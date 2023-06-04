Sang tuần mới (5/6-11/6), Thiên Đức nâng đỡ 3 con giáp ngồi rung đùi đếm tiền, nằm không tiền cũng tự chảy vào túi, khoản lớn về tay ầm ầm

Cát tinh Tử Vi xuất hiện đúng lúc sẽ giúp người tuổi Hợi có một tuần tương đối ổn định. Đây là thời điểm bạn “được” nhiều hơn “mất” và có phần nhàn nhã hơn so với đồng nghiệp. Bạn cũng có cơ hội được thể hiện năng lực của mình trong những dự án quan trọng. Đối với người đang hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh, tình hình tài chính sẽ ngày một phát triển nhờ Thực Thần tương trợ. Bạn cũng được quý nhân giúp đỡ nên hầu hết thử thách sẽ được giải quyết nhanh chóng. Công danh sự nghiệp, tài chính thăng hoa nên bạn đang có nguồn động lực to lớn để tiếp tục tiến xa hơn nữa.

Tuy nhiên, thời gian bên cạnh những người thân yêu đang bị rút ngắn dần. Bạn nên cân bằng cuộc sống cá nhân và sự nghiệp để có cuộc sống trọn vẹn hơn. Trong chuyện tình cảm lứa đôi, bạn vô tình bị đối phương hiểu lầm và cả hai có vài mâu thuẫn. Tuy nhiên, khó khăn sẽ nhanh chóng qua đi nếu bạn biết cách lắng nghe và thể hiện sự chân thành của mình. Đối phương chắc chắn cũng sẽ không muốn làm mọi chuyện phức tạp thêm khiến tình cảm rạn nứt.

Được Ấn Quan chiếu mệnh đầu tuần nên công việc của người tuổi Sửu gặp khá nhiều vận may. Bạn thể hiện được năng lực của mình, được cấp trên và đồng nghiệp công nhận. Tuy nhiên, vận trình tài lộc lại không được may mắn như thế. Việc kiếm tiền không đem lại kết quả như ý muốn, thậm chí, bạn còn có xu hướng tiêu xài hoang phí gây tổn hao tài chính. Đường tình duyên tương đối ổn định. Người độc thân đang có cơ hội gặp được ý trung nhân, bạn hãy mở lòng mình ra nhé.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tuần này là khoảng thời gian vô cùng may mắn đối với người tuổi Thìn, đường công danh sự nghiệp có dấu hiệu tăng tiến rõ ràng. Bản mệnh chinh phục được những đích đến mà mình đã đặt ra từ trước, thậm chí mở lối đi riêng khiến nhiều người ngưỡng mộ. Con Giáp này có thể sẽ muốn tăng tốc ngay nhưng thường phải đợi đến giữa tuần thì vận khí mới dần lên, thành công nối tiếp nhau đến không ngừng.

Những ai làm lãnh đạo cũng khẳng định được vị thế không thể thay thế của mình, bản mệnh có khả năng hiệu triệu và khích lệ tinh thần của nhân viên.

Người làm đầu tư kinh doanh đưa ra được nhiều quyết định chính xác, khiến tiền bạc đổ về nhanh chóng, đặc biệt là trong những ngày cuối tuần. Có thể bạn sẽ khá tất bật đấy, song khoản tiền bạn thu được khiến ai cũng ngưỡng mộ, giúp chính bản thân bạn cũng quên đi mệt mỏi.

Nhân thời điểm có cát tinh Tử Vi trợ lực, nếu đang ấp ủ kế hoạch gì thì bạn nên tranh thủ thực hiện ngay trong tuần này để gặp nhiều may mắn. Nếu còn băn khoăn, do dự vấn đề gì, bạn cũng có thể tham khảo ý kiến của mọi người xung quanh.

Ảnh minh họa: Internet

*Thông tin chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo.