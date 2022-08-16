Tử vi 5 ngày cuối tuần này (17 - 21/8/2022), 'đầu đội tiền, chân đạp vàng', 3 con giáp có lộc tiền đến nhanh, mua nhà, sắm xe sang, thuận lợi làm ăn, công danh sáng chói

Tâm linh - Tử vi 16/08/2022 12:47

Tử vi 5 ngày cuối tuần này (17 - 21/8/2022), những con giáp dưới đây sẽ gặt hái được nhiều tài lộc, tiền bạc thi nhau kéo về có cơ hội trở mình giàu có.

Tuổi Hợi

Tử vi 12 con giáp nói rằng, những người tuổi Hợi khi bước vào 5 ngày tới, vận thế vô cùng vượng phát. Về mặt học hành, thi cử, có thể nói là thi đỗ đó với thành tích xuất sắc. Trong thời gian này con đường sự nghiệp cũng thăng tiến, con giáp này được cấp trên trọng dụng, tin tưởng, nhanh chóng có được cơ hội được đề bạt lên chức vụ cao hơn.

Tử vi 5 ngày cuối tuần này (17 - 21/8/2022), 'đầu đội tiền, chân đạp vàng', 3 con giáp có lộc tiền đến nhanh, mua nhà, sắm xe sang, thuận lợi làm ăn, công danh sáng chói - Ảnh 1
Bản mệnh có nhiều khả năng trúng số với giải thưởng lớn, thậm chí là giải đặc biệt - Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt vận kim tiền tới, con giáp này sẽ có con đường công danh vô cùng sáng sủa, có rất nhiều cơ hội may mắn. Bản mệnh có nhiều khả năng trúng số với giải thưởng lớn, thậm chí là giải đặc biệt.

Không chỉ thuận lợi trong kiếm tiền, người tuổi Hợi còn rất giỏi trong việc giữ và tích lũy tiền bạc. 5 ngày này chính là thời điểm tiền sinh ra tiền, giàu có bất chấp của con giáp này.

Tuổi Ngọ

Thầy phong thủy cho hay, Trời sinh những người tuổi Ngọ thông minh, hoạt bát, nhanh nhẹn hơn người. Con giáp này mang trong mình hoài bão, khát khao bay cao, bay xa khiến nhiều người kiêng dè.

Tử vi 5 ngày cuối tuần này (17 - 21/8/2022), 'đầu đội tiền, chân đạp vàng', 3 con giáp có lộc tiền đến nhanh, mua nhà, sắm xe sang, thuận lợi làm ăn, công danh sáng chói - Ảnh 2
Ngựa tự mình nỗ lực, xây dựng nền tảng kinh tế vững chắc, vị thế trong sự nghiệp của Ngọ cũng được nâng cao - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ cũng lương thiện, biết trên dưới, đối nhân xử thế chu toàn nên ra đời được nhiều người giúp đỡ, từ đó bản mệnh có nhiều mối quan hệ tốt, tạo ra nhiều lợi ích cho bản thân.

Khát vọng đổi đời của Ngọ sẽ đến trong 5 ngày cuối tuần này, người cầm tinh con Ngựa tự mình nỗ lực, xây dựng nền tảng kinh tế vững chắc, vị thế trong sự nghiệp của Ngọ cũng được nâng cao. Người tuổi Ngọ không thành tỷ phú cũng là đại gia của chính mình. 

Tuổi Mùi

Sách tử vi - tướng số có viết, người tuổi Mùi chăm chỉ, siêng năng, giỏi giao tiếp và đặc biệt rất kiên trì. Tiền vận của con giáp này có thể gặp nhiều khó khăn, chông gai nhưng nếu không ngừng nỗ lực, không bỏ cuộc thì hậu vận sẽ giàu có, viên mãn hơn người.

Tử vi 5 ngày cuối tuần này (17 - 21/8/2022), 'đầu đội tiền, chân đạp vàng', 3 con giáp có lộc tiền đến nhanh, mua nhà, sắm xe sang, thuận lợi làm ăn, công danh sáng chói - Ảnh 3
Thậm chí có người nếu biết nắm chắc cơ hội, thực lực tốt còn có thể giàu có nứt đố đổ vách, tiền tiêu không hết - Ảnh minh họa: Internet

Theo tướng số học, từ ngày 17/8 đến ngày 21/8, người tuổi Mùi cũng dễ được nhiều quý nhân hỗ trợ, may mắn đến liên tục nên rất dễ phát đạt. Thậm chí có người nếu biết nắm chắc cơ hội, thực lực tốt còn có thể giàu có nứt đố đổ vách, tiền tiêu không hết.

Cũng nhờ vận son tiền bạc, con giáp tuổi Mùi sẽ liên tục mua nhà tậu xe, gia tăng tài sản đáng kể. Mùi sẽ nhanh chóng giàu có, bản mệnh sớm có một cuộc sống dư dả, hạnh phúc không phải lo lắng gì nhiều về chuyện tiền nong.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Kể từ ngày mai (17/8/2022), 'lộc tài gõ cửa', 3 con giáp may mắn giàu có, cát lợi vẹn toàn, mua nhà tậu xe, thành tỷ phú

Kể từ ngày mai (17/8/2022), 'lộc tài gõ cửa', 3 con giáp may mắn giàu có, cát lợi vẹn toàn, mua nhà tậu xe, thành tỷ phú

Kể từ ngày mai (17/8/2022), những con giáp này có nhiều cơ hội làm giàu, kiếm được nhiều tiền.

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