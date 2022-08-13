Bước qua ngày hôm nay 13/8, CHÍNH TÀI trợ mệnh cho 3 con giáp này công danh thành toại, tài lộc hanh thông, vận trình lên hương, cát khí ùn ùn tăng, vận đào hoa nở rộ

Thiên Tài nhập mệnh, đường tài lộc của người tuổi Thìn nhờ vậy hanh thông thuận lợi vô cùng. Bản mệnh không có khó khăn gì trên con đường phía trước, cơ hội làm ăn mở rộng, có những đối tác làm ăn hợp lý.

Vận trình tình cảm rực rỡ đào hoa. Lục Hợp cục nâng đỡ đem tới cho những người này cơ hội mới để gặp gỡ những người khác giới. Bản mệnh đừng quá chủ quan mà bỏ qua mối duyên lành trao tận tay.

Thời điểm này, thu nhập của bạn tăng tiến đa phần đều nhờ khoản thu từ nghề tay trái. Bản mệnh chịu khó làm việc thêm ngoài giờ là có thể thu được không ít tiền bạc về tay, không có nhiều lo lắng về vấn đề tài chính.

Vận trình tình cảm rực rỡ đào hoa - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Công việc của tuổi Sửu trong ngày mai diễn ra không còn vất vả. Tử vi ngày mới cho rằng con giáp này hãy cố gắng tận dụng thế mạnh, biết được đâu là điểm yếu của mình. Chỉ có hiểu rõ về năng lực và mong muốn thực sự của bản thân thì mới mong có thể tiến xa hơn.

Tài lộc trong ngày này cũng vô cùng khả quan. Bạn dễ thu hồi được các khoản nợ, đầu tư có lãi, có người kiếm được tiền từ nghề tay trái. Bạn cũng biết cân bằng giữa công việc và gia đình nên mọi chuyện thuận hòa, trôi chảy, phương diện nào cũng cát lợi. Một số rắc rối nhỏ vẫn xuất hiện nhưng không nghiêm trọng.

Tam Hợp mang lại một chuyện tình đẹp cho con giáp tuổi Sửu đang độc thân, bạn hãy nhớ "bật đèn xanh" cho người mà bạn đang có tình cảm, không cần quá vồ vập đâu nhé. Một số cặp đôi lúc này còn có cơ hội hàn gắn tình cảm khi hai người có nhiều thời gian để tâm sự và hiểu nhau hơn.

Tam Hợp mang lại một chuyện tình đẹp cho con giáp tuổi Sửu đang độc thân - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Công việc của tuổi Mão trong ngày mai diễn ra tương đối ổn thỏa. Người tuổi Mão thông minh, sắc sảo nhưng lại thiếu cầu tiến và làm việc tùy hứng. Tử vi cho rằng với những lý do này, bản mệnh sẽ khó lòng tiến xa hơn trên con đường công danh.

Thiên Tài nhập mệnh, đường tài lộc của người tuổi Mão nhờ vậy hanh thông thuận lợi vô cùng. Bản mệnh không có khó khăn gì trên con đường phía trước, cơ hội làm ăn mở rộng, có những đối tác làm ăn hợp lý.

Ngũ hành tương sinh cho thấy tự do là điều mà con giáp này khao khát ngày mới này. Chẳng có lý do gì, hay bất cứ tác động nào có thể ngăn cản bước chân tuổi Mão đạt được điều mà bản thân trông đợi. Vậy thì hãy làm những điều mình muốn, bởi vì chí ít là nhờ thế mà bản mệnh sẽ thấy dễ chịu hơn rất nhiều.

Thiên Tài nhập mệnh, đường tài lộc của người tuổi Mão nhờ vậy hanh thông thuận lợi vô cùng - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.