Tuổi Mão

Xem tử vi chính xác nhất Thực Thần mang lại cho tuổi Mão một tâm trí sáng suốt. Bạn có xu hướng sắp xếp lại quá khứ và giải quyết những chuyện đã qua. Bạn cần bình tĩnh để đánh giá hiện tại và lập ra những kế hoạch thuận lợi cho bản thân.

Ngày tốt theo Nhị thập bát tú cho thấy hôm nay khởi tạo trăm việc đều tốt, tốt nhất là xây đắp hay sửa chữa phần mộ, trổ cửa, tháo nước, các việc thủy lợi, may áo, kinh doanh, giao dịch, mưu cầu công danh. Ngũ hành tương sinh mang tới vận may trong sự nghiệp. Người đi làm công sở nhận được sự tin tưởng của đồng nghiệp và cấp trên, những người thất nghiệp có vận may tìm được công việc phù hợp.

Tuổi Tỵ

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, Chủ nhật ngày 4/6/2023 hôm nay, vận trình của tuổi Tỵ có một vài thay đổi tích cực, giúp con giáp này sắp xếp lại tình trạng tài chính cũng như tìm ra các cách thức mới để tăng thêm thu nhập. Một số kế hoạch của tuổi Tỵ diễn ra đúng như dự định và cũng là lúc bản mệnh cần tập trung để tăng tốc. Đừng hài lòng quá nhanh với chút kết quả đang có, con giáp này vừa tìm cách cải thiện lại vừa nâng cấp mọi thứ lên thì chất lượng công việc sẽ được thể hiện ở một mức độ đáng mong đợi. Sức khỏe của tuổi Tỵ dễ bị tác động xấu nên cần cẩn trọng. Con giáp này cũng nên chú ý đến sức khỏe của người lớn tuổi trong gia đình. Tránh những chuyến đi dài, có thể khiến bản mệnh kiệt sức và tuyệt đối cẩn thận khi lái xe. Giờ tốt trong ngày: 1h - 3h Quý nhân phù trợ: Dậu, Mùi.

