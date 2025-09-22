Sau 16h chiều mai 23/9/2025, 3 con giáp chính thức hết khổ, giàu có hết phần thiên hạ, tiền của bạt ngàn, mọi điều suôn sẻ

Ngày này, vận may tài chính của tuổi Dần không tốt, vì vậy bạn phải thận trọng khi nói đến vấn đề tiền bạc. Những người đang có ý định liều một phen đầu tư làm ăn kiếm tiền thì đừng có hấp tấp coi chừng mắc phải bẫy của kẻ lừa đảo.

Mộc Kim tương khắc, đường tình cảm của bản mệnh trục trặc, có vẻ như bạn đang nghi ngờ nửa kia có người khác khiến bạn bất an và khó ở. Những người có thói quen thức khuya và hay uống nước ngọt nên bỏ càng sớm càng tốt.

Những con giáp tuổi Rồng có thành tích tốt trong sự nghiệp và được quý nhân hỗ trợ trong tháng này. Khi cơ hội đến, bạn phải chiến đấu vì quyền lợi đến cùng.

Tuy nhiên, sự cạnh tranh trong công ty rất khốc liệt và những những người Rồng sẽ phải chịu rất nhiều áp lực. Bạn phải giữ thái độ lạc quan, đừng đặt mục tiêu quá cao chính mình. Đồng thời, bạn nên đề phòng thêm khi kết thân với đồng nghiệp.

Ảnh minh họa: Internet

Con giáp tuổi Mùi

Người tuổi Mùi trong tuần này cần đặc biệt thận trọng. Công việc không tiến triển như mong muốn, dễ gặp sự chậm trễ hoặc thiếu sự hỗ trợ từ đồng nghiệp. Nếu không kiên nhẫn, họ có thể rơi vào trạng thái căng thẳng, dễ nản lòng.

Tài chính của tuổi Mùi cũng tiềm ẩn rủi ro. Các khoản chi tăng lên, trong khi nguồn thu chưa kịp bù đắp, tạo cảm giác thiếu hụt. Đây là lúc họ nên quản lý chi tiêu chặt chẽ và tránh đầu tư lớn.

Ngoài ra, tinh thần tuổi Mùi trong tuần có phần bất ổn. Việc để cảm xúc chi phối dễ khiến họ đưa ra quyết định thiếu sáng suốt. Việc giữ thái độ điềm tĩnh sẽ giúp hạn chế phần nào những khó khăn.

Ảnh minh họa: Internet

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!