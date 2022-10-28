Từ giờ đến hết tháng 10, Thần tài quý nhân tề tựu, 3 con giáp như Phượng Hoàng tung cánh, gỡ bỏ mọi áp lực, dễ dàng sở hữu nhà xe trong tay

Tâm linh - Tử vi 28/10/2022 09:55

Theo tử vi 12 con giáp từ giờ đến hết tháng 10, có tới 3 con giáp may mắn được thần tài ghé thăm, chính thức hết khổ cực, sự nghiệp thăng tiến vèo vèo, tài lộc vượng phát, cuộc sống phất lên giàu sang thấy rõ.

Tuổi Ngọ

Tử vi cho biết người tuổi Ngọ trong cuộc sống thường được biết đến với tính cách năng động, nhiệt tình, có thể xoay chuyển tình thế. Dù đối mặt với những khó khăn, thử thách, Ngọ cũng luôn giữ được cái đầu lạnh để suy nghĩ thông suốt trong mọi vấn đề. 

Xem tử vi 12 con giáp từ giờ đến hết tháng 10, con đường hậu vận của tuổi Ngọ sẽ vô cùng vượng phát khi họ sẽ bước vào thời kỳ vượng phát khi được dự báo sẽ có thu nhập rủng rỉnh. Cuộc sống của họ sung túc hơn trước, công việc có sự hướng dẫn của quý nhân nên dễ dàng thăng chức, tăng lương. 

Trong khi đó người làm kinh doanh cũng tiếp cận với nhiều khách hàng, doanh số nhờ đó cũng tăng lên. Bản mệnh trong giai đoạn này, làm việc chăm chỉ, thể hiện tốt nên sự nghiệp ngày càng phất lên, thu nhập dồi dào hơn trước.

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Xem tử vi 12 con giáp từ giờ đến hết tháng 10, con đường hậu vận của tuổi Ngọ sẽ vô cùng vượng phát khi họ sẽ bước vào thời kỳ vượng phát khi được dự báo sẽ có thu nhập rủng rỉnh - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Theo sách tướng số - tử vi, người tuổi Thân tuy quyết đoán, không nể nang gì nhưng trong lòng lại vô cùng coi trọng tình cảm. Cho dù là đối với người thân, hay đối với bạn bè cũng luôn sẵn sàng giúp đỡ hết mình mà không cần đáp trả lại điều gì cả. 

Tử vi dự đoán trong khoảng thời gian tới đây, con đường hậu vận của con giáp may mắn này sẽ vô cùng vượng phát, con giáp này được quý nhân ra tay giúp đỡ, từ đó cuộc sống gặp nhiều may mắn, các dự án kinh doanh phát triển mang về khoản tiền lớn cho bạn.

Bên cạnh đó, sự nghiệp và tình cảm cũng phát triển theo chiều hướng tích cực, gia đình hạnh phúc viên mãn, ít xảy ra tranh cãi lớn. 

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Tử vi dự đoán trong khoảng thời gian tới đây, con đường hậu vận của con giáp may mắn này sẽ vô cùng vượng phát, con giáp này được quý nhân ra tay giúp đỡ, từ đó cuộc sống gặp nhiều may mắn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần 

Người tuổi Dần trọng danh dự và chữ tín, nhiệt tình, có hoài bão lớn, chí cầu tiến cũng rất cao đi kèm với đó là có trách nhiệm với công việc và mọi người, sẵn sàng giúp đỡ những người yếu thế hơn mình. 

Từ giờ cho đến hết tháng 10, tử vi cho biết công việc của tuổi Dần tiến triển vô cùng thuận lợi nhờ có Thần Tài ghé thăm. Tất cả Dần cần làm là làm việc chăm chỉ, hết mình thì bạn sẽ đạt được mục tiêu đã đề ra, thậm chí thành quả mà tuổi Dần gặt hái được còn vượt xa mong đợi, đặc biệt sự nghiệp có sự đi lên đáng kể. 

Các mối quan hệ xã giao của con giáp này phát triển hài hòa. Càng may mắn hơn, bản mệnh còn gặp vận may trong xổ số, thậm chí là giải nhất. Trong giai đoạn tới đây, con giáp này được khuyên nhủ rằng hãy lắng nghe lời khuyên của quý nhân, bạn nhất định sẽ tìm ra con đường phát triển thích hợp cho mình, cuộc sống rồi sẽ tiến xa hơn nữa trong tương lai. 

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Các mối quan hệ xã giao của con giáp này phát triển hài hòa. Càng may mắn hơn, bản mệnh còn gặp vận may trong xổ số, thậm chí là giải nhất - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

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Tử vi 2 ngày tới cho biết có tới 3 con giáp may mắn tay trái hứng bạc, tay phải hốt vàng, sự nghiệp thăng tiến chóng mặt, tài lộc vượng phát, trúng số như chơi, vận trình sắp tới một tay chạm tới thành công.

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