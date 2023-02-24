Qua hết hôm nay, 3 con giáp như chuột sa hũ nếp, hút cạn lộc Trời, làm gì cũng ra tiền, vô cùng thuận lợi

Tâm linh - Tử vi 24/02/2023 09:23

Qua hết hôm nay, 3 con giáp này một bước lên hương, thuận lợi đủ đường.

Tuổi Tý 

Tý mệnh danh là con giáp khéo léo trong giao tiếp và cách hành xử nên được rất nhiều người xung quanh yêu mến, nâng đỡ, trao cho cơ hội tốt. Qua hết hôm nay, sẽ có hàng loại vận may tự tìm đến Tý. 

Kinh doanh giữ được chân khách hàng nhờ vào sự khôn khéo và nhanh nhạy của mình, Tý đã buôn bán rất thuận lợi, tuổi này phất lên mạnh mẽ không ngờ.

Với tinh thần tự giác học tập, Tý được cấp trên và đồng nghiệp tin yêu, đáng giá cao năng lực. Qua hết hôm nay, công việc sẽ khiến bản mệnh xây dựng thêm cho mình thành tích, phát sáng tiềm năng, thu về lợi nhuận khấm khá. 

Qua hết hôm nay, 3 con giáp như chuột sa hũ nếp, hút cạn lộc Trời, làm gì cũng ra tiền, vô cùng thuận lợi - Ảnh 1
Qua hết hôm nay, công việc sẽ khiến bản mệnh xây dựng thêm cho mình thành tích, phát sáng tiềm năng, thu về lợi nhuận khấm khá. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tuổi Dần là một trong những con giáp thông minh, tài giỏi, có tài lãnh đạo và vô cùng nhạy bén trong kinh doanh. Trong công việc, con giáp này luôn biết cách làm bản thân nổi bật bằng sự tự tin và khả năng xử lý tình huống nhanh nhạy. 

 

Qua hết hôm nay, nhờ được thần may mắn chiếu mệnh, con giáp này sẽ có sự nghiệp hanh thông, tiền tài nở rộ và đường tình duyên rực rỡ. Tuổi Dần sẽ được cấp trên giao cho một vài nhiệm vụ quá sức trong thời gian tới.

Những tưởng họ gặp khó khăn và không thể hoàn thành tốt công việc, thế nhưng bằng sự nỗ lực của mình, con giáp này sẽ vượt qua rắc rối một cách nhanh chóng. Cũng nhờ công việc thuận lợi mà con giáp này nhận được sự đánh giá cao từ cấp trên, đồng nghiệp và thu về khoản tiền thưởng không nhỏ.

Qua hết hôm nay, 3 con giáp như chuột sa hũ nếp, hút cạn lộc Trời, làm gì cũng ra tiền, vô cùng thuận lợi - Ảnh 2
Qua hết hôm nay, nhờ được thần may mắn chiếu mệnh, tuổi Dần sẽ có sự nghiệp hanh thông, tiền tài nở rộ. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Ngọ đa phần thường hiền lành, bao dung và hòa đồng. Những người tuổi Ngọ thường thẳng tính, trung thực và biết cảm thông với người khác. Họ thích ở những nơi quen thuộc hơn là ở nơi xa lạ.

Về mặt công việc, con giáp này thường có trách nhiệm, năng động, có tinh thần hợp tác và cầu tiến. Mặc dù không phải là người giỏi nhất, nhưng họ luôn làm việc chăm chỉ và tận tâm.

Qua hết hôm nay, tài vận của người tuổi Ngọ sẽ tăng lên nhanh chóng. Họ sẽ nhận được những tin vui và thành công trong công việc, đồng thời tích lũy được nhiều tài sản. Những người làm công ăn lương cũng sẽ đạt được nhiều thành tích và thu nhập dư dả hơn nhờ vào làm việc chăm chỉ, tăng ca hay làm thêm giờ. 

Qua hết hôm nay, 3 con giáp như chuột sa hũ nếp, hút cạn lộc Trời, làm gì cũng ra tiền, vô cùng thuận lợi - Ảnh 3
Qua hết hôm nay, tài vận của người tuổi Ngọ sẽ tăng lên nhanh chóng. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

Tử vi thứ Bảy ngày 25/2/2023 của 12 con giáp: Ngọ - Thân sự nghiệp hanh thông, vận trình rực sáng, Mão đào hoa kém sắc, dễ gặp tiểu nhân

Tử vi thứ Bảy ngày 25/2/2023 của 12 con giáp: Ngọ - Thân sự nghiệp hanh thông, vận trình rực sáng, Mão đào hoa kém sắc, dễ gặp tiểu nhân

Dưới đây là tử vi thứ Bảy ngày 25/2/2023 của 12 con giáp. Cặp đôi Ngọ - Thân dễ dàng gặt hái thành tựu trong sự nghiệp .Trong khi đó, người tuổi Mão lại ảm đạm về con đường tình duyên.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi hôm nay tử vi ngày mai tử vi hàng ngày tử vi ngày 25/2/2023

TIN MỚI NHẤT

Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Tin y tế 22 phút trước
Thần Tài chiếu mệnh sau ngày 27/9/2026, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Thần Tài chiếu mệnh sau ngày 27/9/2026, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 34 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 27/9/2026: Người mua lỗ đến 6,5 triệu đồng/lượng chỉ sau một tuần

Giá vàng hôm nay, ngày 27/9/2026: Người mua lỗ đến 6,5 triệu đồng/lượng chỉ sau một tuần

Đời sống 1 giờ 0 phút trước
3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết sau ngày 27/9/2026

3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết sau ngày 27/9/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 34 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng 20h hôm nay, ngày 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 4 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 28/9/2026, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 28/9/2026, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 14 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 4 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 27/9/2026, 3 con giáp Hồng Quang soi đường, sự nghiệp lên hương, may mắn tứ phương kéo đến, tiền đẻ ra tiền

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 27/9/2026, 3 con giáp Hồng Quang soi đường, sự nghiệp lên hương, may mắn tứ phương kéo đến, tiền đẻ ra tiền

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 4 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc.

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc.

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 14 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trải chiếu lộc đón vận may, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sự nghiệp hồng phát, ôm trọn tài lộc của thiên hạ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trải chiếu lộc đón vận may, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sự nghiệp hồng phát, ôm trọn tài lộc của thiên hạ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thần Tài chiếu mệnh sau ngày 27/9/2026, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Thần Tài chiếu mệnh sau ngày 27/9/2026, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết sau ngày 27/9/2026

3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết sau ngày 27/9/2026

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 20h hôm nay, ngày 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng 20h hôm nay, ngày 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 28/9/2026, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 28/9/2026, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà