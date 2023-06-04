Sang tuần mới (5/6-11/6) 3 con giáp liên tiếp trúng ĐỘC ĐẮC 2 lần, vận may hiếm có ập đến, LỘC TRỜI đong đầy, tiêu tiền thả ga

Tâm linh - Tử vi 04/06/2023 19:15

Những con giáp may mắn hơn người này sẽ toàn đón nhận những tin vui từ nhiều lĩnh vực trong cuộc sống vào tuần mới.

Tuổi Dậu

Đây là một tuần tràn đầy may mắn đối với người tuổi Tuất. Trên phương diện sự nghiệp, dù bạn sẽ phải vượt qua khó khăn để gặt hái thành công, song với tinh thần lạc quan, tích cực, chẳng điều gì có thể cản được bước chân bạn.

Đầu tuần là lúc cát khí vượng, tài vận vượng phát, Tuổi Tuất nên tận dụng thời điểm này để kiếm tiền. Tài lộc rực sáng vào khoảng thời gian cuối tuần, vì thế, đây sẽ là một tuần không ngơi nghỉ với bản mệnh. Nhờ quan hệ rộng rãi, bạn được giới thiệu cho nhiều mối khách hàng triển vọng. Thái độ phục vụ tốt và giữ chữ tín cũng là yếu tố giúp bạn níu chân khách hàng quen thuộc. Con Giáp này nên có kế hoạch tài chính rõ ràng, tránh chi tiêu hoang phí, mua sắm quá độ.

Tuổi Dậu

Tử vi hàng tuần 12 con giáp, Nhờ tác động của sao Thiên Đức, công việc của người tuổi Dậu nhìn chung khá trôi chảy. Có quý nhân trợ lực nên bản mệnh có thể hoàn thành được mọi nhiệm vụ của mình mà không gặp quá nhiều khó khăn hay áp lực. Màn thể hiện xuất sắc của bạn lần này cũng là cơ sở để cấp trên quyết định cất nhắc bạn lên vị trí cao hơn nữa. Thời điểm này dù xung quanh vẫn có những kẻ tiểu nhân nhòm ngó nhưng ảnh hưởng sẽ không quá đáng sợ, cứ tự tin vững bước sẽ có được thành công.

Kiếp Tài xuất hiện từ đầu tuần lại cảnh báo Dậu nên cảnh giác hơn trong các mối quan hệ xã giao. Bạn cần đề phòng bị lừa gạt, dù tiền bạc có nhiều đến đâu nhưng nếu không cẩn thận thì sẽ trắng tay bất cứ lúc nào. Người làm kinh doanh có thể bị ảnh hưởng tới uy tín từ trước tới nay. Vận tình duyên không đến nỗi nào. Nhờ sự duyên dáng và hài hước của mình, bạn được nhiều người yêu mến, đi đâu cũng có người thầm thương trộm nhớ. Các cặp vợ chồng có thể sẽ sớm có tin vui về con cái, hãy trân trọng những gì mình đang có trong tay bạn nhé.

Sang tuần mới (5/6-11/6) 3 con giáp liên tiếp trúng ĐỘC ĐẮC 2 lần, vận may hiếm có ập đến, LỘC TRỜI đong đầy, tiêu tiền thả ga - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Được Ấn Quan chiếu mệnh đầu tuần nên công việc của người tuổi Sửu gặp khá nhiều vận may. Bạn thể hiện được năng lực của mình, được cấp trên và đồng nghiệp công nhận. Tuy nhiên, vận trình tài lộc lại không được may mắn như thế. Việc kiếm tiền không đem lại kết quả như ý muốn, thậm chí, bạn còn có xu hướng tiêu xài hoang phí gây tổn hao tài chính. Đường tình duyên tương đối ổn định. Người độc thân đang có cơ hội gặp được ý trung nhân, bạn hãy mở lòng mình ra nhé.

Sang tuần mới (5/6-11/6) 3 con giáp liên tiếp trúng ĐỘC ĐẮC 2 lần, vận may hiếm có ập đến, LỘC TRỜI đong đầy, tiêu tiền thả ga - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 *Thông tin mang tính chiêm nghiệm, tham khảo!

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