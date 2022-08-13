Bước qua ngày hôm nay 13/8, CHÍNH TÀI trợ mệnh cho 3 con giáp này công danh thành toại, tài lộc hanh thông, vận trình lên hương, cát khí ùn ùn tăng, vận đào hoa nở rộ

Tâm linh - Tử vi 13/08/2022 19:50

Bước qua ngày hôm nay 13/8, chính tài trợ mệnh 3 con giáp này công danh thành toại, tài lộc hanh thông, vận trình lên hương, bản mệnh tràn ngập may mắn.

Tuổi Thìn

Thiên Tài nhập mệnh, đường tài lộc của người tuổi Thìn nhờ vậy hanh thông thuận lợi vô cùng. Bản mệnh không có khó khăn gì trên con đường phía trước, cơ hội làm ăn mở rộng, có những đối tác làm ăn hợp lý.

Thời điểm này, thu nhập của bạn tăng tiến đa phần đều nhờ khoản thu từ nghề tay trái. Bản mệnh chịu khó làm việc thêm ngoài giờ là có thể thu được không ít tiền bạc về tay, không có nhiều lo lắng về vấn đề tài chính.

Vận trình tình cảm rực rỡ đào hoa. Lục Hợp cục nâng đỡ đem tới cho những người này cơ hội mới để gặp gỡ những người khác giới. Bản mệnh đừng quá chủ quan mà bỏ qua mối duyên lành trao tận tay.

Bước qua ngày hôm nay 13/8, CHÍNH TÀI trợ mệnh cho 3 con giáp này công danh thành toại, tài lộc hanh thông, vận trình lên hương, cát khí ùn ùn tăng, vận đào hoa nở rộ - Ảnh 1
Vận trình tình cảm rực rỡ đào hoa - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Công việc của tuổi Sửu trong ngày mai diễn ra không còn vất vả. Tử vi ngày mới cho rằng con giáp này hãy cố gắng tận dụng thế mạnh, biết được đâu là điểm yếu của mình. Chỉ có hiểu rõ về năng lực và mong muốn thực sự của bản thân thì mới mong có thể tiến xa hơn.

Tài lộc trong ngày này cũng vô cùng khả quan. Bạn dễ thu hồi được các khoản nợ, đầu tư có lãi, có người kiếm được tiền từ nghề tay trái. Bạn cũng biết cân bằng giữa công việc và gia đình nên mọi chuyện thuận hòa, trôi chảy, phương diện nào cũng cát lợi. Một số rắc rối nhỏ vẫn xuất hiện nhưng không nghiêm trọng.

Tam Hợp mang lại một chuyện tình đẹp cho con giáp tuổi Sửu đang độc thân, bạn hãy nhớ "bật đèn xanh" cho người mà bạn đang có tình cảm, không cần quá vồ vập đâu nhé. Một số cặp đôi lúc này còn có cơ hội hàn gắn tình cảm khi hai người có nhiều thời gian để tâm sự và hiểu nhau hơn.

Bước qua ngày hôm nay 13/8, CHÍNH TÀI trợ mệnh cho 3 con giáp này công danh thành toại, tài lộc hanh thông, vận trình lên hương, cát khí ùn ùn tăng, vận đào hoa nở rộ - Ảnh 2
Tam Hợp mang lại một chuyện tình đẹp cho con giáp tuổi Sửu đang độc thân - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Công việc của tuổi Mão trong ngày mai diễn ra tương đối ổn thỏa. Người tuổi Mão thông minh, sắc sảo nhưng lại thiếu cầu tiến và làm việc tùy hứng. Tử vi cho rằng với những lý do này, bản mệnh sẽ khó lòng tiến xa hơn trên con đường công danh.

Thiên Tài nhập mệnh, đường tài lộc của người tuổi Mão nhờ vậy hanh thông thuận lợi vô cùng. Bản mệnh không có khó khăn gì trên con đường phía trước, cơ hội làm ăn mở rộng, có những đối tác làm ăn hợp lý.

Ngũ hành tương sinh cho thấy tự do là điều mà con giáp này khao khát ngày mới này. Chẳng có lý do gì, hay bất cứ tác động nào có thể ngăn cản bước chân tuổi Mão đạt được điều mà bản thân trông đợi. Vậy thì hãy làm những điều mình muốn, bởi vì chí ít là nhờ thế mà bản mệnh sẽ thấy dễ chịu hơn rất nhiều.

Bước qua ngày hôm nay 13/8, CHÍNH TÀI trợ mệnh cho 3 con giáp này công danh thành toại, tài lộc hanh thông, vận trình lên hương, cát khí ùn ùn tăng, vận đào hoa nở rộ - Ảnh 3
Thiên Tài nhập mệnh, đường tài lộc của người tuổi Mão nhờ vậy hanh thông thuận lợi vô cùng - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng ngày mai, 14/8, 3 con giáp này TAM HỢP trợ mệnh, may mắn vây quanh, tiền tài về như thác đổ, bản mệnh ngồi mát ăn bát vàng, đại gia điểm mặt gọi tên

Đúng ngày mai, 14/8, 3 con giáp này TAM HỢP trợ mệnh, may mắn vây quanh, tiền tài về như thác đổ, bản mệnh ngồi mát ăn bát vàng, đại gia điểm mặt gọi tên

Tử vi dự đoán vào đúng ngày mai 14/8, 3 con giáp này may mắn vây quanh, tiền tài như thác, đào hoa nở rộ, đổi đời chỉ sau một đêm.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp 12 con giáp tử vi con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Ngoại tình 1 giờ 27 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 32 phút trước
Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Ngoại tình 2 giờ 27 phút trước
Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 42 phút trước
Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Tâm sự gia đình 2 giờ 57 phút trước
Đại úy, Thạc sĩ Trịnh Trung Hiếu: Chậm lại một chút để giữ bình yên!

Đại úy, Thạc sĩ Trịnh Trung Hiếu: Chậm lại một chút để giữ bình yên!

Đời sống 3 giờ 39 phút trước
Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Tin tức giải trí 4 giờ 41 phút trước
Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Hậu trường 5 giờ 6 phút trước
Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Xã hội 5 giờ 47 phút trước
Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 6 giờ 57 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026