Nếu sở hữu 4 nét tướng này, kết hôn càng muộn cuộc sống càng thăng hoa, gia đình hòa thuận, viên mãn ấm no

Tâm linh - Tử vi 30/11/2021 15:48

Kết hôn sớm hay muộn cũng tùy thuộc vào nhiều yếu tố chứ không phải muốn là được. Thế nhưng, sở hữu 4 nét tướng này nếu được thì hãy kết hôn muộn, vì như thế hậu vận của bạn sau này sẽ càng thăng hoa gia đình hạnh phúc viên mãn.

Công bằng mà nói, không phải ai kết hôn sớm cũng không tốt, mà lập gia đình muộn chưa chắc đã lành. Bởi lẽ mỗi người mỗi số phận, mỗi hoàn cảnh giàu nghèo khác nhau. Vì vậy đừng lấy người này làm thước đo cho kẻ khác vì họ vốn không giống nhau. Trong việc kết hôn cũng thế, có những người vì tương lai công việc mà luôn phấn đấu hết mình nên khép lại chuyện kết hôn sớm. Đối với họ việc kết hôn sớm chỉ khiến bản thân mang thêm gánh nặng vì không thể chăm sóc tốt cho gia đình nhỏ của mình. Hơn thế nữa, nó còn ảnh hưởng cả công việc của họ đang theo đuổi hiện tại. Thế nên việc kết hôn muộn sẽ là lựa chọn hoàn hảo đối với những người thế này.

Ngoài ra, theo nhân tướng học người sở hữu 4 nét tướng thế này không nên kết hôn sớm, mà ngược lại kết hôn càng muộn cuộc sống càng thăng hoa, gia đình hòa thuận, viên mãn ấm no.

Miệng rộng, gò má cao

Theo thuật xem tướng mặt, người sở hữu nét tướng này thường có tính cách khá mạnh mẽ, quyết đoán, thích chỉ huy người khác làm theo ý mình, nhưng họ lại không khéo léo trong giao tiếp, không biết hài hòa các mối quan hệ nên khó được lòng người. Khi còn trẻ, cũng vì tính cách này mà họ dễ mắc sai lầm.

Nếu kết hôn sớm, họ sẽ khó dung hòa với người bạn đời. Họ không biết cách bao dung và luôn muốn nửa kia làm theo ý mình khiến mối quan hệ vợ chồng trở nên căng thẳng, khó có hạnh phúc bền lâu. Ngược lại, nếu kết hôn muộn (khoảng 30 tuổi), tính cách này của họ sẽ được mài mòn bớt đi, biết cách giữ hòa khí gia đình nên hôn nhân sẽ bền vững hơn.

Nếu sở hữu 4 nét tướng này, kết hôn càng muộn cuộc sống càng thăng hoa, gia đình hòa thuận, viên mãn ấm no - Ảnh 1
Người có miệng rộng và gò má cao kết hôn muộn, tính cách này của họ sẽ được mài mòn bớt đi, biết cách giữ hòa khí gia đình nên hôn nhân sẽ bền vững hơn. Ảnh minh họa: Internet

Ấn đường xấu

Ấn đường là khoảng cách giữa hai đầu lông mày, ấn đường xấu là khi khu vực này có sẹo, nốt ruồi hoặc có nhiều lông mày mọc lộn xộn, xiên lung tung. Nếu ấn đường xấu, người sở hữu nó có thể gặp nhiều khó khăn, vất vả trong cuộc sống và sự nghiệp.

Riêng về đường tình duyên, người có ấn đường xấu thường rất lận đận trong chuyện tình cảm, khó tìm được hạnh phúc. Ngay cả khi kết hôn, họ cũng dễ xảy sinh xung đột với người bạn đời, gia đạo khó an yên, thậm chí là đổ vỡ. Tuy nhiên, nếu kết hôn muộn, khi họ đã thực sự chín chắn, trưởng thành trong cả suy nghĩ và hành động thì hôn nhân sẽ ngọt ngào, hạnh phúc hơn.

Trán cao, mũi thẳng

Theo nhân tướng học, người có vầng trán cao, sống mũi thẳng thường là người thông minh, có trách nhiệm và coi trọng sự nghiệp. Khi còn trẻ, bạn dồn toàn bộ sức lực và tinh thần vào công việc nên chẳng màng tới chuyện yêu đương.

Vì vậy, người sở hữu nét tướng này không nên thành gia lập thất quá sớm, nếu không khi đó bạn sẽ không có đủ thời gian và tâm sức để quan tâm, chăm sóc cho gia đình, từ đó khó tránh khỏi xung đột giữa hai vợ chồng. Khi bước qua tuổi 30, lúc đó sự nghiệp đã phần nào ổn định, kinh tế vững vàng hơn thì bạn hẵng tính đến chuyện kết hôn.

Nếu sở hữu 4 nét tướng này, kết hôn càng muộn cuộc sống càng thăng hoa, gia đình hòa thuận, viên mãn ấm no - Ảnh 2
Khi bước qua tuổi 30, lúc đó sự nghiệp đã phần nào ổn định, kinh tế vững vàng hơn thì bạn hẵng tính đến chuyện kết hôn. Ảnh minh họa: Internet

Vân Pháp Lệnh sớm xuất hiện 

Vân Pháp Lệnh là hai đường vân đối xứng từ hai bên cánh mũi vươn dài xuống hai bên khoé miệng, thường xuất hiện sau 40 tuổi. Tuy nhiên, nếu vân Pháp Lệnh xuất hiện khi còn trẻ thì đa số người này thường có yêu cầu khắt khe về người bạn đời của mình, khá hẹp hòi.

Với tính cách như vậy, nếu kết hôn sớm thì vợ chồng khó tránh khỏi mâu thuẫn, thậm chí là đường ai nấy đi. Nhưng nếu kết hôn muộn, họ sẽ dần mở lòng mình hơn, biết bao dung và chia sẻ hơn nên vợ chồng dễ êm ấm, hòa hợp, hôn nhân viên mãn.

*Thông tin bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm!

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