Quý hơn vàng mới sở hữu 3 nốt ruồi này trên mặt, đừng dại xóa đi sẽ phá đi nét vượng tướng, giàu sang

Trong xem tướng mặt và nhân tướng học gọi là cung Sự nghiệp, nó cho chúng ta biết được những dự đoán, nhận định về khả năng thăng tiến trên con đường hoạn lộ và danh vị mỗi người có thể đạt tới.

Những người này sau khi kết hôn sẽ thăng tiến vượt bậc trong sự nghiệp. Trong cuộc sống người này luôn kiên cường có ý chí tiến thủ nên dễ thành công.

Nếu ở giữa hai lông mày có nốt ruồi phú quý, xem tướng nốt ruồi cũng có thể dựa vào khí sắc cung Sự nghiệp để biết được phúc họa, cát tường của người đó. Nếu nốt ruồi không quá to, cân đối, hình dạng và màu sắc vừa phải thì dự đoán, người này sẽ dễ gây dựng được cơ đồ hơn người khi qua tuổi trung niên.

Nốt ruồi phú quý ở huyệt Thái Dương

Nốt ruồi ở vị trí này nếu cát tường sẽ giúp chủ nhân thu hoạch không ít tài chính sau mỗi chuyến đi, khiến cho họ vừa vượng vận quý nhân vừa dễ gặt hái nhiều thành công trong sự nghiệp. Ảnh minh họa: Internet

Trong xem tướng nốt ruồi và xem tướng mặt nói chung, huyệt Thái Dương còn được gọi là cung Thiên di. Cung này cho biết được các thông tin liên quan đến việc đi lại, du lịch công tác hoặc di dời của chủ nhân trong từng giai đoạn của cuộc đời.

Người nào có nốt ruồi ở vị trí này sẽ được dự đoán là hay được đi lại, làm ăn nơi phương xa hoặc đảm nhận những vị trí buộc phải đi công cán nhiều. Nốt ruồi ở vị trí này nếu cát tường sẽ giúp chủ nhân thu hoạch không ít tài chính sau mỗi chuyến đi, khiến cho họ vừa vượng vận quý nhân vừa dễ gặt hái nhiều thành công trong sự nghiệp.

Nốt ruồi phú quý ở đuôi lông mày

Người nào có nốt ruồi phú quý mọc ở đuôi lông mày thường được nhận định là người có mạng lưới xã giao phong phú, hợp làm ăn kinh doanh, càng về hậu vận càng phát đạt, giàu có. Ảnh minh họa: Internet

Nửa cuối lông mày từ phần giữa hất trở về sau được gọi là Thái hà, tượng trưng cho trí tuệ và tài năng. Người nào có nốt ruồi phú quý mọc ở đuôi lông mày thường được nhận định là người có mạng lưới xã giao phong phú, hợp làm ăn kinh doanh, càng về hậu vận càng phát đạt, giàu có.

Đặc biết bước vào tuổi trung niên thì những người này càng giàu có. Đường hôn nhân viên mãn con cái ngoan ngoãn hiếu thuận.

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