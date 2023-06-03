Tử vi tuần mới (5/6-11/6), 3 con giáp sau được Thần Linh chiếu cố, Chính Ấn soi tỏ giúp xua tan bão tố, quét sạch vận xui, 99% trúng ĐỘC ĐẮC, đổi vận lên HƯƠNG, từ đây hưởng phúc

Người tuổi Sửu sẽ có những ngày khá dễ thở khi mà vận may về sự nghiệp đang kéo tới. Tuần này nếu muốn đạt thành tích trong công việc thì bạn nên chủ động và năng nổ hơn. Ngay từ đầu tuần đã Ấn Quan hậu thuẫn, về cơ bản thì công việc vẫn đang tiến triển khá tốt, bạn thể hiện mình là người có trách nhiệm và có năng lực thực sự, xứng đáng với những vị trí cao hơn.

Đường tình duyên của tuổi Sửu cũng tương đối ổn định. Tuy nhiên cả hai đều đang bận rộn cho sự nghiệp mà ít có thời gian bên nhau. Hãy tìm cách hâm nóng tình cảm đi nhé. Người độc thân có thể gặp được ý trung nhân, nên mở lòng ra nhiều hơn, đừng rụt rè quá.

Tuổi Tỵ

Nhờ sự xuất hiện của sao Thái Dương, tuổi Tỵ trải qua một tuần khá bình yên và suôn sẻ. Cuộc sống của bạn đang dần trở về quỹ đạo như ban đầu. Sẽ không còn những biến cố hay sự kiện đột xuất nào xảy đến trong tuần nên bạn hoàn toàn có thể thoải mái thực hiện kế hoạch của mình.

Công việc ở thời điểm này có những tiến triển đáng mừng, song con giáp này không nên chủ quan mà ngủ quên trên chiến thắng quá lâu. Nếu làm vậy sẽ chẳng mấy chốc mà trượt dài trên thất bại, dần mất đi sự sáng tạo và hứng khởi ban đầu vốn có.

Tài lộc cũng có sự khởi khắc khi nguồn thu chính và phụ đều tăng. Dù bản mệnh đang làm trong lĩnh vực gì thì cũng sẽ có được tiền bạc rủng rỉnh, nếu tiêu xài hợp lý thì còn tiết kiệm được một khoản nữa, cuộc sống chẳng còn cảnh eo hẹp.

Đường tình duyên vượng cũng đón đào hoa tới, nếu trong lòng đã có người tâm đầu ý hợp thì bạn có thể mạnh dạn bày tỏ, đừng quá để tâm tới cái nhìn của người ngoài. Không ai có thể hiểu được tình cảm của bạn hơn chính bản thân bạn nên đừng bao giờ bỏ lỡ để sau này phải hối tiếc.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Đây sẽ là một tuần vượng tình lại vượng cả tài với người tuổi Mão. Nhân duyên rộng mở nhờ sao Thái Âm nhập mệnh, con giáp này đón những tín hiệu tích cực trong mối quan hệ của mình. Các cặp đôi gắn bó hơn, mâu thuẫn dần được tháo gỡ và hai người ngày càng hiểu nhau hơn.

Trong khi đó, người độc thân vẫn trong công cuộc tìm kiếm một nửa phù hợp cũng không quá nản lòng vì bạn biết duyên nợ là điều không thể cưỡng cầu. Thời gian này bạn cũng đang tập trung phát triển bản thân chứ không chỉ đau đáu tìm một ai đó đồng hành nữa.

Xem tử vi miễn phí, sự nghiệp cũng phát triển thuận lợi nhờ những mối quan hệ tốt đẹp mà bạn đã mất công xây dựng từ trước đó. Sao Thái Âm mở ra nhiều cơ hội hợp tác, ký kết làm ăn, thành tích mà bạn đạt được trong tuần này vô cùng đáng nể đấy.

Điểm sáng nhất trong tuần này của Mão còn đến từ việc bản mệnh may mắn gặp được cơ hội làm ăn lớn. Ngay từ đầu tuần đã có tài tinh chiếu mệnh, người làm công ăn lương hay buôn bán kinh doanh cũng đều có lộc về tay, bạn hoàn toàn có thể mong đợi nó trong tuần mới này.

Ảnh minh họa: Internet

*Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm!