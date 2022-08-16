Qua đêm nay (16/8), những con giáp sau được thần đồng tiên tri dự báo có lộc, ôm cục tiền trong tay, phát tài như ý, giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 16/08/2022 14:14

Qua đêm nay (16/8), 3 con giáp nào có vận may hiếm gặp, đổi đời trong nháy mắt.

Tuổi Mão

Qua đêm nay (16/8), cuộc sống của tuổi Mão khởi sắc, vận mệnh của con giáp này sẽ ngày càng sở hữu nhiều diễn biến tích cực. Tử vi 12 con giáp cho biết, người tuổi Mão vốn thông minh, tháo vát nên thời khắc này nếu sở hữu thời cơ đầu tư thì không nên bỏ lỡ.

Đây là khoảng thời kì người tuổi Mão thăng hoa, viên mãn trong cuộc sống lẫn sự nghiệp, công việc. Không chỉ có nhà có xe, mà còn được thăng chức tăng lương. Tài vận ập tới với những người tuổi Mão, từ thời kì tới sẽ được Thần Tài chú ý nhiều hơn, nên sự nghiệp trơn tru, tiền lương tăng chóng mặt, làm cho người khác phải ghen tị. Mão sẽ có thời cơ làm giàu và mang thể giàu lên trong một sớm một chiều.

Qua đêm nay (16/8), những con giáp sau được thần đồng tiên tri dự báo có lộc, ôm cục tiền trong tay, phát tài như ý, giàu sang phú quý - Ảnh 1
Tài vận ập tới với những người tuổi Mão, từ thời kì tới sẽ được Thần Tài chú ý nhiều hơn, nên sự nghiệp trơn tru, tiền lương tăng chóng mặt, làm cho người khác phải ghen tị - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu 

Tử vi 12 con giáp nói rằng, qua ngày 16/8 này, những người tuổi Sửu đón vận tài lộc vượng phát nhờ cát tinh chiếu mệnh. Việc làm ăn thuận buồm xuôi gió, có thêm tiền từ kinh doanh, được thưởng hoặc có thể còn được cho tiền.

Thời gian tới, là ngày vượng tài vô cùng với người tuổi Sửu. Con giáp này nên tranh thủ cát khí để mở rộng thu nhập từ nhiều công việc khác nhau. Người kinh doanh tuy không có nhiều tiền một lúc nhưng nguồn thu ổn định, không lo thiếu tiền. Lượng khách hàng được duy trì ổn định. 

Qua đêm nay (16/8), những con giáp sau được thần đồng tiên tri dự báo có lộc, ôm cục tiền trong tay, phát tài như ý, giàu sang phú quý - Ảnh 2
Người kinh doanh tuy không có nhiều tiền một lúc nhưng nguồn thu ổn định, không lo thiếu tiền - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Thầy tử vi - phong thủy nói rằng, những người tuổi Tý được trời ban cho trí thông minh, nhanh nhẹn. Đặc biệt, con giáp này có cơ duyên với kim tiền. Trong cuộc sống, bản mệnh sẽ không bao giờ bỏ lỡ các cơ hội cầu tài, tăng thu nhập, gây dựng tài chính vững mạnh.

Tử vi dự báo rằng qu đêm nay, tuổi Tý được nhiều quý nhân giúp sức nên tài khí ngày càng hưng vượng. Tuổi Tý chỉ cần tập trung vào công việc của mình thì khả năng chạm tới thành công sẽ rất cao, tích lũy được số tiền lớn. Vận may liên tục tới với người tuổi Tý, thu về nhiều tài lộc, rủng rỉnh ngân khố, vận khí của con giáp này sẽ ngày càng vượng, có thể nói là phúc từ trên trời rơi xuống. 

Qua đêm nay (16/8), những con giáp sau được thần đồng tiên tri dự báo có lộc, ôm cục tiền trong tay, phát tài như ý, giàu sang phú quý - Ảnh 3
Vận may liên tục tới với người tuổi Tý, thu về nhiều tài lộc, rủng rỉnh ngân khố, vận khí của con giáp này sẽ ngày càng vượng, có thể nói là phúc từ trên trời rơi xuống - Ảnh minh họa: Internet

 

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi 5 ngày cuối tuần này (17 - 21/8/2022), 'đầu đội tiền, chân đạp vàng', 3 con giáp có lộc tiền đến nhanh, mua nhà, sắm xe sang, thuận lợi làm ăn, công danh sáng chói

Tử vi 5 ngày cuối tuần này (17 - 21/8/2022), 'đầu đội tiền, chân đạp vàng', 3 con giáp có lộc tiền đến nhanh, mua nhà, sắm xe sang, thuận lợi làm ăn, công danh sáng chói

Tử vi 5 ngày cuối tuần này (17 - 21/8/2022), những con giáp dưới đây sẽ gặt hái được nhiều tài lộc, tiền bạc thi nhau kéo về có cơ hội trở mình giàu có.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp giàu sang tử vi hôm nay tử vi ngày mai tử vi 3 con giáp phát tài tử vi 3 con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Tâm sự 1 giờ 17 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước
Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Ngoại tình 2 giờ 17 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 22 phút trước
Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Ngoại tình 3 giờ 17 phút trước
Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 32 phút trước
Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Tâm sự gia đình 3 giờ 47 phút trước
Đại úy, Thạc sĩ Trịnh Trung Hiếu: Chậm lại một chút để giữ bình yên!

Đại úy, Thạc sĩ Trịnh Trung Hiếu: Chậm lại một chút để giữ bình yên!

Đời sống 4 giờ 29 phút trước
Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Tin tức giải trí 5 giờ 31 phút trước
Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Hậu trường 5 giờ 56 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026