Qua đêm nay, 3 con giáp tay phải cầm vàng, tay trái cầm tiền tỷ sướng hết phần thiên hạ, sự nghiệp bước lên vị trí mới, tài lộc hanh thông, nhà lầu xe sang có đủ trong thời gian tới

Tâm linh - Tử vi 28/10/2022 17:55

Theo tử vi 12 con giáp qua đêm nay có tới 3 con giáp may mắn tay trái hứng vàng, tay phải hốt bạc, sự nghiệp như bước sang chương mới, tài lộc nhân đôi, cuộc sống trải đầy vinh quang, phú quý.

Tuổi Dậu

Tử vi cho biết tuổi Dậu là người có tính cách chân thành, thật thà và chín chắn. Họ luôn biết cách quan tâm, giúp đỡ mọi người xung quanh nếu cần thiết. Sống tình cảm và chân thành nên con giáp này cũng được rất nhiều người yêu mến.

Qua đêm nay, con đường hậu vận của tuổi Dậu sẽ diễn ra vô cùng vượng phát. Con giáp này trong thời gian tới, dù làm công ăn lương hay làm chủ cũng sẽ thu về nhiều tiền bạc. Về phương diện học hành, công việc, bạn được vận quý nhân, làm gì cũng có người trợ giúp, hứa hẹn gặt hái những thành quả lý tưởng. Đặc biệt là những ai phải trải qua các kỳ thi cử quan trọng, tỷ lệ thành công rất cao.

Chưa dừng lại ở đó nếu như chăm chỉ hơn nữa bản mệnh sẽ còn đạt được những kết quả cao nhất mà mình mong muốn. Đây sẽ là khoảng thời gian vô cùng thuận lợi nếu như con giáp này biết tận dụng thì sẽ thu về những khoản thu nhập khổng lồ. 

con giap 1
Qua đêm nay, con đường hậu vận của tuổi Dậu sẽ diễn ra vô cùng vượng phát. Con giáp này trong thời gian tới, dù làm công ăn lương hay làm chủ cũng sẽ thu về nhiều tiền bạc. Về phương diện học hành, công việc, bạn được vận quý nhân, làm gì cũng có người trợ giúp, hứa hẹn gặt hái những thành quả lý tưởng. Đặc biệt là những ai phải trải qua các kỳ thi cử quan trọng, tỷ lệ thành công rất cao - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tuổi Hợi thường là người chân thành, thân thiện và ngay thẳng. Con giáp này sống tình cảm, chính trực nên thường được người khác tin tưởng và giao phó cho nhiều các dự án quan trọng. 

Con giáp này sinh ra đã được trời ban phúc khí.  Theo tử vi 12 con giáp qua đêm nay cho biết đây chính là khoảng thời gian con giáp may mắn này sẽ có nhiều cơ hội ở đỉnh cao của sự nghiệp, vì vậy hãy nắm bắt cơ hội và không bao giờ lãng phí may mắn của mình. 

Trong vận tài lộc, tuổi Hợi làm kinh doanh gặp gỡ được nhiều khách hàng, buôn may bán đắt. Cộng thêm sự trợ giúp của quý nhân, các dự án đầu tư tăng trưởng mạnh mẽ, hợp đồng buôn bán được ký kết thành công mang về cho con giáp này khoản tiền khủng. 

con giap 2
Con giáp này sinh ra đã được trời ban phúc khí.  Theo tử vi 12 con giáp qua đêm nay cho biết đây chính là khoảng thời gian con giáp may mắn này sẽ có nhiều cơ hội ở đỉnh cao của sự nghiệp, vì vậy hãy nắm bắt cơ hội và không bao giờ lãng phí may mắn của mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tuổi Sửu thường là người chăm chỉ, độc lập. Họ không ngừng phấn đấu vươn lên, có nhiều ước mơ, hoài bão. Con giáp này luôn nói không với việc bỏ cuộc, họ sẽ làm mọi thứ để chạm tay được đến thành công. 

