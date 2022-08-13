Qua đêm nay 13/8, 3 con giáp này chuẩn bị tinh thần đón loạt hỷ sự, THẦN TÀI gõ cửa, may mắn chờ trước nhà, lộc lá tá lả, vận trình lên hương, đổi đời chỉ sau một đêm

Vào CN, người tuổi Mùi gặp nhiều may mắn vận trình thuận lợi. Những công việc, dự án nếu được tiến hành vào ngày cuối tuần sẽ trở nên suôn sẻ, dễ dàng đạt được thành tựu nhất định

Tài lộc trong ngày này cũng vô cùng khả quan. Bạn dễ thu hồi được các khoản nợ, đầu tư có lãi, có người kiếm được tiền từ nghề tay trái. Bạn cũng biết cân bằng giữa công việc và gia đình nên mọi chuyện thuận hòa, trôi chảy, phương diện nào cũng cát lợi. Một số rắc rối nhỏ vẫn xuất hiện nhưng không nghiêm trọng.

Người tuổi Dần may mắn được cục diện Tam Hợp che chở nên gặp nhiều điều thuận lợi về cả công việc lẫn tình duyên. Cát thần này đặc biệt mang nhân duyên trời ban đến cho bản mệnh. Người chưa có “gấu” thì mau mau nhanh tay nhanh chân tận dụng lợi thế này để tìm ý trung nhân cho mình.

Người tuổi Dần may mắn được cục diện Tam Hợp che chở nên gặp nhiều điều thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Trong ngày được Thiên Tài hỗ trợ, người tuổi Tuất vô cùng may mắn trong chuyện tiền bạc. Con giáp này có thể nhận được hợp đồng lớn, hứa hẹn doanh thu cao. Vì thế, công việc dù có vất vả hơn một chút cũng không sao, thành quả nhận về chắc chắn sẽ khiến bạn tự hào.

Tam Hợp cục xuất hiện là cơ hội “thoát ế” cho những ai đang còn độc thân trong ngày này. Thông qua những cuộc trò chuyện, bạn và đối phương có cơ hội hiểu rõ nhau hơn. Những cặp đôi đang có mâu thuẫn nhân lúc này hòa giải càng sớm càng tốt, đừng để "chiến tranh lạnh" quá lâu.

Công việc của tuổi Tuất trong ngày mai diễn ra không còn vất vả. Tử vi ngày mới cho rằng con giáp này hãy cố gắng tận dụng thế mạnh, biết được đâu là điểm yếu của mình. Chỉ có hiểu rõ về năng lực và mong muốn thực sự của bản thân thì mới mong có thể tiến xa hơn.

Tam Hợp cục xuất hiện là cơ hội “thoát ế” cho những ai đang còn độc thân trong ngày này - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Công việc của tuổi Hợi trong ngày mai diễn ra may mắn đáng kể. Đường sự nghiệp vô cùng rộng mở giúp người tuổi này có được chỗ đứng vững vàng trong môi trường làm việc mới. Bản mệnh cũng đừng tự tin quá mức mà quên lãng sự giúp đỡ của quý nhân.

Tài tinh ghé thăm mang tới vận may tiền bạc cho tuổi Hợi, với khoản tiền đang có con giáp này có thể xử lý được rất nhiều việc. Khá nhiều người lúc này làm ăn thuận lợi, doanh thu dồi dào, đầu tư có lợi nhuận đáng kể.

Hỏa sinh Thổ bù đắp cho con giáp này một ngày nhân duyên hanh thông. Vận trình tình cảm nhờ thế mà thăng hoa rực rỡ. Bản mệnh đào hoa nở rộ, có cơ hội thoát kiếp độc thân nhanh chóng. Các cặp đôi tình cảm càng ngày càng thắm thiết hơn, có lẽ sẽ chẳng bao lâu nữa là tính đến chuyện cưới xin.

Tài tinh ghé thăm mang tới vận may tiền bạc cho tuổi Hợi - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo