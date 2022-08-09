Đúng 8 giờ sáng mai thứ Tư - 10/8, Thần Tài mở sổ vàng gọi tên 3 con giáp đỏ nhất tháng 8, cầu gì được nấy, quý nhân nâng đỡ, gánh vàng còng lưng

Tâm linh - Tử vi 09/08/2022 22:27

Những con giáp này đã nằm sẵn trong sổ vàng của Thần Tài, họ có được tình duyên thắm đượm, tiền tài vào túi, ước muốn gì cũng thành công.

Tuổi Tuất

Năm 2022 là năm may mắn của người tuổi Tuất, vận trình hanh thông, được “quý nhân phù trợ” nên công việc thuận buồm xuôi gió, hanh thông, của cải có, vận may về tài chính có sự cải thiện lớn, những người làm việc chân tay có thể được quý nhân giới thiệu khách hàng, nhận được đơn hàng lớn, ví tiền nhanh chóng rủng rỉnh.

Đúng 8 giờ sáng mai thứ Tư - 10/8, người tuổi Tuất có cơ hội phát tài, có nhiều cơ hội trong các lĩnh vực, bạn phải luôn mở rộng tầm mắt, quan sát thật kỹ, nắm bắt cơ hội có thể kiếm được rất nhiều tiền trong thời gian ngắn. Khi "Ngũ Quỷ" rơi vào cung sinh mệnh, sẽ có bất ngờ về kinh doanh phụ, đầu tư, tài lộc, cũng có một phần của cải trong cuộc sống, có thể nhận được phong bao lì xì, trúng thưởng lớn.

Đúng 8 giờ sáng mai thứ Tư - 10/8, Thần Tài mở sổ vàng gọi tên 3 con giáp đỏ nhất tháng 8, cầu gì được nấy, quý nhân nâng đỡ, gánh vàng còng lưng - Ảnh 1
Con giáp Tuất sẽ rất thành công trong 12 con giáp. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Chúc mừng người tuổi Tý vì đúng 8 giờ sáng mai thứ Tư - 10/8, con giáp này sẽ may mắn được sao “Thiên Đức” chiếu mệnh. Có thể nói đây là thời điểm đại cát đại lợi với họ khi tài phúc song hành, vận may tới tấp.

Người tuổi Tý luôn dám xông lên phía trước, đối đầu với những thử thách. Thậm chí họ dám làm những điều phá cách mà không mấy ai dám làm. Tuy nhiên, đây không phải là liều lĩnh mà đều là những điều đã được con giáp này tính toán kỹ càng.

Con giáp này luôn chú ý tới tiểu tiết, các chi tiết từ nhỏ nhất cũng được họ chú trọng, cân nhắc chứ không làm theo cảm tính, trực giác. Đó cũng là lý do khiến thành công thường đến với họ nhiều hơn những người khác.

Đúng 8 giờ sáng mai thứ Tư - 10/8, Thần Tài mở sổ vàng gọi tên 3 con giáp đỏ nhất tháng 8, cầu gì được nấy, quý nhân nâng đỡ, gánh vàng còng lưng - Ảnh 2
Con giáp Tý ngày càng có cơ hội kiếm thêm tiền. Ảnh minh họa: Internet

Đúng 8 giờ sáng mai thứ Tư - 10/8, vận may cực thịnh nên tuổi Tý càng dễ đạt được thành công, mọi khó khăn trở ngại đều có thể vượt qua một cách thuận lợi, chuyển hung thành cát. Không chỉ vậy, sau tài lộc là phúc đức, là đào hoa sẽ thi nhau đến với con giáp này.

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, đa phần tính cách người tuổi Thìn ngay thẳng và tốt bụng. Trong công việc họ rất nghiêm túc, chăm chỉ và cẩn thận nên được trọng dụng.

Đúng 8 giờ sáng mai thứ Tư - 10/8, thời cơ của người tuổi Thìn sẽ đến. Họ nhận được nhiều cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp. Họ sẽ gặp muôn vàn những điều may mắn, tốt lành. Những người làm công ăn lương có sự nghiệp hưng vượng.

Người làm lãnh đạo sẽ đưa ra quyết sách đúng đắn, giúp tập thể ngày càng đi lên. Trong khi đó, những con giáp làm kinh doanh thì các thương vụ thuận buồm xuôi gió, buôn may bán đắt. Sự nghiệp và tài vận của con giáp này ngày càng tốt lên và sẽ còn thăng tiến, thăng hoa, dồi dào không ai bằng. Vận tình cảm của con giáp này trong tháng 8/2022 cũng vô cùng suôn sẻ, tạo dựng được vô số mối quan hệ có lợi trong cuộc sống cũng như chuyện tình cảm lứa đôi thêm hạnh phúc.

*Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Đúng 3 giờ sáng mai (10/8): Thần Tài gọi tên 3 con giáp này trúng số độc đắc, tiền rơi trúng đầu muốn né cũng không được

Đúng 3 giờ sáng mai (10/8): Thần Tài gọi tên 3 con giáp này trúng số độc đắc, tiền rơi trúng đầu muốn né cũng không được

Tử vi 2022 cho hay, 3 con giáp có được vận may tới tấp, rất nhiều cơ hội cho họ làm ăn đắc tài đắc lộc (đúng 3 giờ sáng mai (10/8)).

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 12 con giáp con giáp may mắn tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Tâm sự gia đình 1 giờ 42 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 57 phút trước
Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Tâm sự 2 giờ 42 phút trước
Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Tâm sự 3 giờ 42 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 52 phút trước
Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Ngoại tình 4 giờ 42 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 47 phút trước
Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Ngoại tình 5 giờ 42 phút trước
Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 57 phút trước
Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Tâm sự gia đình 6 giờ 12 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng