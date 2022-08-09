Qua 12 giờ đêm nay (10/8), Thần May Mắn gõ cửa 3 con giáp ‘vận đỏ như son’, tài lộc hưng vượng, tiền vàng trải đầy từ đầu ngõ vào nhà

Tâm linh - Tử vi 09/08/2022 21:22

Thần May Mắn chiếu cố 3 con giáp cầu tiền có tiền, cầu an có an, may mắn chất đầy nhà.

Tuổi Tuất

Những người tuổi Tuất chính là con giáp vô cùng thuận lợi khi bước qua 12 giờ đêm nay (10/8). Tính cách của những người tuổi Tuất không bao giờ hứng thú với những công việc nhàm chán, đơn giản, con giáp này luôn muốn thử sức mình trong những lĩnh vực khó khăn, khắc nghiệt hơn. Họ dành cả đời để theo đuổi tiền bạc và địa vị, nếu như không có hai thứ đó cuộc sống của tuổi Tuất tưởng chừng như không còn ý nghĩa.

Theo tử vi, qua 12 giờ đêm nay (10/8), tuổi Tuất sẽ gặp được quý nhân giúp tài lộc rủng rỉnh, vận may cũng tăng đều theo từng tháng. Nhờ mọi việc thuận lợi mà cuối năm nay tuổi Tuất có cơ hội xây dựng cuộc sống thăng hoa viên mãn.

Qua 12 giờ đêm nay (10/8), Thần May Mắn gõ cửa 3 con giáp ‘vận đỏ như son’, tài lộc hưng vượng, tiền vàng trải đầy từ đầu ngõ vào nhà - Ảnh 1
Con giáp Tuất gặp hên may mắn bủa vây. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Chúc mừng người tuổi Tý qua 12 giờ đêm nay (10/8), con giáp này sẽ may mắn được sao “Thiên Đức” chiếu mệnh. Có thể nói đây là thời điểm đại cát đại lợi với họ khi tài phúc song hành, vận may tới tấp.

Người tuổi Tý luôn dám xông lên phía trước, đối đầu với những thử thách. Thậm chí họ dám làm những điều phá cách mà không mấy ai dám làm. Tuy nhiên, đây không phải là liều lĩnh mà đều là những điều đã được con giáp này tính toán kỹ càng.

Con giáp này luôn chú ý tới tiểu tiết, các chi tiết từ nhỏ nhất cũng được họ chú trọng, cân nhắc chứ không làm theo cảm tính, trực giác. Đó cũng là lý do khiến thành công thường đến với họ nhiều hơn những người khác.

Qua 12 giờ đêm nay (10/8), Thần May Mắn gõ cửa 3 con giáp ‘vận đỏ như son’, tài lộc hưng vượng, tiền vàng trải đầy từ đầu ngõ vào nhà - Ảnh 2
Con giáp Tý dễ dàng chạm thời khắc vinh quang. Ảnh minh họa: Internet

Qua 12 giờ đêm nay (10/8), vận may cực thịnh nên tuổi Tý càng dễ đạt được thành công, mọi khó khăn trở ngại đều có thể vượt qua một cách thuận lợi, chuyển hung thành cát. Không chỉ vậy, sau tài lộc là phúc đức, là đào hoa sẽ thi nhau đến với con giáp này.

Tuổi Dậu

Qua 12 giờ đêm nay (10/8), tuổi Dậu được quý nhân chiếu cố nên công việc diễn ra suôn sẻ, những khó khăn tồn đọng đều được giải quyết êm đẹp. Từ giờ đến cuối năm 2022, tuổi Dậu sẽ có nhiều bước tiến mới, từ sự nghiệp đến tình duyên đều có sự chuyển biến tích cực.

Tuổi Dậu gặp được thiên thời địa lợi nhân hòa nên phát huy hết khả năng của mình và phát triển rực rỡ hơn. Thời gian tới, tuổi Dậu không chỉ được thần Phật phù trợ mà còn có quý nhân dẫn đường chỉ lối. Con giáp này làm gì cũng thuận lợi, thu nhập tăng lên đáng kể.

Vận trình của tuổi Dậu vẫn sẽ có lúc quanh co, gập ghềnh, gặp tiểu nhân quấy phá. Vì vậy, bản mệnh vẫn nên hành động cẩn trọng. Tuổi Dậu cần không ngừng trau dồi kiến thức, kỹ năng, chủ động tìm kiếm cơ hội để tích lũy tài sản cho bản thân và gia đình.

 *Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Đúng 10 ngày giữa tháng 8, tài vận của 3 con giáp sẽ lên dốc, Thần Tài gọi cho lộc, càng tiêu tiền càng kiếm được tiền, ví tiền chật căng cứ vơi lại đầy

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Theo dõi từ vi 2022 cho thấy, 3 con giáp có vận trình suôn sẻ, sự nghiệp sắp được thăng quan tiến chức, tiền kiếm nhiều đếm không xuể.

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