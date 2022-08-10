Sắp tới ngày Rằm (15/7 âm lịch), vận xui tán đi, 3 con giáp vui vẻ liên tục, tiền tài quấn thân, vận may bạo phát, tiền nhiều đếm không xuể

Tâm linh - Tử vi 10/08/2022 04:17

Cận kề những ngày Rằm, 3 con giáp sẽ đón nhận tin vui về tài lộc, không lo thiếu tiền bạc, cát tinh đuổi hung tinh đi thật xa.

Tuổi Dậu

Dậu là người siêng năng, chăm chỉ vì có kế hoạch cụ thể cho đời mình. Nếu người khác chỉ ham hưởng thụ, thích an nhàn thì Dậu lại không ngừng nỗ lực cố gắng để tìm kiếm cơ hội để đổi đời. Con giáp tuổi Dậu không chỉ hướng đến cuộc sống ấm no, hạnh phúc mà còn phải giàu sang, phú quý. Dậu cũng là những người thông minh và hóm hỉnh, giúp cuộc sống của mình được thú vị, vui vẻ hơn.

Sắp tới ngày Rằm (15/7 âm lịch), người tuổi Dậu chính là con giáp sẽ vượt qua mọi tai ương sóng gió để giành được quyền lực, tiền tài và có khả năng lãnh đạo hơn bất cứ ai.

Trong thời gian này, con giáp này cuối cùng cũng chuyển bại thành thắng, sự nỗ lực trước đó đều được đền đáp xứng đáng. Cụ thể, Dậu có quý nhân giúp đỡ nên gặp nhiều may mắn hơn trong sự nghiệp cũng như tài lộc. Bên cạnh đó, nhờ Dậu chăm chỉ làm việc nên công danh thành đạt, tài lộc dồi dào và cuộc sống sung túc hơn.

Sắp tới ngày Rằm (15/7 âm lịch), vận xui tán đi, 3 con giáp vui vẻ liên tục, tiền tài quấn thân, vận may bạo phát, tiền nhiều đếm không xuể - Ảnh 1
Tử vi 12 con giáp cho hay, những con giáp có vận trình sáng chói. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Trời sinh tuổi Sửu là những người tài giỏi, có khả năng làm việc độc lập, biết sáng tạo và không ngừng nỗ lực, cố gắng để tạo thành quả cho chính mình. Đa số những người tuổi Sửu đều gặt hái được nhiều thành công. Cuộc sống của họ thường ở tầm mức trung hoặc cao hơn. Tuổi Sửu vừa tài giỏi, vừa có tiền, nhưng họ không tự mãn mà liên tục thay đổi bản thân để thích ứng với sự thay đổi trong cuộc sống.

Tử vi học có nói, sắp tới ngày Rằm (15/7 âm lịch), tuổi Sửu sẽ được thần tài và các vị thần may mắn chiếu cố nồng hậu. Không phải vào giai đoạn đầu năm hay giữa năm, mà chỉ cần bước qua rằm tháng 7 âm lịch tới đây, cuộc sống tuổi Sửu sẽ có chuyển biến bất ngờ. Từ giai đoạn này cho đến cuối năm, tuổi Sửu sẽ gặp được quý nhân, người này sẽ đưa đường dẫn lối giúp họ công thành danh toại. Nếu như may mắn, tuổi Sửu sẽ gầy dựng sự nghiệp vững chắc ổn định, kéo theo tài vận dồi dào. Những năm sau này, tuổi Sửu nếu không trở thành bà chủ ông chủ thì cũng dư dả tiền bạc.

Sắp tới ngày Rằm (15/7 âm lịch), vận xui tán đi, 3 con giáp vui vẻ liên tục, tiền tài quấn thân, vận may bạo phát, tiền nhiều đếm không xuể - Ảnh 2
Tuổi Sửu là một trong những con giáp có vận trình thuận lợi trong tử vi 2022. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Sắp tới ngày Rằm (15/7 âm lịch), tuổi Tý viên mãn về cả tài lộc và sự nghiệp. Thời gian này, cuộc sống của tuổi Tý như vươn tới một tầm cao mới, làm gì cũng thuận lợi, hanh thông. Tài lộc ào ào vào nhà, không cần vất vả tiền vẫn chui vào túi.

Về tình duyên, tuổi Tý độc thân sẽ gặp nhiều nhân duyên tốt. Người có gia đình hòa hợp, vui vẻ cùng nhau. Đây là thời gian vàng của tuổi Tý trong năm nay, hãy tận dụng triệt để, đừng bỏ qua bất kì cơ hội quý giá nào.

 *Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Tử vi 3 ngày trong tuần này (10, 11, 12/8/2022), 3 con giáp may mắn nhất hệ mặt trời, tiền bạc ùn ùn kéo tới, vai trái ôm tài lộc, vai phải bồng hỷ sự, tha hồ ăn tiêu xả láng vẫn không hết tiền

Tử vi 3 ngày trong tuần này (10, 11, 12/8/2022), 3 con giáp may mắn nhất hệ mặt trời, tiền bạc ùn ùn kéo tới, vai trái ôm tài lộc, vai phải bồng hỷ sự, tha hồ ăn tiêu xả láng vẫn không hết tiền

Những con giáp không chỉ có thu nhập rủng rỉnh, may mắn mà còn có tình duyên vượng phát, thu hái được những thành công mỹ mãn, cả đời không lo nghèo.

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