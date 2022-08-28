Qua tháng 9, top 3 con giáp là 'con cưng' Thần Tài, tiền bạc giàu có, vận may liên miên, hưởng trọn phúc lộc, muốn gì cũng có

Tâm linh - Tử vi 28/08/2022 07:50

Bước qua tháng 9, có 3 con giáp không những được thần tài phù trợ mà còn có quý nhân chiếu cố, làm gì cũng thuận buồm xuôi gió.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu chăm chỉ, luôn hết lòng vì công việc và có trách nhiệm rất cao. Tháng 9 chính là thời điểm hoàng kim để tuổi Sửu lấy lại những gì đã mất. Những cố gắng trong công việc của con giáp này sẽ được đền đáp trong tháng 9/2022.

Trong tháng 9, sự nghiệp của người tuổi Sửu đi lên như “diều gặp gió”, con giáp này liên tiếp tạo được những đột phá lớn trong công việc, do đó sẽ có cơ hội được thăng chức. Tử vi nói rằng, tuổi Sửu có thể biến mọi chuyện không thể thành có thể.

Ngoài ra, tài vận của người tuổi Sửu cũng vô cùng hanh thông, công việc thuận lợi ắt thu nhập gia tăng. Con giáp này cũng không phải lo lắng về chuyện tình cảm bởi đây là năm hỷ sự liên miên, hạnh phúc ngập tràn.

Qua tháng 9, top 3 con giáp là 'con cưng' Thần Tài, tiền bạc giàu có, vận may liên miên, hưởng trọn phúc lộc, muốn gì cũng có - Ảnh 1
Tháng 9 chính là thời điểm hoàng kim để tuổi Sửu lấy lại những gì đã mất. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Sự nghiệp của tuổi Thìn vốn đang trên đà phát triển nhưng vì gặp sự cố ngoài ý muốn nên đành phải chấp nhận mọi khó khăn không kiểm soát được. Tuy nhiên, tuổi Thìn vốn là người có bản lĩnh, vì vậy chỉ cần gặp được may mắn, họ sẽ đổi đời một cách ngoạn mục. 

Người tuổi Thìn thông minh, tài giỏi và thường gặt hái được nhiều thành công ngay từ khi còn trẻ. Thời gian qua khó khăn thế nào không biết, nhưng một khi tuổi Thìn đã học được nhiều bài học quý giá, họ sẽ thay đổi cục diện, nâng cao cuộc sống lên tầm cao mới tuyệt vời hơn. 

Tử vi học có nói, tháng 9 sắp tới, tuổi Thìn sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, bất kể làm việc gì cũng gặp được nhiều may mắn, vạn sự hanh thông bất ngờ. Người tuổi Thìn vốn đã có nền tảng thành công, vì vậy khi gặp được cơ hội tốt họ sẽ thăng hoa rực rỡ, sự nghiệp không những bền vững mà còn thoải mái tận hưởng cuộc sống sung túc đủ đầy, tài vận mỗi năm mỗi tăng khiến ai cũng ngưỡng mộ.

Qua tháng 9, top 3 con giáp là 'con cưng' Thần Tài, tiền bạc giàu có, vận may liên miên, hưởng trọn phúc lộc, muốn gì cũng có - Ảnh 2
Tháng 9 sắp tới, tuổi Thìn sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu. Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Mão

Trời sinh tuổi Mão là những người sống tình cảm, dĩ hòa vi quý và luôn biết quan tâm đến những người khác. Tuổi Mão không tham vọng nhưng được trời ban nhiều phúc đức, làm việc gì cũng có quý nhân bên cạnh phù trợ, mọi việc đều suôn sẻ, hanh thông. Dù vậy nhưng tuổi Mão luôn không ngừng nỗ lực, cố gắng từng ngày để cuộc sống bình yên và tốt đẹp hơn.

Tử vi học có nói, trong tháng 9, tuổi Mão được xem là con giáp Tam hợp nên sẽ gặp được nhiều may mắn. Trong tháng này, tuổi Mão sẽ cảm nhận được điều đó, từ thời điểm này, tuổi Mão sẽ biết được vận may của mình thật sự thăng hoa như thế nào.

Trong giai đoạn này, những cơ hội tốt sẽ đến với tuổi Mão, việc quan trọng nhất chính là làm sao để nắm bắt thật chặt và phát huy mọi thế mạnh của mình để mọi thứ viên mãn hơn. Dự kiến, cuối năm nay tuổi Mão sẽ ngày một giàu có, sự nghiệp không những thăng tiến mà tài vận tăng theo từng ngày.

Qua tháng 9, top 3 con giáp là 'con cưng' Thần Tài, tiền bạc giàu có, vận may liên miên, hưởng trọn phúc lộc, muốn gì cũng có - Ảnh 3
Trong tháng 9, tuổi Mão được xem là con giáp Tam hợp nên sẽ gặp được nhiều may mắn. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

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