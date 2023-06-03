Tử vi tuần mới (5/6-11/6), 3 con giáp sau được Thần Linh chiếu cố, Chính Ấn soi tỏ giúp xua tan bão tố, quét sạch vận xui, 99% trúng ĐỘC ĐẮC, đổi vận lên HƯƠNG, từ đây hưởng phúc

Tâm linh - Tử vi 03/06/2023 22:45

3 con giáp nào may mắn vào tuần mới nhỉ?

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu sẽ có những ngày khá dễ thở khi mà vận may về sự nghiệp đang kéo tới. Tuần này nếu muốn đạt thành tích trong công việc thì bạn nên chủ động và năng nổ hơn. Ngay từ đầu tuần đã Ấn Quan hậu thuẫn, về cơ bản thì công việc vẫn đang tiến triển khá tốt, bạn thể hiện mình là người có trách nhiệm và có năng lực thực sự, xứng đáng với những vị trí cao hơn.

Đường tình duyên của tuổi Sửu cũng tương đối ổn định. Tuy nhiên cả hai đều đang bận rộn cho sự nghiệp mà ít có thời gian bên nhau. Hãy tìm cách hâm nóng tình cảm đi nhé. Người độc thân có thể gặp được ý trung nhân, nên mở lòng ra nhiều hơn, đừng rụt rè quá.

Tử vi tuần mới (5/6-11/6), 3 con giáp sau được Thần Linh chiếu cố, Chính Ấn soi tỏ giúp xua tan bão tố, quét sạch vận xui, 99% trúng ĐỘC ĐẮC, đổi vận lên HƯƠNG, từ đây hưởng phúc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Tỵ

Nhờ sự xuất hiện của sao Thái Dương, tuổi Tỵ trải qua một tuần khá bình yên và suôn sẻ. Cuộc sống của bạn đang dần trở về quỹ đạo như ban đầu. Sẽ không còn những biến cố hay sự kiện đột xuất nào xảy đến trong tuần nên bạn hoàn toàn có thể thoải mái thực hiện kế hoạch của mình. 

Công việc ở thời điểm này có những tiến triển đáng mừng, song con giáp này không nên chủ quan mà ngủ quên trên chiến thắng quá lâu. Nếu làm vậy sẽ chẳng mấy chốc mà trượt dài trên thất bại, dần mất đi sự sáng tạo và hứng khởi ban đầu vốn có. 

Tài lộc cũng có sự khởi khắc khi nguồn thu chính và phụ đều tăng. Dù bản mệnh đang làm trong lĩnh vực gì thì cũng sẽ có được tiền bạc rủng rỉnh, nếu tiêu xài hợp lý thì còn tiết kiệm được một khoản nữa, cuộc sống chẳng còn cảnh eo hẹp.

Đường tình duyên vượng cũng đón đào hoa tới, nếu trong lòng đã có người tâm đầu ý hợp thì bạn có thể mạnh dạn bày tỏ, đừng quá để tâm tới cái nhìn của người ngoài. Không ai có thể hiểu được tình cảm của bạn hơn chính bản thân bạn nên đừng bao giờ bỏ lỡ để sau này phải hối tiếc.

Tử vi tuần mới (5/6-11/6), 3 con giáp sau được Thần Linh chiếu cố, Chính Ấn soi tỏ giúp xua tan bão tố, quét sạch vận xui, 99% trúng ĐỘC ĐẮC, đổi vận lên HƯƠNG, từ đây hưởng phúc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Mão

Đây sẽ là một tuần vượng tình lại vượng cả tài với người tuổi Mão. Nhân duyên rộng mở nhờ sao Thái Âm nhập mệnh, con giáp này đón những tín hiệu tích cực trong mối quan hệ của mình. Các cặp đôi gắn bó hơn, mâu thuẫn dần được tháo gỡ và hai người ngày càng hiểu nhau hơn.

Trong khi đó, người độc thân vẫn trong công cuộc tìm kiếm một nửa phù hợp cũng không quá nản lòng vì bạn biết duyên nợ là điều không thể cưỡng cầu. Thời gian này bạn cũng đang tập trung phát triển bản thân chứ không chỉ đau đáu tìm một ai đó đồng hành nữa.

Xem tử vi miễn phí, sự nghiệp cũng phát triển thuận lợi nhờ những mối quan hệ tốt đẹp mà bạn đã mất công xây dựng từ trước đó. Sao Thái Âm mở ra nhiều cơ hội hợp tác, ký kết làm ăn, thành tích mà bạn đạt được trong tuần này vô cùng đáng nể đấy. 

Điểm sáng nhất trong tuần này của Mão còn đến từ việc bản mệnh may mắn gặp được cơ hội làm ăn lớn. Ngay từ đầu tuần đã có tài tinh chiếu mệnh, người làm công ăn lương hay buôn bán kinh doanh cũng đều có lộc về tay, bạn hoàn toàn có thể mong đợi nó trong tuần mới này.

Tử vi tuần mới (5/6-11/6), 3 con giáp sau được Thần Linh chiếu cố, Chính Ấn soi tỏ giúp xua tan bão tố, quét sạch vận xui, 99% trúng ĐỘC ĐẮC, đổi vận lên HƯƠNG, từ đây hưởng phúc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

*Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm!

