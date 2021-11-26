4 nét tướng đàn ông trăng hoa, đa tình chị em tuyệt đối không nên lấy làm chồng kẻo cả đời sống trong ân hận, bi lụy vì tình

Theo nhân tướng học, đàn ông mà có 4 nét tướng mặt thế này chị em tuyệt đối không nên kết giao hay lấy làm chồng kẻo cả đời sống trong ân hận, bi lụy vì tình.

Miệng nhỏ, môi mỏng

Đây là tướng của người đàn ông khéo ăn khéo nói, biết dùng lời ngọt ngào, dễ nghe làm xiêu lòng phái đẹp. Người xưa cho rằng "đàn ông ăn to nói lớn" là người thẳng thắn, chính trực, còn những kẻ hay khua môi múa mép chỉ biết nói dối để đạt được mục đích của mình.

Đàn ông miệng nhỏ, môi mỏng giỏi dùng lời lẽ đánh động tới tâm tình phụ nữ, khiến chị em tình nguyện đi theo, cuối cùng lại rũ áo ra đi. Khi gặp những người đàn ông có nét tướng ngày, phái đẹp cần phải đề phòng, tránh bị lừa gạt làm tổn thương tình cảm của bản thân.

Mắt to mắt nhỏ

Người có mắt không đều, bên to bên bé lại thêm nhiều lòng trắng, ít lòng đen hoặc mắt xếch được nhận định là có tướng trăng hoa, lăng nhăng. Người ngày dễ dàng đổi trắng thay đen, nay hứa mai quên, lừa dối tình cảm của nhiều người phụ nữ. Nếu trót tin và yêu người này, chị em có thể phải chịu đau khổ.

Người có mắt không đều, bên to bên bé lại thêm nhiều lòng trắng, ít lòng đen hoặc mắt xếch được nhận định là có tướng trăng hoa, lăng nhăng. Ảnh minh họa: Internet

Mũi quặp

Người có chóp mũi dài, quặp xuống như mỏ chim ưng là dấu hiệu của kẻ đa tình, thích chinh phục trái tim phái yếu ngay cả khi họ vẫn đang trong một mối quan hệ với một người phụ nữ nào đó. Họ còn tham hư vinh, thích tiền bạc danh vọng nên dễ thay lòng đổi dạ để đạt được mình đích của mình. Chị em cần phải hết sức tỉnh táo, đề phòng kẻ "Sở Khanh".

Lông mày hỗn loạn

Theo nhân tướng học, đàn ông có lông mày hỗn loạn là kiểu người sống không có nguyên tắc, nhiều mối quan hệ phức tạp, tình duyên thăng hoa. Người này thường không đặt nặng các giá trị đạo đức, xử lý sự việc qua loa, không có tính cầu tiến.

Người có tướng lông mày lộn xộn, không gọn gàng thường là cao thủ tình trường, không mấy khi chung thủy trong chuyện tình cảm.

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Đàn ông sở hữu 5 nét tướng mặt thế này thường là người có số giàu sang phú quý, cuộc sống sung túc ấm no hơn người Theo nhân tướng học, nếu đàn ông sở hữu 5 nét tướng mặt thế này sẽ là người có số giàu sang phú quý, cuộc sống sung túc ấm no hơn người, cả đời sống trong dư dả.

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