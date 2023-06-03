Tử vi hàng tuần 12 con giáp , Nhờ tác động của sao Thiên Đức, công việc của người tuổi Dậu nhìn chung khá trôi chảy. Có quý nhân trợ lực nên bản mệnh có thể hoàn thành được mọi nhiệm vụ của mình mà không gặp quá nhiều khó khăn hay áp lực.

Vận tình duyên không đến nỗi nào. Nhờ sự duyên dáng và hài hước của mình, bạn được nhiều người yêu mến, đi đâu cũng có người thầm thương trộm nhớ. Các cặp vợ chồng có thể sẽ sớm có tin vui về con cái, hãy trân trọng những gì mình đang có trong tay bạn nhé.

Màn thể hiện xuất sắc của bạn lần này cũng là cơ sở để cấp trên quyết định cất nhắc bạn lên vị trí cao hơn nữa. Thời điểm này dù xung quanh vẫn có những kẻ tiểu nhân nhòm ngó nhưng ảnh hưởng sẽ không quá đáng sợ, cứ tự tin vững bước sẽ có được thành công.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Là người hiền lành, thiện lương và sẵn lòng giúp đỡ người khác mà chẳng hề suy tính thiệt hơn nên Mão được trời Phật thương yêu, quý nhân chiếu cố. Những tháng đầu năm khá chật vật, thế nhưng tuần đầu tiên của tuần đầu tháng 6/2023 Mão sẽ thăng tiến ầm ầm.

Được đề bạt lên vị trí mà bấy lâu nay ước ao, kiếm tiền dễ như trở bàn tay nên càng về cuối tháng 8 Mão càng vượng lộc vượng tài, làm ăn đại phát. Không chỉ tài vận thăng hoa, tình duyên của Mão cũng mặn nồng viên mãn khiến ai cũng hờn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Cát tinh Tử Vi giúp người tuổi Hợi có một tuần ổn định trong cả công việc và tài chính. Sự nghiệp thăng hoa giúp bạn có thêm động lực để từng bước gặt hái thêm nhiều thành công. Trong chuyện tình cảm, cả hai bạn có thể hiểu lầm và mâu thuẫn. Tuy nhiên, khó khăn sẽ nhanh chóng qua đi nếu cả hai cùng học cách lắng nghe, thấu hiểu.

Kiếp Tài xuất hiện từ đầu tuần lại cảnh báo Dậu nên cảnh giác hơn trong các mối quan hệ xã giao. Bạn cần đề phòng bị lừa gạt, dù tiền bạc có nhiều đến đâu nhưng nếu không cẩn thận thì sẽ trắng tay bất cứ lúc nào. Người làm kinh doanh có thể bị ảnh hưởng tới uy tín từ trước tới nay.

Ảnh minh họa: Internet

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