Đúng 7h chủ nhật 4/6/2023, THẦN TÀI dắt tay 3 con giáp cơ may trúng ĐỘC ĐẮC tiền TỶ, tài lộc tăng vọt, sự nghiệp CHẠM ĐỈNH, vạn sự như ý, hết nợ ĐỔI ĐỜI

Đúng 7h chủ nhật 4/6/2023, THẦN TÀI dắt tay 3 con giáp cơ may trúng ĐỘC ĐẮC tiền TỶ, tài lộc tăng vọt, sự nghiệp CHẠM ĐỈNH, vạn sự như ý, hết nợ ĐỔI ĐỜI

Tử vi chủ nhật 4/6/2023 cho hay, 3 con giáp này có cơ may làm giàu cực lớn, gặt hái nhiều thành tựu trong sự nghiệp, tài lộc khởi sắc bất ngờ, của cải dồi dào, vận trình lên hương.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp bói vui 12 con giáp tử vi

TIN MỚI NHẤT

Bế con ra ban công dỗ lúc nửa đêm, tôi vô tình nghe được bí mật khiến hôn nhân đảo lộn

Bế con ra ban công dỗ lúc nửa đêm, tôi vô tình nghe được bí mật khiến hôn nhân đảo lộn

Tâm sự 54 phút trước
Màn tìm kiếm quyển sách cũ trong nhà kho của chồng cũ sau 3 năm đường ai nấy đi

Màn tìm kiếm quyển sách cũ trong nhà kho của chồng cũ sau 3 năm đường ai nấy đi

Tâm sự 57 phút trước
Cụ bà 66 tuổi đến sân bay gặp bạn trai phi công yêu qua mạng và cái kết dở khóc dở cười

Cụ bà 66 tuổi đến sân bay gặp bạn trai phi công yêu qua mạng và cái kết dở khóc dở cười

Video 1 giờ 12 phút trước
Lời khuyên khó hiểu từ người chị gái và sự thật bất ngờ phía sau khi mọi chuyện hé lộ

Lời khuyên khó hiểu từ người chị gái và sự thật bất ngờ phía sau khi mọi chuyện hé lộ

Tâm sự gia đình 1 giờ 27 phút trước
Màn bộc bạch bất ngờ của mẹ chồng và nỗi băn khoăn về chặng đường 7 năm hôn nhân

Màn bộc bạch bất ngờ của mẹ chồng và nỗi băn khoăn về chặng đường 7 năm hôn nhân

Tâm sự 1 giờ 42 phút trước
Trong 10 ngày tới, thời thế đã đến, 3 con giáp vận may kéo về, hưởng lộc trời cho, làm ăn thuận lợi, tận hưởng Vinh Hoa - Phú Quý

Trong 10 ngày tới, thời thế đã đến, 3 con giáp vận may kéo về, hưởng lộc trời cho, làm ăn thuận lợi, tận hưởng Vinh Hoa - Phú Quý

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 42 phút trước
4 bí mật người phụ nữ khôn khéo luôn giữ cho riêng mình để bảo vệ bản thân và gia đình

4 bí mật người phụ nữ khôn khéo luôn giữ cho riêng mình để bảo vệ bản thân và gia đình

Tâm sự Eva 1 giờ 57 phút trước
Đang ngồi trong lớp, bé gái đột nhiên ngã gục xuống ghế rồi tử vong

Đang ngồi trong lớp, bé gái đột nhiên ngã gục xuống ghế rồi tử vong

Video 2 giờ 12 phút trước
Quyết định âm thầm của người vợ khi biết chồng rút hết tiền tiết kiệm mua xe tặng nhân tình

Quyết định âm thầm của người vợ khi biết chồng rút hết tiền tiết kiệm mua xe tặng nhân tình

Ngoại tình 2 giờ 27 phút trước
Tưởng chồng gặp chuyện nguy hiểm, tôi lao theo định vị và bàng hoàng trước nơi anh đang đứng

Tưởng chồng gặp chuyện nguy hiểm, tôi lao theo định vị và bàng hoàng trước nơi anh đang đứng

Tâm sự 2 giờ 40 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

Trong 10 ngày tới, thời thế đã đến, 3 con giáp vận may kéo về, hưởng lộc trời cho, làm ăn thuận lợi, tận hưởng Vinh Hoa - Phú Quý

Trong 10 ngày tới, thời thế đã đến, 3 con giáp vận may kéo về, hưởng lộc trời cho, làm ăn thuận lợi, tận hưởng Vinh Hoa - Phú Quý

Giữa tháng 8 âm lịch trở đi, 3 con giáp ĐƯỢC NƯỚC ĐẨY THUYỀN, cầu gì được nấy, hỷ sự ngập tràn, giàu sang trong tầm tay

Giữa tháng 8 âm lịch trở đi, 3 con giáp ĐƯỢC NƯỚC ĐẨY THUYỀN, cầu gì được nấy, hỷ sự ngập tràn, giàu sang trong tầm tay

2 ngày cuối tuần (26 - 27/9), 3 con giáp được Quý Nhân che chở, phước đức sâu như biển cả, công danh xán lạn, cuộc đời giàu sang

2 ngày cuối tuần (26 - 27/9), 3 con giáp được Quý Nhân che chở, phước đức sâu như biển cả, công danh xán lạn, cuộc đời giàu sang

Từ nay đến ngày 15 tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài cưng chiều, cầu được ước thấy, hô vàng gọi bạc, ngồi mát hưởng Phước

Từ nay đến ngày 15 tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài cưng chiều, cầu được ước thấy, hô vàng gọi bạc, ngồi mát hưởng Phước

Vận đỏ như son kể từ ngày 24/9/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Vận đỏ như son kể từ ngày 24/9/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường