Sang nhuận tháng 2 âm lịch: 3 con giáp được Thần Tài yêu mến nên phát tài liên tiếp, lộc rót vào tận nhà, tình - tiền - công danh đủ đầy

Tâm linh - Tử vi 26/03/2023 08:59

Tử vi chỉ rõ, trong nhuận tháng 2 âm lịch, những con giáp này gặp nhiều may mắn đổi đời nhanh chóng.

Tuổi Thân

Trong nhuận tháng 2 âm lịch, người tuổi Thân may mắn gặp được quý nhân nên sẽ dễ dàng thành công viên mãn. Người tuổi Thân có trí thông minh và luôn biết cách xác định mục tiêu rõ ràng trong cuộc sống, sớm chinh phục được cấp trên cũng như đối tác dễ dàng thành công trong sự nghiệp.

Thời gian này, người tuổi Thân bạn sẽ tăng cường uy tín của bạn tăng lên nhiều lần và đương nhiên bạn nhận được số tiền lương khủng, tiền thưởng lớn cộng dễ dàng thăng quan tiến chức trở thành người giàu có. Ngày trước Thân khó khăn thế nào không biết nhưng trong thời gian này, họ sẽ dễ dàng kiếm tiền, dễ dàng xây dựng cuộc sống đủ đầy sung túc, tài vận mỗi năm mỗi tăng, mọi ước muốn đều thành hiện thực.

Sang nhuận tháng 2 âm lịch: 3 con giáp được Thần Tài yêu mến nên phát tài liên tiếp, lộc rót vào tận nhà, tình - tiền - công danh đủ đầy - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Trời sinh những người tuổi Tỵ chắc chắn gặp được quý nhân, cuộc sống sung túc, sẽ có nhiều thay đổi khiến cuộc sống của bạn trở thành đại gia số má. Người tuổi Tỵ thông minh, lanh lẹ nên trong việc kinh doanh, họ dễ dàng tìm một đối tác tốt, hợp tuổi đế tính chuyện làm ăn mở rộng cơ hội kiếm tiền cho tuổi Tỵ.

Thời gian nhuận tháng 2 âm lịch, nhờ các mối quan hệ và sự khéo léo của mình, tuổi Tỵ chắc chắn gây được tiếng vang trở nên giàu có trở thành đại gia giàu có khiến người phải ngưỡng mộ. Tử vi chỉ rõ, tuổi Tỵ sẽ kiếm được số tiền lớn chính bạn cũng phải ngạc nhiên bạn có cơ hội có được nhà cao cửa rộng và có đủ mọi thứ trong cuộc sống.

Sang nhuận tháng 2 âm lịch: 3 con giáp được Thần Tài yêu mến nên phát tài liên tiếp, lộc rót vào tận nhà, tình - tiền - công danh đủ đầy - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tử vi học có nói, trong nhuận tháng 2 âm lịch, tuổi Dậu sẽ gặp được nhiều may mắn. Sự nghiệp tuổi Dậu sẽ có khởi sắc khi mọi khó khăn còn tồn đọng đều được giải quyết êm đẹp. Bên cạnh đó, trong thời gian này, tuổi Dậu sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, càng làm việc càng sáng tạo hơn, nhờ vậy mà mọi thứ đều thăng hoa rực rỡ.

Nhìn chung, tuổi Dậu cần bình tĩnh nắm bắt mọi cơ hội chớ nóng vội mà mất việc. Đây dự đoán sẽ là thời cơ tốt để tuổi Dậu đổi đời. Nếu như không thể mua nhà mua xe thì ít nhất cũng kiếm được số tiền lớn, sống dư dả thoải mái đến vài năm sau.

Sang nhuận tháng 2 âm lịch: 3 con giáp được Thần Tài yêu mến nên phát tài liên tiếp, lộc rót vào tận nhà, tình - tiền - công danh đủ đầy - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Phật bà độ mạng: Nhuận tháng 2 âm lịch, 3 con giáp phúc khí tràn đầy, vạn sự khởi sắc, tiền về đầy tay

Phật bà độ mạng: Nhuận tháng 2 âm lịch, 3 con giáp phúc khí tràn đầy, vạn sự khởi sắc, tiền về đầy tay

Dưới đây là 3 con giáp may mắn nhất trong thời gian này. Hãy chuẩn bị sẵn sàng tinh thần để đón nhận kẻo choáng ngợp nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi nhuận tháng 2 âm lịch tử vi ngày 2/2 âm lịch tử vi hôm nay tử vi ngày mai con giap may man tu vi hang ngay tu vi 12 con giap

TIN MỚI NHẤT

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 4 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 30 phút trước
Thần Tài trao vận may hiếm có sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Thần Tài trao vận may hiếm có sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 2 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền sau ngày 18/8 âm lịch, tiền vào như nước, tài khí ngút tận trời xanh, niềm vui nối tiếp

Chúc mừng 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền sau ngày 18/8 âm lịch, tiền vào như nước, tài khí ngút tận trời xanh, niềm vui nối tiếp

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 4 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 10 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (27/9-28/9), Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (27/9-28/9), Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 14 phút trước
Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Hậu trường 2 giờ 41 phút trước
Trong 5 ngày cuối cùng của tháng 9/2026, 3 con giáp giàu sang bất chấp, cuộc sống thăng hoa vượt bậc, kiếm chục tỷ dễ dàng không tốn sức

Trong 5 ngày cuối cùng của tháng 9/2026, 3 con giáp giàu sang bất chấp, cuộc sống thăng hoa vượt bậc, kiếm chục tỷ dễ dàng không tốn sức

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 4 phút trước
Tỉnh Bách Nhiên sánh đôi với bạn gái Lưu Văn, phong cách đồng điệu 'gây sốt'

Tỉnh Bách Nhiên sánh đôi với bạn gái Lưu Văn, phong cách đồng điệu 'gây sốt'

Sao quốc tế 3 giờ 10 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (27/9/2026), Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (27/9/2026), Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 28 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Thần Tài trao vận may hiếm có sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Thần Tài trao vận may hiếm có sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Chúc mừng 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền sau ngày 18/8 âm lịch, tiền vào như nước, tài khí ngút tận trời xanh, niềm vui nối tiếp

Chúc mừng 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền sau ngày 18/8 âm lịch, tiền vào như nước, tài khí ngút tận trời xanh, niềm vui nối tiếp

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay