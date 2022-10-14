Sau 15h chiều 14/10/2022: 3 con giáp may mắn ngút ngàn, qua trái gặp Thần tài, qua phải thấy Quý Nhân, làm đâu là thắng đó, vốn 1 thu lợi 100, tiền vàng ồ ạt đến

Tử vi sau 15h chiều nay 14/10 dự đoán, tuổi Dậu có nhiều cơ hội cảm nhận sự lãng mạn trong tình cảm nhờ sao Bách Việt chiếu mệnh. Nếu cảm thấy gặp được người phù hợp, hãy nắm bắt thời cơ, đôi khi chỉ cần bạn mạnh dạn một chút là vấn đề sẽ được giải quyết nhanh chóng hơn nhiều.

Nhìn chung vận trình sự nghiệp vẫn đang trên đà tăng tiến. Bản mệnh có nhiều cơ hội để thể hiện năng lực của bản thân và ghi điểm với cấp trên. Chỉ cần khéo léo thể hiện bản lĩnh, đừng quên nhắc nhở bản thân phải khiêm tốn thì chặng đường phía trước sẽ khá thuận lợi với bạn.

Các mối nhân duyên hài hòa cũng giúp tuổi Dậu xây dựng được mối thân tình với đồng nghiệp, khách hàng, qua đó giải quyết được rất nhiều khúc mắc từ trước đó. Bạn biết cách tận dụng sức mạnh khi làm việc nhóm nên vừa bớt vất vả lại vừa nâng cao hiệu suất một cách rõ rệt.

Đường tài lộc cũng vô cùng khởi sắc khi mà cả Chính Tài và Thiên Tài cùng tụ hội. Đây cũng là điều bình thường khi mà công việc suôn sẻ, tất nhiên bản mệnh sẽ nhận được những gì xứng đáng với công sức mình bỏ ra, hãy tích lũy tiền của để đảm bảo cho tương lai.

Tuổi Sửu

Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Sửu đa phần là những người hiền lành, chăm chỉ, luôn hoàn thành tốt những công việc được giao một cách thầm lặng, không thích khoe mẽ. Là những người nội tâm, kiên nhẫn và giỏi giữ bình tĩnh, họ rất thích hợp để làm lãnh đạo, trở thành nhân tố kết nối những thành viên trong cùng một đội lại với nhau.

Đầu tháng 10, tuổi Sửu bị dính hạn Thái tuế, không tránh khỏi việc sẽ bị thử thách trong những khoảng thời gian nhất định. Nếu như với các con giáp khác, các giai đoạn khó khăn sẽ cách xa nhau, song tuổi Sửu thì lại khác. Họ đã gặp 2 tháng vận hạn liên tiếp là tháng 8, tháng 9 mà trong đó, dù nỗ lực nhiều nhưng thành quả mang lại chẳng là bao.

Chưa hết, tuổi Sửu còn bị tiểu nhân hãm hại, gặp mâu thuẫn khó giải quyết ở nơi làm việc, khiến họ cảm thấy mệt mỏi và không muốn cố gắng nữa.

Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, "khổ tận cam lai", cuối cùng cũng đến lúc tuổi Sửu có thể thở phào nhẹ nhõm. Tử vi học có nói, sau 15h chiều nay 14/10, Thần tài sẽ ưu ái con giáp này, giúp họ được suôn sẻ, hanh thông trong công việc, thu nhập từ đó cũng dần dần tăng lên, bảo đảm cho họ 1 cuộc sống dư dả, viên mãn, thậm chí là giàu có.

Chính vì vậy, tuổi Sửu hãy cố gắng kiên nhẫn nốt trong những ngày tháng 8 âm này và chuẩn bị đón đợi những cơ hội tốt nhất với mình nhé.

Tuổi Hợi

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi làm gì cũng trôi chảy, thuận lợi sau 15h chiều nay 14/10 vì có cát tinh nâng đỡ vận trình, đặc biệt là ở phương diện tài lộc. Có Thiên Tài che chở, bạn có thể tìm ra những cách để cải thiện thu nhập nhanh chóng, bớt đi nhiều gánh nặng tài chính.

Kinh doanh buôn bán vượng phát, hàng hóa lưu thông ổn định đem về lợi nhuận cao. Trong khi đó, người làm công ăn lương có thêm cơ hội kiếm tiền ngoài lề. Mặc dù việc này sẽ khiến bạn mất thêm thời gian nhưng bù lại tiền bạc dồi dào, chi tiêu cũng thoải mái hơn.

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