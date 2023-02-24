Đúng hôm nay, thứ 6 (24/2), trời cao ban lộc, 3 con giáp gánh lộc mỏi vai, tiền tài tăng tiến, quý nhân bám dính không buông

Tâm linh - Tử vi 24/02/2023 08:35

Theo tử vi dự đoán, hôm nay có 3 con giáp đón nhận tín hiệu tích cực, tiền bạc ào ào đổ về.

Tuổi Sửu

Tử vi hôm nay cho thấy tuổi Sửu bước sang trang mới mang theo nhiều tín hiệu tích cực, vận trình khấm khá giúp Sửu trở thành con giáp "số đỏ" trong ngày này. Mọi phương diện cuộc sống đều có bước tiến triển đáng kể, mọi công lao bỏ ra đều được đền đáp xứng đáng. 

Được cát tinh chiếu mệnh, vận trình thuận buồm xuôi gió, mọi kế hoạch đặt ra đều có bước tiến tích cực, dự án cũng sớm được thông qua, triển khai suôn sẻ, trơn tru. Đi cùng với sự phát triển của sự nghiệp, tài chính cũng gia tăng đáng kể. 

Người làm công ăn lương có cơ hội nhận được khoản lương thưởng nóng và thậm chí được cất nhắc lên vị trí cao hơn nhờ thành tích đạt được. Với những người làm kinh doanh đây là tháng để bạn thu lời về tay, càng chăm chỉ và tích cực thì tương lai lại càng rộng mở. 

Đúng hôm nay, thứ 6 (24/2), trời cao ban lộc, 3 con giáp gánh lộc mỏi vai, tiền tài tăng tiến, quý nhân bám dính không buông - Ảnh 1
Tử vi hôm nay cho thấy tuổi Sửu bước sang trang mới mang theo nhiều tín hiệu tích cực. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tuổi Tý hay giúp đỡ, quan tâm đến người xung quanh nên bản mệnh đi đâu cũng có bạn bè, có các mối quan hệ tốt. Tuy nhiên, một phần vì cái gì cũng biết nên tuổi Tý khó tập trung phát triển một lĩnh vực để đạt đến đỉnh cao.

Tử vi dự báo rằng, trong hôm nay, tuổi Tý có Thiên Giải cát tinh chiếu mệnh lên tài lộc bùng nổ. Hỷ tín liên tục kéo đến giúp bản mệnh luôn cảm thấy vui vẻ, thoải mái. Con đường thăng tiến trong công việc của bản mệnh cũng ngày một rộng mở. Tuổi Tý chứng minh được năng lực của mình, liên tiếp nhận được lời khen ngợi của cấp trên. Thời điểm này, thu nhập của con giáp này cũng sẽ khởi sắc hơn giai đoạn trước.

Đúng hôm nay, thứ 6 (24/2), trời cao ban lộc, 3 con giáp gánh lộc mỏi vai, tiền tài tăng tiến, quý nhân bám dính không buông - Ảnh 2
Tử vi dự báo rằng, trong hôm nay, tuổi Tý có Thiên Giải cát tinh chiếu mệnh lên tài lộc bùng nổ. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Với người tuổi Thìn, họ thường có tính kiệm lời, tuy nhiên không thể phủ nhận khả năng mạnh mẽ của họ. Đặc biệt, trong những tình huống quan trọng, họ có thể quyết đoán và thể hiện tài năng của mình.

Theo tử vi, từ hôm nay, đây có thể là một bước ngoặt lớn trong vận trình của người tuổi Thìn. Bất kể làm việc trong lĩnh vực nào, họ dễ dàng đạt được mục tiêu của mình và mở ra nhiều mối quan hệ tốt đẹp. Ngoài ra, tài lộc của người tuổi Thìn cũng rất viên mãn khi được nhiều quý nhân giúp đỡ. Do đó, Thìn nên khai thác tối đa cơ hội đến với mình để có thể tiến xa hơn nữa trong cuộc đời.

Đúng hôm nay, thứ 6 (24/2), trời cao ban lộc, 3 con giáp gánh lộc mỏi vai, tiền tài tăng tiến, quý nhân bám dính không buông - Ảnh 3
Theo tử vi, từ hôm nay, đây có thể là một bước ngoặt lớn trong vận trình của người tuổi Thìn. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

Đúng ngày mai, thứ Bảy ngày 25/2/2023, song hỷ lâm môn, 3 con giáp tài lộc vô biên, tiền bạc nối gót đi theo vào nhà, vận trình vượng phát, đổi đời sau 1 đêm

Đúng ngày mai, thứ Bảy ngày 25/2/2023, song hỷ lâm môn, 3 con giáp tài lộc vô biên, tiền bạc nối gót đi theo vào nhà, vận trình vượng phát, đổi đời sau 1 đêm

Đúng ngày mai, thứ Bảy ngày 25/2/2023, 3 con giáp được Thần Tài ưu ái phát lộc, công danh xán lạn, cả tình lẫn tiền đều được như ý nguyện.

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