ dễ rơi vào cảnh hao tài tốn của. Dù có đang giữ chức vị cao, tuổi Hợi cũng cần dành thời gian lắng nghe quan điểm của các cấp dưới.

Trên phương diện tình cảm, tuổi Hợi sẽ có được những khoảng thời gian hạnh phúc bên người mình yêu thương. Những cãi vã, giận hờn trước đó dần tan biến. Đối phương hiểu và thông cảm cho những vất vả mà bản mệnh đã phải chịu đựng trước đó.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Quý nhân phù trợ: Tý, Sửu

Sau 17h chiều mai (10/4/2023), những con giáp này 99% TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm không cũng HỨNG MƯA TÀI LỘC, số trời định NHẤT ĐỊNH GIÀU - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần 

Dần Thân Tương Xung khuyên người tuổi Dần nên hạn chế bản tính nóng nảy của mình, khiến mọi chuyện vốn đã vướng mắc lại càng thêm khó khăn. Hãy cân nhắc kĩ trước khi nói hoặc làm, tránh để làm mất lòng người này người khác.

Trước khi chỉ trích lỗi sai của người khác, bạn cũng cần xem lại chính bản thân mình, bởi không phải điều gì bạn làm cũng đã đúng 100%. Quá tự tin vào bản thân sẽ khiến bạn mắc phải nhiều lỗi sai đáng tiếc, không chỉ ở hiện tại mà còn ở cả tương lai.

Kim khắc Mộc, chuyện tình cảm của bản mệnh không có tiến triển gì đáng kể. Bạn và người kia vẫn rơi vào cảnh chiến tranh lạnh mà không ai chịu xuống nước với ai. Có lẽ hai người đang đặt cái tôi cá nhân lên cao hơn hạnh phúc lứa đôi. 

Sau 17h chiều mai (10/4/2023), những con giáp này 99% TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm không cũng HỨNG MƯA TÀI LỘC, số trời định NHẤT ĐỊNH GIÀU - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân 

Tử vi hôm nay ngày 20/4/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thân hôm nay thiếu may mắn, công việc gặp nhiều trở ngại. 

Công việc: Công việc người tuổi Thân thiếu may mắn, còn gặp các trở ngại khi hoàn thành công việc được giao. 

Tình duyên: Tình cảm cần cân đối giữa hạnh phúc của chính bạn và gia đình.   

Tài lộc: Tiền tài tuy có nhiều, nhưng không biết gìn giữ.   

Sức khỏe: Ăn uống nên biết kiêng cữ, tránh ăn nhầm dễ trúng thực. 

Sau 17h chiều mai (10/4/2023), những con giáp này 99% TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm không cũng HỨNG MƯA TÀI LỘC, số trời định NHẤT ĐỊNH GIÀU - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

Giờ VÀNG đã điểm, 0h00 đêm nay (20/4/2023), Thần Tài mở cửa phát lộc gọi tên: 3 con giáp này 99% TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, lộc tới ào ào không ai may mắn bằng

Giờ VÀNG đã điểm, 0h00 đêm nay (20/4/2023), Thần Tài mở cửa phát lộc gọi tên: 3 con giáp này 99% TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, lộc tới ào ào không ai may mắn bằng

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng hôm nay, những con giáp này được trải qua một ngày nhiều tài lộc, tiền rơi trước cửa.

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