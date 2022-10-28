Tử vi hôm nay (4/10 âm lịch), Song Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp phát tài phát lộc, sự nghiệp - tài lộc thăng tiến vèo vèo, vận trình hanh thông thuận lợi đủ đường

Tâm linh - Tử vi 28/10/2022 03:49

Tử vi hôm nay (4/10 âm lịch) cho biết có tới 3 con giáp may mắn phát tài phát lộc, nợ nần trả hết sạch, sự nghiệp có được vị trí mới, tài lộc vượng phát, làm ăn thuận lợi, cuộc sống hạnh phúc đủ đầy.

Tuổi Mão

Tử vi học cho biết người tuổi Mão là con giáp hiền lành, biết đối nhân xử thế. Tuy nhiên, Mão thường chỉ thích sống an phận, thích cuộc sống ổn định nên họ sẽ làm mọi cách để đạt được điều này. Chính vì họ luôn được coi là hình mẫu để những người khác noi theo để học hỏi. 

Tử vi hôm nay (4/10 âm lịch) cho biết sắp tới con đường hậu vận của tuổi Mão sẽ diễn ra theo chiều hướng tích cực, họ có tài vận tăng lên, làm ăn gặp nhiều may mắn. Trong thời gian này, họ được quý nhân phù trợ. Người làm công ăn lương có thể được quý nhân nâng đỡ cơ hội thăng tiến nhờ vậy mà cao hơn trước. 

Trong khi đó, người làm kinh doanh thì các thương vụ đều suôn sẻ, mọi thứ đều như mong đợi. Cộng thêm sự chỉ đường dẫn lối của quý nhân nên các dự án kinh doanh phát triển thuận lợi mang về khoản tiền khủng cho Mão. 

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Tử vi hôm nay (4/10 âm lịch) cho biết sắp tới con đường hậu vận của tuổi Mão sẽ diễn ra theo chiều hướng tích cực, họ có tài vận tăng lên, làm ăn gặp nhiều may mắn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi là người thật thà, chất phác, đối xử nhẹ nhàng với mọi người xung quanh, họ cũng có một mặt rất đáng yêu là hiền lành, tốt bụng, chân thành, không ngại gian khổ, mệt mỏi, luôn tìm mọi cách để hiện thực hóa mọi mong muốn. 

Tử vi dự đoán, trong hôm nay con đường tài vận của tuổi Hợi phi mã chưa từng có, tin vui lan xa vạn dặm, tài lộc lên cao, cả đời ngập tràn vàng ngọc, tài lộc dồi dào, tiền bạc rủng rỉnh. Con đường tương lai trải đầy vinh quang xán lạn chờ họ bước đến đoạt lấy.  

Ngoài ra, con giáp may mắn này còn được cách cuộc ngũ tinh chiếu mệnh, hợp thời hợp vận nên dù gặp phải Tam tai nhưng cũng vượng vận song toàn, song hỷ lâm môn. 

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Tử vi dự đoán, trong hôm nay con đường tài vận của tuổi Hợi phi mã chưa từng có, tin vui lan xa vạn dặm, tài lộc lên cao, cả đời ngập tràn vàng ngọc, tài lộc dồi dào, tiền bạc rủng rỉnh. Con đường tương lai trải đầy vinh quang xán lạn chờ họ bước đến đoạt lấy - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Phần lớn người tuổi Dậu đều có tính tình khá phóng khoáng. Họ ưa thích sự tự do vì vậy thích hợp làm những công việc đòi hỏi tính sáng tạo như kinh doanh, nghệ thuật. Tử vi cho biết, con giáp này có vận quý nhân vượng nên khi gặp khó khăn họ luôn tìm được cách để giải quyết hoặc được quý nhân giúp đỡ.

Theo tử vi 12 con giáp đúng hôm nay (4/10 âm lịch) cho thấy Dậu sẽ bước sang trang mới cuộc đời, thuận lợi đủ đầy. Điều mà con giáp này cần làm lúc này là nắm bắt cơ hội làm giàu ngay trước mắt bởi đây chính là phúc phần trời cho.

Trong khoảng thời gian tới đây chỉ cần Dậu chí thú làm ăn, cẩn trọng trong chuyện tiền bạc thì họ sẽ có tiền ập xuống đầu, trở thành đại gia nức tiếng. Vì vậy, bản mệnh hãy mạnh dạn làm ăn và đừng để tuột cơ hội của mình đấy. 

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Trong khoảng thời gian tới đây chỉ cần Dậu chí thú làm ăn, cẩn trọng trong chuyện tiền bạc thì họ sẽ có tiền ập xuống đầu, trở thành đại gia nức tiếng - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiêm!

Tử vi 8 ngày tới (28/10 - 4/11), 'hào quang chiếu mệnh', 3 con giáp khổ trước sướng sau, sự nghiệp thành công rực rỡ, tài lộc chạm đỉnh vinh quang khó ai sánh bằng

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Tử vi 8 ngày tới cho biết có đến 3 con giáp may mắn được hào quang chiếu mệnh, may mắn trúng số dễ như chơi, cuộc sống an nhiên, làm gì cũng thuận lợi vui vẻ.

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