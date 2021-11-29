Muốn biết 1 người tương lai giàu có hay nghèo khổ ra sao chỉ cần nhìn vào 4 nét tướng này là rõ ngay

Tâm linh - Tử vi 29/11/2021 14:55

Theo nhân tướng học, thông qua nét tướng có thể nhìn rõ được tương lai của một người giàu có hay nghèo khổ ra sao.

Đôi mắt luôn tinh anh có thần, uy lực

Ông bà ta thời xưa thường nói: Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn nhưng nó cũng nói lên tướng sang giàu của mỗi người. Với những người có tướng giàu có chắc chắn phải có đôi mắt có thần, kết hợp với ánh nhìn mạnh mẽ nói lên uy lực hơn người. Những người sở hữu đôi mắt này sẽ có thành công trong cuộc sống, thể hiện chí hướng cao xa, trí tuệ cao siêu.

Trong nhân tướng học thì những người có đôi mắt như vậy được gọi là “huệ nhãn”, trong bất cứ mọi tình huống đều thể hiện tư duy vượt trội và tài năng xuất chúng. Trong tính cách họ là những người có ý chí, dũng khí họ gặt hái được nhiều thành công trong công việc, gây dựng sự nghiệp lẫy lừng, tài vận lên như diều gặp gió, cuộc sống viên mãn hơn người.

Vầng trán cao toát lên sự thông minh hiểu biết

Trong tử vi học và nhân tướng học trán còn gọi là Thượng đình, từ sát chân tóc đến chỗ giáp với khoảng cách giữa hai đầu lông mày. Khi phần thượng đình cao rộng sáng sủa, biểu hiện sự thông minh sáng suốt, là tiền đề của sự thành công.

Đặc biệt, trong nhân tướng học có nói, phần trán thể hiện sự may mắn do trời định. Người có trán hơi cong, tròn, cao, thậm chí hơi nhô ra là tiềm năng cho sự giàu có thành công trong sự nghiệp, có quyền thế và quyền lực. Tuy nhiên, kiểu trán hoàn hảo này rất hiếm trong cuộc sống.

Bên cạnh đó, người sở hữu tướng trán cao còn chứng tỏ người đó có tuổi thọ lâu dài, sự nghiệp thành công. Đặc biệt, họ là những người không thích phụ thuộc vào bất kỳ ai, luôn muốn tự mình làm và phấn đấu để làm nên cơ đồ.

Muốn biết 1 người tương lai giàu có hay nghèo khổ ra sao chỉ cần nhìn vào 4 nét tướng này là rõ ngay - Ảnh 1
Người có trán hơi cong, tròn, cao, thậm chí hơi nhô ra là tiềm năng cho sự giàu có thành công trong sự nghiệp, có quyền thế và quyền lực. Ảnh minh họa: Internet

Sống mũi cao, thẳng đầu mũi tròn cánh mũi đầy đặn

Trong nhân tướng học chiếc mũi chính là cung Tài Bạch vô cùng quan trọng của con người. Những người sở hữu tướng mũi thẳng cánh mũi tròn đầy đặn là người có phúc khí hơn người. Những người này sẽ được nhận nhiều may mắn, dễ dàng thành công trong cuộc sống. Đặc biệt, từ tuổi trung niên, những người có đặc điểm này đã có vận khí tích cực và vận trình tiền bạc hanh thông. Những người mũi thẳng trong tính cách vô cùng cương trực có ý chí quyết tâm hơn người, nên những người này muốn nghèo khổ cũng không có cơ hội.

Đôi môi dày căng mọng, khóe miệng hướng lên

Đôi môi được xem là điểm thứ hai trên khuôn mặt cuốn hút người nhìn. Điều này nói lên, đôi môi không quan trọng về kích thước nhưng không được khô, vì đó là biểu hiện của sự cạn kiệt may mắn.
Thêm vào đó, nếu như đôi môi của bạn có nốt ruồi xung quanh miệng, miễn là chúng không phải là màu đen thì sẽ tăng cường sự may mắn. Thông thường, nốt ruồi nhỏ màu đỏ quanh miệng chỉ ra người đó sẽ không bao giờ thiếu tài lộc, cuộc sống vô cùng may mắn, hạnh phúc hơn người.

*Thông tin bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm!

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