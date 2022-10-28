Bước sang ngày mai - thứ Bảy (5/10 âm lịch), các chuyên gia phong thủy chỉ đích danh 3 tuổi trúng số độc đắc, làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến, tài lộc bùng nổ

Tâm linh - Tử vi 28/10/2022 16:10

Bước sang ngày mai - thứ Bảy (5/10 âm lịch) cho biết 3 con giáp may mắn trúng số độc đắc, kiếm về một mớ tiền, muốn tậu gì cũng dễ dàng, sự nghiệp thăng quan tiến chức, tài lộc đủ đầy.

Tuổi Mão

Tử vi cho biết người tuổi Mão là người rất tinh nhanh, thông minh và cực kỳ nhạy bén nên họ luôn thành công trong lĩnh vực toán học hay kế toán. Tuổi Mão sống rất tình cảm, họ luôn sẵn sàng giúp đỡ những người khác dù chỉ mới gặp mặt lần đầu. Cũng vì có đức tính tốt này nên xung quanh họ không thiếu người trợ giúp mỗi lúc Mão gặp khó khăn. 

Khoảng thời gian vừa qua đường hậu vận của tuổi Mão khôn diễn ra mấy suôn sẻ, con giáp này đã phải chịu đựng những điều tiếng, tranh chấp, sự nghiệp bị trì trệ, bị cản trở may mắn trong việc kiếm tiền và nhiều bệnh tật hoặc thảm họa.

Tuy nhiên sang đến năm 2022, mọi chuyện sẽ diễn ra theo chiều hướng tốt đẹp hơn cho con giáp này. Đặc biệt, bước sang ngày mai (5/10 âm lịch) cho biết tuổi Mão chính là con giáp gặp nhiều may mắn trong tháng 10 âm lịch này. Tuổi Mão trong giai đoạn này sẽ phát tài, sự nghiệp hanh thông, được quý nhân phù trợ, tài lộc dồi dào. Họ không chỉ may mắn trong tài lộc công danh mà còn vận đào hoa bủa vây. Nếu còn độc thân thì bản mệnh có cơ may tìm thấy một nửa chân ái của đời mình. Với những người có đôi có cặp thì tình cảm càng thêm phần gắn kết, yêu thương viên mãn.

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Tử vi cho biết người tuổi Mão là người rất tinh nhanh, thông minh và cực kỳ nhạy bén nên họ luôn thành công trong lĩnh vực toán học hay kế toán. Tuổi Mão sống rất tình cảm, họ luôn sẵn sàng giúp đỡ những người khác dù chỉ mới gặp mặt lần đầu. Cũng vì có đức tính tốt này nên xung quanh họ không thiếu người trợ giúp mỗi lúc Mão gặp khó khăn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Theo sách tướng số - tử vi, tuổi Sửu là người thật thà, biết chịu đựng, sống có trách nhiệm, cần cù chăm chỉ. Trong công việc, Sửu luôn nhận được sự tin tưởng và đánh giá cao của mọi người. Tuy nhiên họ lại là người hay cố chấp và không khéo trong giao tiếp. Chính vì vậy, khoảng thời gian ban đầu chịu khá nhiều vất vả, mệt nhọc trăm bề nhưng sau khi đã sửa đổi được nhược điểm trên, con đường công danh ngay lập tức “thuận buồm xuôi gió”.

Trong năm 2022 này là năm khá may mắn của tuổi Sửu. Tài sản sẽ tăng lên. Con giáp này có thể có được một tài sản lớn trong các dự án hoặc kiếm tiền từ khoản đầu tư của mình thông qua trí thông minh và trí tuệ. Hiệu suất của họ trong công việc sẽ tốt hơn. 

Bản mệnh không mưu cầu giàu sang nhưng con đường hậu vận của họ lại rất may mắn. Theo tử vi 12 con giáp đúng ngày mai sự nghiệp của họ sẽ phát tài, tền bạc xài thoải mái, việc kiếm tiền đối với những “chú trâu” dễ như trở bàn tay.

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Trong năm 2022 này là năm khá may mắn của tuổi Sửu. Tài sản sẽ tăng lên. Con giáp này có thể có được một tài sản lớn trong các dự án hoặc kiếm tiền từ khoản đầu tư của mình thông qua trí thông minh và trí tuệ. Hiệu suất của họ trong công việc sẽ tốt hơn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ luôn coi trọng sự nghiệp và muốn mình đạt được những bước phát triển lớn lao trong tương lai, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho những người xung quanh.

Vì vậy, họ luôn sẵn sàng nắm bắt những cơ hội trước mắt để phát triển bản thân, mong nhận được sự đánh giá cao của cấp trên. Tử vi ngày mai cho biết đây sẽ là thời điểm may mắn với tuổi Ngọ có bản mệnh tốt nên đây chính là hội đầu tư, kinh doanh nhận được lợi nhuận cao.

Tiền bạc trong túi ngày một nhiều giúp Ngọ càng thêm tự tin, nắm bắt các cơ hội tốt, tiền đồ rộng mở. Các dự án kinh doanh đầu tư với sự giúp sức của quý nhân ngày càng tăng trưởng tốt và mang về cho Ngọ số tiền khủng. 

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Vì vậy, họ luôn sẵn sàng nắm bắt những cơ hội trước mắt để phát triển bản thân, mong nhận được sự đánh giá cao của cấp trên. Tử vi ngày mai cho biết đây sẽ là thời điểm may mắn với tuổi Ngọ có bản mệnh tốt nên đây chính là hội đầu tư, kinh doanh nhận được lợi nhuận cao - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

Đồng hồ điểm đúng 16h chiều mai (29/10/2022), Thần Phật kề bên, trời cho hứng lộc, 3 con giáp sở hữu phúc lộc vô biên, vận trình lên hương, cuộc sống gia đình hạnh phúc êm ấm

Đồng hồ điểm đúng 16h chiều mai (29/10/2022), Thần Phật kề bên, trời cho hứng lộc, 3 con giáp sở hữu phúc lộc vô biên, vận trình lên hương, cuộc sống gia đình hạnh phúc êm ấm

Theo tử vi 12 con giáp đúng 16h chiều mai (29/10/2022) có tới 3 con giáp may mắn hứng lộc Trời ban đổi đời giàu sang, sự nghiệp được quý nhân phù trợ, tài lộc có thần tài ban phước, tiền vào như nước khó ai sánh bằng.

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