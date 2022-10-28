Trúng số độc đắc vào 20h tối nay (28/10/2022), Ngọc Hoàng chốt sổ vàng, 3 con giáp cuộc đời sang trang mới, trả sạch nợ nần, sự nghiệp bứt phá, tài lộc dồi dào, vận trình rực sáng

Tâm linh - Tử vi 28/10/2022 12:17

Theo tử vi 12 con giáp đúng 20h tối nay (28/10/2022), có đến 3 con giáp may mắn trúng số độc đắc, cuộc sống thăng hoa viên mãn, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió.

Tuổi Ngọ

Tử vi cho biết con giáp tuổi Ngọ vốn tính trời sinh thông minh, chịu khó, luôn biết nắm bắt thời cơ xung quanh để xây dựng cuộc sống viên mãn. Theo tử vi 12 con giáp đúng 20h hôm nay (28/10/2022) cho biết con đường hậu vận sắp tới của Ngọ sẽ diễn ra vô cùng hanh thông, thuận lợi. 

Đặc biệt trong khoảng thời gian này, tuổi Ngọ được quý nhân phù trợ, tiền bạc tăng lên gấp bội. Trong kinh doanh, con giáp này có thể gặp may mắn khi khách hàng tự tìm đến cửa. Người làm công ăn lương dù phải chịu nhiều áp lực công việc nhưng luôn được đồng nghiệp giúp đỡ và nhận nhiều lời khuyên từ quý nhân nên cơ hội thăng tiến là rất cao. Vì vậy, bản mệnh có thể hoàn thành tốt những mục tiêu đặt ra, thu nhập cũng đạt mức ổn định.

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Tử vi cho biết con giáp tuổi Ngọ vốn tính trời sinh thông minh, chịu khó, luôn biết nắm bắt thời cơ xung quanh để xây dựng cuộc sống viên mãn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tử vi đúng 20h hôm nay cho biết những sai lầm của người tuổi Tuất ở thời điểm trước đó đều có cơ hội để sửa sai. Cơ hội thăng tiến cả về sự nghiệp lẫn đời sống sẽ ùn ùn kéo về lúc nào mà bạn không hề hay biết. 

Vận trình công việc thuận lợi, suôn sẻ đồng thời Tuất biết điểm mạnh của mình nằm ở đâu. Đúng hôm nay, bạn có cơ hội phát huy được toàn bộ khả năng của mình, nhận được sự tín nhiệm của cấp trên. Tuổi Tuất có thể sẽ cảm thấy choáng ngợp trước những thành quả mình đạt được. Đường kinh doanh cũng có sự tăng tiến đáng kể khi được nhiều người thân giúp đỡ, các dự án đầu tư thua lỗ trước đó dần thu hồi lại được vốn liếng ban đầu. Ngoài ra tối nay, một số người còn có vận may độc đắc trúng số tiền tỷ. 

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Tử vi đúng 20h hôm nay cho biết những sai lầm của người tuổi Tuất ở thời điểm trước đó đều có cơ hội để sửa sai. Cơ hội thăng tiến cả về sự nghiệp lẫn đời sống sẽ ùn ùn kéo về lúc nào mà bạn không hề hay biết - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Đúng 20h hôm nay (28/10/2022), người tuổi Thân sẽ bước vào một giai đoạn có nhiều biến động. Nhìn bên ngoài, nhiều người cho rằng tuổi Thân đang bước vào giai đoạn sóng gió, nhưng trên thực tế thì đây là lúc mà họ có được cơ hội học được nhiều bài học, rút được nhiều kinh nghiệm, từ đó áp dụng vào hành trình xây dựng sự nghiệp thành công vang dội của bản thân. 

Giai đoạn tới đây, nếu tuổi Thân từng bước vững tâm vượt qua mọi gian truân thì thời gian tới không lo bất cứ điều gì, cuộc sống từ giờ đến cuối năm 2022 sẽ thăng hoa vượt trội. Ngoài ra, thời gian tới con giáp may mắn này sẽ gặp được quý nhân, được đưa đường dẫn lối giúp họ gặt hái được thành công dễ dàng hơn, các khoản tiền bản mệnh kiếm về sẽ ngày một tăng dần, cuộc sống vì thế ngày một cải thiện, hạnh phúc ấm no.

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Giai đoạn tới đây, nếu tuổi Thân từng bước vững tâm vượt qua mọi gian truân thì thời gian tới không lo bất cứ điều gì, cuộc sống từ giờ đến cuối năm 2022 sẽ thăng hoa vượt trội - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

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