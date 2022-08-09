Tử vi 3 ngày trong tuần này (10, 11, 12/8/2022), 3 con giáp may mắn nhất hệ mặt trời, tiền bạc ùn ùn kéo tới, vai trái ôm tài lộc, vai phải bồng hỷ sự, tha hồ ăn tiêu xả láng vẫn không hết tiền

Tâm linh - Tử vi 09/08/2022 22:52

Những con giáp không chỉ có thu nhập rủng rỉnh, may mắn mà còn có tình duyên vượng phát, thu hái được những thành công mỹ mãn, cả đời không lo nghèo.

Tuổi Thân

Tử vi 3 ngày trong tuần này (10, 11, 12/8/2022), người tuổi Thân sẽ có nhiều cơ hội để đếm tiền mỏi tay. Cát tinh vây quanh, chỉ cần cơ hội tới là con giáp này gặt hái không ít thành quả.

Đặc biệt là tài lộc bất ngờ sẽ đến nhiều với con giáp này sớm thôi. Bản mệnh may mắn đến độ ra ngõ cũng có thể bắt được tiền, rút thăm trúng thưởng cũng được nhận giải cơ mà. Đây là điều mà đâu phải ai cũng có thể có được. Trong thời gian này tuổi Thân làm việc gì cũng thuận lợi, đi đến đâu cũng tìm kiếm được cơ hội phát tài, phát lộc nên các khoản tích lũy tăng lên không ngừng và sớm có thể tận hưởng cuộc sống sung túc, đầy đủ.

Tử vi 3 ngày trong tuần này (10, 11, 12/8/2022), 3 con giáp may mắn nhất hệ mặt trời, tiền bạc ùn ùn kéo tới, vai trái ôm tài lộc, vai phải bồng hỷ sự, tha hồ ăn tiêu xả láng vẫn không hết tiền - Ảnh 1
Con giáp Thân dễ có cơ hội trúng số. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Người tuổi Mão thông minh, rất có đầu óc quan sát, và luôn biết lựa theo sắc mặt của người đối diện nên con giáp này thường tạo được nhiều mối quan hệ tốt đẹp.

Tử vi 3 ngày trong tuần này (10, 11, 12/8/2022) vận thế của người tuổi Mão có sự khởi sắc mạnh mẽ, sự nghiệp thăng tiến đi lên như "gió xuân đắc ý". Mọi việc hanh thông dễ dàng đạt được thành công trong mọi lĩnh vực. Bên cạnh đó, thu nhập của người tuổi Mão cũng tăng lên không ngừng, số tiền tích lũy trong tài khoản có thế tăng lên gấp 5 lần trước đây.

Sự nghiệp của con giáp này cũng đang trên đà thăng tiến. Bản mệnh làm được rất nhiều điều mà trước đó chưa ai làm được. Tập trung dốc sức vào công việc nên có thể sức khỏe của bản mệnh cũng sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều.

Tử vi 3 ngày trong tuần này (10, 11, 12/8/2022), 3 con giáp may mắn nhất hệ mặt trời, tiền bạc ùn ùn kéo tới, vai trái ôm tài lộc, vai phải bồng hỷ sự, tha hồ ăn tiêu xả láng vẫn không hết tiền - Ảnh 2
Tuổi Mão trời ban phú quý không ngừng. Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Dần

Người tuổi Dần sẽ đón may mắn lớn đang đến, nếu thực sự có thể nắm bắt cơ hội này, sẽ có rất nhiều tiền và có thể ra ngoài gặp bạn lớn.

Ngoài ra, đối với một số bạn sinh năm Dần, cung mệnh không may bị ốm đau trong hai ngày qua nên cần phải chú ý đến vấn đề yếu khớp.

Con giáp này là những người có năng lực vượt trội, tính tình ngay thẳng, cởi mở, không vướng bận quá nhiều nên sẽ bền bỉ đúng 3 ngày trong tuần này (10, 11, 12/8/2022). Các con giáp trong tuổi này đều có dương khí đầy đủ, ngũ hành thổ mạnh sinh vượng, có cơ hội, dễ được quý nhân giúp đỡ, hỷ sự liên miên. Hãy nhớ nửa cuối năm tiền lương và thù lao của người làm công ăn lương sẽ tăng vọt, mức sống cũng đồng thời được cải thiện, và từ từ thành công. Trời Phật không làm hại những ai sống phấn đấu.

 *Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Đúng 8 giờ sáng mai thứ Tư - 10/8, Thần Tài mở sổ vàng gọi tên 3 con giáp đỏ nhất tháng 8, cầu gì được nấy, quý nhân nâng đỡ, gánh vàng còng lưng

Đúng 8 giờ sáng mai thứ Tư - 10/8, Thần Tài mở sổ vàng gọi tên 3 con giáp đỏ nhất tháng 8, cầu gì được nấy, quý nhân nâng đỡ, gánh vàng còng lưng

Những con giáp này đã nằm sẵn trong sổ vàng của Thần Tài, họ có được tình duyên thắm đượm, tiền tài vào túi, ước muốn gì cũng thành công.

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