Kể từ ngày đầu tháng 10 đến nay, công việc của tuổi Sửu ít nhiều gặp trục trặc. Những người làm công ăn lương có thể được giao nhiệm vụ khó nhằn hoặc bị kẻ xấu hãm hại khiến con giáp này rơi vào khó khăn. 

Tuy nhiên chỉ cần tuổi Sửu giữ vững tinh thần không bỏ cuộc nhất định công sức họ bỏ ra không hề uổng phí một chút nào. Qua đêm nay, tài lộc của con giáp tuổi Sửu sẽ dồi dào hơn trước. Họ gặp may mắn hơn trong công việc khi có quý nhân phù trợ, người tuổi này phát huy năng lực, mạnh dạn hơn trong công việc.

Trong công việc kinh doanh, bản mệnh gặp được nhiều khách hàng tiềm năng, chốt được nhiều đơn hàng hơn trước. Lợi nhuận kiếm về cũng cao hơn hẳn so với trước đây giúp tuổi Sửu không còn lo lắng về chuyện tài chính như trước. 

con giap 3
 Qua đêm nay, tài lộc của con giáp tuổi Sửu sẽ dồi dào hơn trước. Họ gặp may mắn hơn trong công việc khi có quý nhân phù trợ, người tuổi này phát huy năng lực, mạnh dạn hơn trong công việc - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

Bước sang ngày mai - thứ Bảy (5/10 âm lịch), các chuyên gia phong thủy chỉ đích danh 3 tuổi trúng số độc đắc, làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến, tài lộc bùng nổ

Bước sang ngày mai - thứ Bảy (5/10 âm lịch), các chuyên gia phong thủy chỉ đích danh 3 tuổi trúng số độc đắc, làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến, tài lộc bùng nổ

Bước sang ngày mai - thứ Bảy (5/10 âm lịch) cho biết 3 con giáp may mắn trúng số độc đắc, kiếm về một mớ tiền, muốn tậu gì cũng dễ dàng, sự nghiệp thăng quan tiến chức, tài lộc đủ đầy.

Xem thêm
Từ khóa:   Tử vi con giáp may mắn con giáp tử vi 12 con giáp tử vi hôm nay tử vi ngày mới tử vi tháng 10 tử vi 3 con giáp giàu có

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 1/10/2026, 3 con giáp đi đằng Đông hốt vàng, đi đằng Tây hốt bạc, may mắn trải dài khắp nơi, tiền đẻ ra tiền

Đúng 20h hôm nay, ngày 1/10/2026, 3 con giáp đi đằng Đông hốt vàng, đi đằng Tây hốt bạc, may mắn trải dài khắp nơi, tiền đẻ ra tiền

Tâm linh - Tử vi 42 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 42 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 57 phút trước
Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 27 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 42 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Đúng hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 52 phút trước
Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Dinh dưỡng 3 giờ 42 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Sau hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 57 phút trước
Mẹ vừa nhìn đã cấm cửa bạn trai, 1 tháng sau tôi cúi đầu cảm ơn vì cú cứu nguy trông thấy

Mẹ vừa nhìn đã cấm cửa bạn trai, 1 tháng sau tôi cúi đầu cảm ơn vì cú cứu nguy trông thấy

Tâm sự 4 giờ 42 phút trước
Cuối ngày hôm nay (1/10/2026), 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Cuối ngày hôm nay (1/10/2026), 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 57 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 20h hôm nay, ngày 1/10/2026, 3 con giáp đi đằng Đông hốt vàng, đi đằng Tây hốt bạc, may mắn trải dài khắp nơi, tiền đẻ ra tiền

Đúng 20h hôm nay, ngày 1/10/2026, 3 con giáp đi đằng Đông hốt vàng, đi đằng Tây hốt bạc, may mắn trải dài khắp nơi, tiền đẻ ra tiền

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài