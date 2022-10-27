Tử vi 8 ngày tới (28/10 - 4/11), 'hào quang chiếu mệnh', 3 con giáp khổ trước sướng sau, sự nghiệp thành công rực rỡ, tài lộc chạm đỉnh vinh quang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 27/10/2022 20:35

Tử vi 8 ngày tới cho biết có đến 3 con giáp may mắn được hào quang chiếu mệnh, may mắn trúng số dễ như chơi, cuộc sống an nhiên, làm gì cũng thuận lợi vui vẻ.

Tuổi Tý

Tử vi cho biết người tuổi Tý thường đa sầu, đa cảm, hay suy nghĩ, đôi khi tỏ ra bảo thủ, bướng bỉnh. Tuy vậy, đa phần họ đều là người tốt, hay giúp đỡ mọi người nên nhận được rất nhiều sự yêu quý. 

Trong công việc, con giáp này có chí làm giàu rất cao, họ không thích an nhàn, an phận. Không chỉ có vậy con giáp này còn giỏi thuyết phục người khác, có tầm nhìn xa trông rộng nên làm gì cũng có thể thành công.

Đúng 8 ngày tới, con đường hậu vận của tuổi Tý sẽ đón nhận nhiều tin vui liên tiếp, cơ hội thăng chức trong công việc là vô cùng cao. Họ làm việc theo kịp tiến độ, đạt hiệu quả cao, có thể gặt hái thành công như mong đợi. Trong khi đó, người làm kinh doanh thì các thương vụ đều thuận buồm xuôi gió giúp Tý kiếm về số tiền cực khủng. 

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Đúng 8 ngày tới, con đường hậu vận của tuổi Tý sẽ đón nhận nhiều tin vui liên tiếp, cơ hội thăng chức trong công việc là vô cùng cao - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu thường là người thông minh, khôn khéo. Họ làm gì cũng suy trước tính sau, chứ không làm việc ngẫu hứng, cảm tính.Tuy nhiên, khoản thời gian vừa qua diễn ra tương đối vất vả đối với họ. Tuy nhiên, chỉ cần họ giữ vững niềm tin và không buông xuôi thành công rồi sẽ tìm đến với Sửu. 

Theo tử vi 12 con giáp đúng 8 ngày tới, đường hậu vận tài lộc lẫn sự nghiệp của con giáp may mắn này sẽ tăng lên và rất dễ để có được những điều bất ngờ về sự giàu có khoảng thời gian tới đây. Quý nhân xuất hiện chỉ đường dẫn lối nên hoạt động tài chính có sự thăng tiến đáng kể, vận khí phất lên cao, tiền của chảy về tài khoản dồi dào. 

Dẫu vậy, bản mệnh vẫn nên để ý đến sức khỏe của bản thân đừng vì mải mê kiếm tiền mà khiến cho cơ thể bị bệnh nặng nhé. 

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Theo tử vi 12 con giáp đúng 8 ngày tới, đường hậu vận tài lộc lẫn sự nghiệp của con giáp may mắn này sẽ tăng lên và rất dễ để có được những điều bất ngờ về sự giàu có khoảng thời gian tới đây. - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Nhờ Tam Hội trợ giúp, người tuổi Mão xây dựng được mối quan hệ xã giao hài hòa trong khoảng thời gian tới đây. Chưa hết nhờ có tinh thần đoàn kết, bạn và tập thể có thể hoàn thành các công việc khó khăn nhanh chóng vượt dự kiến. 

Cấp trên chắc hẳn sẽ rất hào phóng và dành cho con giáp phát tài này 8 ngày tới cùng đồng nghiệp những khoản thưởng nóng khá hậu hĩnh. Chưa hết, chỉ cần Mão duy trì được tiến độ công việc tốt trong thời gian tới, việc lên chức hay tăng lương chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. 

Với người làm ăn kinh doanh, bản mệnh có thể tranh thủ cơ hội để kí kết hợp đồng với khách hàng, đối tác. Trong khoảng thời gian này, họ có thể làm quen được với nhiều người có cùng chí hướng, đôi bên cùng bắt tay thì dễ thu về lợi nhuận lớn lao.

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Cấp trên chắc hẳn sẽ rất hào phóng và dành cho con giáp phát tài này 8 ngày tới cùng đồng nghiệp những khoản thưởng nóng khá hậu hĩnh - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm! 

Qua đêm nay (27/10/2022), 3 con giáp chuẩn 'con cưng' Thần Tài, tài vận rực sáng, vận trình lên hương, cuộc sống phất lên giàu sang nhanh chóng khiến người người ganh tị

Qua đêm nay (27/10/2022), 3 con giáp chuẩn 'con cưng' Thần Tài, tài vận rực sáng, vận trình lên hương, cuộc sống phất lên giàu sang nhanh chóng khiến người người ganh tị

Theo tử vi 12 con giáp, qua đêm nay (27/10/2022) có đến 3 con giáp may mắn chuẩn con cưng Thần Tài, sung sướng phần thiên hạ, muốn gì có nấy, cuộc sống an nhiên, hạnh phúc ấm no.

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