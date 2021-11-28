Đàn bà sở hữu 4 nét tường thế này dễ khiến chồng làm ăn thất bại, tay trắng lại hoàn trắng tay, có kiếm được tiền cũng khó giữ

Tâm linh - Tử vi 28/11/2021 12:12

Theo nhân tướng học, đàn bà sở hữu 4 nét tướng thế này trên khuôn mặt dễ khiến chồng làm ăn thất bại, tay trắng lại hoàn trắng tay, có kiếm được tiền cũng khó giữ.

Tướng phụ nữ dễ bị kích động, lòng dạ hẹp hòi

Đàn bà sở hữu 4 nét tường thế này dễ khiến chồng làm ăn thất bại, tay trắng lại hoàn trắng tay, có kiếm được tiền cũng khó giữ - Ảnh 1
Người phụ nữ có ấn đường hẹp, lại có sẹo là nét tướng của người đa nghi. Ảnh minh họa: Internet

Người phụ nữ có ấn đường hẹp, lại có sẹo là nét tướng của người đa nghi. Nhân tướng học cho rằng nữ giới có mắt đỏ vàng và lại thêm khóe mắt nhiều nếp nhăn (mà không phải người đã có tuổi) là tướng của người phụ nữ không kiên định, tính tình bất nhất, lòng dạ có hơi chút hẹp hòi và đặc biệt họ rất dễ bị kích động.

Lấy vợ thuộc tướng này, nam giới nên chuẩn bị tâm lý họ sẽ đón nhận những cơn giông bão bất chợt, chỉ cần ai đó nói những lời không hay họ cũng dễ dàng nổi nóng.

Hơn nữa cách đối nhân xử thế của người vợ này cũng không được khéo léo cho lắm. Bởi nhóm người có nét tướng này không có sự kiên định, dễ vì một hai lời gièm pha mà nổi nóng, sau có hối hận cũng rất khó mở lời nên thường không được lòng người khác.

Tướng phụ nữ nội tâm sâu hiểm

Đàn bà sở hữu 4 nét tường thế này dễ khiến chồng làm ăn thất bại, tay trắng lại hoàn trắng tay, có kiếm được tiền cũng khó giữ - Ảnh 2
Hãy nhìn một người phụ nữ có đôi lông mày đứt đoạn là một nét tướng vô cùng xấu. Ảnh minh họa: Internet

Hãy nhìn một người phụ nữ có đôi lông mày đứt đoạn là một nét tướng vô cùng xấu. Theo nhân tướng học, bất kể nam hay nữ đều là người có nội tâm sâu hiểm, rất khó nắm bắt.

Họ là những người không từ thủ đoạn nào để có thể hạ bệ người khác. Dáng phụ nữ có nhân tướng học xấu cũng thường đi kèm với đuôi mắt hình móc câu, hốc mắt hõm sâu.

Nét tướng này của người phụ nữ tượng trưng cho người thích thị phi, có xu hướng làm các mối quan hệ thêm căng thẳng để thu về lợi lộc. Trong chuyện tình cảm nam nữ, người phụ nữ có nét tướng này trên khuôn mặt cũng không coi trọng chồng con của mình. Một khi đã hết tình, họ sẵn sàng bỏ mặc để đối phương khổ sở còn mình chạy theo cái lợi trước mắt họ.

Tướng phụ nữ dễ lật lọng, giả tạo

Đàn bà sở hữu 4 nét tường thế này dễ khiến chồng làm ăn thất bại, tay trắng lại hoàn trắng tay, có kiếm được tiền cũng khó giữ - Ảnh 3
Họ có tài vừa cười đã giật mình trở khóc luôn nhanh như chớp, vừa nhẹ nhàng đã có thể quay ngoắt nếu bạn không còn khiến họ cảm thấy có cảm tình. Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt ở người phụ nữ có nét tướng này, nếu mới tiếp xúc bạn có thể sẽ cho rằng đây là mẫu người vợ hiền dâu thảo rất là tuyệt vời bởi giọng nói nhẹ nhàng ấm áp, môi mỏng tượng trưng cho người phụ nữ khôn khéo, giỏi giang trong việc xã giao nên dễ được lòng mọi người.

Những điểm xấu như mũi diều hâu, lông mày đứt đoạn, trán tù đuôi mắt hình móc câu ngược khiến nhân tướng học đánh giá những phụ nữ này là mẫu người lật lọng và có gì đó giả tạo.

Họ có tài vừa cười đã giật mình trở khóc luôn nhanh như chớp, vừa nhẹ nhàng đã có thể quay ngoắt nếu bạn không còn khiến họ cảm thấy có cảm tình.

Nếu lấy vợ có nét tướng này người chồng nên vạch định rõ ràng các kế hoạch trong cuộc sống gia đình của mình, đặc biệt là tài chính, chi tiêu, vì phụ nữ có nét tướng này cũng là người tiêu xài hoang phí.

Kiểu phụ nữ có mắt hình lá khoai, nói chuyện hay liếc xéo

Đàn bà sở hữu 4 nét tường thế này dễ khiến chồng làm ăn thất bại, tay trắng lại hoàn trắng tay, có kiếm được tiền cũng khó giữ - Ảnh 4
Những người phụ nữ này tuy rằng xinh đẹp nhưng lại thuộc hàng dâm đãng. Kiểu phụ nữ ai cũng có thể cưới làm chồng, đong đưa trắc nết. Ảnh minh họa: Internet

Người xưa cũng rất kị tướng người phụ nữ này. Bởi vì, những người phụ nữ này tuy rằng xinh đẹp nhưng lại thuộc hàng dâm đãng. Kiểu phụ nữ ai cũng có thể cưới làm chồng, đong đưa trắc nết.

Khi nói chuyện, những người này thường liếc xéo, liếc ngang liếc dọc. Đàn ông có thể rất thích người phụ nữ này, có thể “tình một đêm” nhưng không bao giờ muốn cưới họ làm vợ.

Cổ nhân cho rằng, kiểu phụ nữ này không biết yêu chồng thương con, lo toan việc nhà. Thế nên nếu con dâu có mắt hình lá khoai, nói chuyện hay liếc xéo thì chắc chắn không một bà mẹ chồng nào ưng cho cưới cả.

*Thông tin bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm!

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