Đúng 3 giờ sáng mai (10/8): Thần Tài gọi tên 3 con giáp này trúng số độc đắc, tiền rơi trúng đầu muốn né cũng không được

Tâm linh - Tử vi 09/08/2022 21:57

Tử vi 2022 cho hay, 3 con giáp có được vận may tới tấp, rất nhiều cơ hội cho họ làm ăn đắc tài đắc lộc (đúng 3 giờ sáng mai (10/8)).

Tuổi Mùi

Tử vi chỉ rõ, Mùi sẽ có năm mới phơi phới hân hoan, làm ăn thuận lợi. Chẳng những được thần tài chiếu cố, Mùi còn được cấp trên cất nhắc, thăng chức tăng lương ầm ầm.

Con giáp giàu có này còn có cơ may trúng số độc đắc, ngủ một đêm thức dậy đã có tiền tỷ trong tay, muốn khổ cũng không được.

Người tuổi Mùi nhanh nhẹn, khôn ngoan và biết cách tận dụng thời cơ để vươn lên nên sớm gặt hái thành công trong cuộc sống. Chỉ cần chớp lấy vận may trời cho Mùi ắt phú quý an nhàn, tiền nhiều vô kể. Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, đúng 3 giờ sáng mai (10/8) giúp Mùi vươn lên đổi đời, phú quý phát tài.

Đúng 3 giờ sáng mai (10/8): Thần Tài gọi tên 3 con giáp này trúng số độc đắc, tiền rơi trúng đầu muốn né cũng không được - Ảnh 1
Con giáp Mùi may mắn trong năm, nổ lộc trúng lớn. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Năm 2022 là năm Nhâm Dần, dương khí của người tuổi Dậu rất tốt, dù làm ngành nào thì bạn cũng có thể nắm bắt thêm của cải, rất thích hợp để chủ động tìm kiếm tài lộc, sẽ có một vụ thu hoạch mỹ mãn. Tinh thần tuổi trẻ có thể nổi lên, sự nghiệp hưng thịnh, trung niên công danh sự nghiệp lên cao, phúc lộc đầy nhà, phú quý.

Vận may về tài lộc rất tốt, có nhiều cơ hội thăng tiến, tăng lương, vận may liên tiếp ập đến. Của cải sẽ tiếp tục đổ về. Thu nhập của cải sẽ vào thời kỳ cao điểm và nhận được nhiều nguồn tài chính hơn. Những người thuộc con giáp Dậu sẽ kết bạn nhiều hơn với quý nhân, nâng cao khả năng của mình, họ sẽ thuận lợi thực hiện ước mơ giàu sang của mình.

Đúng 3 giờ sáng mai (10/8): Thần Tài gọi tên 3 con giáp này trúng số độc đắc, tiền rơi trúng đầu muốn né cũng không được - Ảnh 2
Con giáp Dậu có cơ hội kiếm được rất nhiều tiền. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Theo tử vi, đúng 3 giờ sáng mai (10/8) là thời điểm tuổi Ngọ nhận được rất nhiều may mắn. Mọi sự sẽ trở nên thuận lợi bất ngờ với con giáp này. Không những vậy, quý nhân phù trợ còn xuất hiện, giúp bản mệnh dễ dàng thành công, thăng tiến trong công việc.

Song, với bản tính nhanh nhẹn, cầu thị, tuổi Ngọ không chỉ ngồi đó chờ cơ hội đến mà con giáp này còn luôn chủ động tìm kiếm cơ hội để phát triển. Sự phấn đấu không ngừng nghỉ sẽ giúp họ đạt được không ít thành công trong công việc.

Cuối tháng này sẽ là thời điểm thuận lợi cho tuổi Ngọ tiến hành các việc đầu tư tài chính. Hãy cân nhắc đến lĩnh vực giao thông vận tải vì bạn sẽ có khả năng thành công cao hơn so với các lĩnh vực khác. Tuổi Ngọ cũng thuộc top những con giáp hốt vàng hốt bạc nếu lấn sân sang kinh doanh trong năm. Hãy nắm bắt lấy thời cơ khi đã chín muồi, được Thần Tài ưu ái, an tâm công sức vất vả bạn đã bỏ ra sẽ đem lại thành quả vô cùng xứng đáng.

 *Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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